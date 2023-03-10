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Заместитель постпреда РФ в ООН: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

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Заместитель постпреда РФ в ООН: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, что Россия намерена опубликовать и распространить в Совбезе переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на трубопроводах «Северный поток».


Полянский рассказал, что в этих странах ведут свое расследование по поводу подрывов газопроводов, произошедших в сентябре прошлого года в территориальных водах Швеции и Дании. При этом Россию не только не допускают к проведению следственных действий, но и игнорируют все запросы Москвы с просьбой ознакомить с ходом расследования.

Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании

— сообщил дипломат.

По его словам, на официальные запросы Москвы из Копенгагена, Стокгольма и Берлина приходят ответы, суть которых звучит примерно так:

Мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело.

Такие отписки российское руководство не утраивают. Поэтому накануне голосования в Совбезе ООН по резолюции РФ о необходимости создания специальной комиссии и проведения международного расследования подрыва газопроводов «СП-1,2» Москва и намерена придать огласке переписку с этими тремя странами.

Зампостпреда отметил, что ряд западных стран в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, называя такое расследование излишним. Голосование по резолюции РФ должно состоятся в конце марта. Резолюция принимается при условии, что за нее отдано не менее 9 голосов из 15 членов СБ, и при этом ни один из постоянных членов Совбеза (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. В соответствии с Уставом ООН, члены организации соглашаются подчиняться решениям Совета безопасности и выполнять их.

Не исключено, что один из постоянных членов Совбеза наложит вето на резолюцию. Но тем самым это государство косвенно подтвердит свою причастность к диверсии, что в определенном роде станет дипломатической победой России.

При этом в некоторых западных СМИ с подачи Вашингтона вовсю разгоняется история, что подрыв газопроводов осуществила некая «украинская диверсионная группа с участием женщины и арендованной яхты». В Киеве свою причастность к акту международного терроризма отрицают. Не согласны с этой версией и в Москве, где считают, что этот информационный вброс сделан американскими властями преднамеренно, чтобы отвлечь международную общественность от необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования, в результате которого будут выявленные истинные заказчики и исполнители диверсии.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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22 комментария
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 09:33
    -4
    Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании

    По-моему это называется бессильное нытьё. Очередные красные линии? Им так-то всё божья роса.
    1. Azerbaijan2023
      Azerbaijan2023 Сегодня, 09:35
      +3
      Цитата: НДР-791
      По-моему это называется бессильное нытьё. Очередные красные линии? Им так-то всё божья роса.

      Как не крути а по ним тоже не плохо колбасит. У них цены выросли на всё.
      1. Грэг Миллер
        Грэг Миллер Сегодня, 09:40
        +1
        Цитата: Azerbaijan2023
        Цитата: НДР-791
        По-моему это называется бессильное нытьё. Очередные красные линии? Им так-то всё божья роса.

        Как не крути а по ним тоже не плохо колбасит. У них цены выросли на всё.

        И не только это... Доля "Газпрома" в этих швейцарских газопроводах 50%+1 акция, а остальное - собственность европейских компаний....
      2. DmSol
        DmSol Сегодня, 09:46
        -5
        где выросли то 500 баксов газ уже. Штатные наши пропагандоны по этому поводу не хотят высказываться. Зато как орали когда газ подсколчил за 1000. Хорошая или не очень бюрократия на западе, но она что-то делает и эти меры начинают работать.
        1. Dali
          Dali Сегодня, 10:06
          +3
          Цитата: DmSol
          где выросли то 500 баксов газ уже. Штатные наши пропагандоны по этому поводу не хотят высказываться. Зато как орали когда газ подсколчил за 1000. Хорошая или не очень бюрократия на западе, но она что-то делает и эти меры начинают работать.

          Посмотри график
          https://www.profinance.ru/charts/ttfusd1000/lca7
          В 2019г вообще меньше $200 было ... сейчас 510 +-, так что, кто и чей здесь пропогандон, эт ещё посмотреть надо.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:35
    0
    Безусловно,нашкодившего кота следует ткнуть мордой в собственное гуано.Правда,это не помогает.Но приятно посмотреть кск он с морды слизывает субстанцию
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:35
    0
    Не исключено, что один из постоянных членов Совбеза наложит вето на резолюцию. Но тем самым это государство косвенно подтвердит свою причастность к диверсии, что в определенном роде станет дипломатической победой России.
    И кто её, эту "победу" увидит? request Ну, озвучит М.Захарова какое либо коммюнике от МИДа... И всё на этом. Забудут.
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:36
    0
    Какой то беззубый стал у нас МИД!
    С советским МИДом не сравнить!
    Одни предупреждения, резолюции и т. д.
    А воз как стоял, таки стоит!
    Где знаменитые ноты СССР?
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:39
    0
    От публикации должно что-то изменится? Думаю ничего не изменится. Запад не реагирует на слова сказанные Россией. Пока не одержим победу над нацизмом - всё будет так как есть.
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:39
    +2
    Каждый по своему отрабатывает свой хлеб, у каждого свое "поле битвы". У диванных военных и дипломатов, без сомнения, больше потенциал "возможностей" и шире диапазон "действий".
    1. Фразах
      Фразах Сегодня, 10:23
      -1
      От тайги до британских морей диванная армия всех сильней! Помню как-то прочитал искреннее уверение в своей диванной мощи от диванного военного и дипломата.
  7. Mouse
    Mouse Сегодня, 09:41
    +1
    .При этом в некоторых западных СМИ с подачи Вашингтона вовсю разгоняется история, что подрыв газопроводов осуществила некая «украинская диверсионная группа с участием женщины и арендованной яхты»

    Кто- то сомневался? Самый удобный обдолдбаный крайний....... в итоговом резюме на них всё и спишут....
    1. стар
      стар Сегодня, 10:28
      0
      Говорят, что Зеленский заявил, что при определенных условиях Украина может взять на себя ответственность за войну во Вьетнаме
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 09:42
    +1
    Заместитель постпреда РФ в ООН: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»
    . Почему нет. Пользы, с гулькин клюв, но и вреда не будет.
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:44
    +2
    И что это изменит ? На трубопроводах поставлен крест, даже если вы за руку США поймаете, они в ООН скажут, что им можно и мы им ничего не сделаем. Хватит ныть и жаловаться, всем давно наплевать на истину, укрепляйте военную мощь и готовьтесь к прямому столкновению с США, его не избежать.
  10. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:48
    +1
    на официальные запросы Москвы из Копенгагена, Стокгольма и Берлина приходят ответы, суть которых звучит примерно так:
    Мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело.

    Понятно что наш МИД не отдельная структура в составе государственных ведомств, и его заявления согласованы с правительством. Если бы мы, не высказывали по каждому враждебному выпаду вражеских западных стран, крайнюю озабоченность, а отвечали бы достойно и лучше с демонстрацией силы . В чьих территориальных водах произошёл подрыв (Швеции и Дании), тот и виноват, с того и требовать деньги (если нас не допустили до расследования).
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:51
    0
    Вето наложит Англия и что, или США - какя разница?
    Чего их разделять, трубопроводы взорвал Запад и этим всё сказано!
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: 75Сергей
      Вето наложит Англия и что, или США - какя разница?
      Чего их разделять, трубопроводы взорвал Запад и этим всё сказано!

      Думаю они обойдутся без Вето, просто проголосуют против и выставят свою резолюцию.
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:57
    0
    Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать...
    Не иначе, как саботажем не назовешь. Это было понятно изначально, т.к. кому же хочется, чтобы правда об их преступной деятельности всплыла и настоящие виновные были прямо названы. А пока удовлетворитесь тем, что мы ведем "расследование" и даже уже сделали вброс в СМИ о причастных к этой диверсии международного масштаба. Круговая порука вокруг пахана-Сша.
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 10:00
    0
    Мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело.

    То есть Россию на бабки опрокинули и это неё дело? belay
    Да вы там что, бессмертными себя возомнили?
    Или забыли как цветами русские танки встречать? angry
  14. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:03
    0
    украинская диверсионная группа с участием женщины и арендованной яхты

    Ага. Тимошенко снова полезла газ п воровать, да закурила во время работы вот и рвануло.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 10:13
    +1
    Вчера на одной из веток ООН была названа "ООО"(обществом с ограниченной ответственностью),не знаю,это оЧепятка или преднамеренное название ООН,но как точно описывает суть данной организации...так что Небеньзя хоть лоб расшибёт-толку не будет...