Заместитель постпреда РФ в ООН: Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по взрывам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил в интервью американскому журналисту Джексону Хинклу, что Россия намерена опубликовать и распространить в Совбезе переписку с ФРГ, Данией и Швецией по диверсии на трубопроводах «Северный поток».
Полянский рассказал, что в этих странах ведут свое расследование по поводу подрывов газопроводов, произошедших в сентябре прошлого года в территориальных водах Швеции и Дании. При этом Россию не только не допускают к проведению следственных действий, но и игнорируют все запросы Москвы с просьбой ознакомить с ходом расследования.
Нам отказывают в доступе к какой-либо информации, не дают участвовать, несмотря на то, что мы — затронутая сторона. Мы должны участвовать в расследовании
— сообщил дипломат.
По его словам, на официальные запросы Москвы из Копенгагена, Стокгольма и Берлина приходят ответы, суть которых звучит примерно так:
Мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело.
Такие отписки российское руководство не утраивают. Поэтому накануне голосования в Совбезе ООН по резолюции РФ о необходимости создания специальной комиссии и проведения международного расследования подрыва газопроводов «СП-1,2» Москва и намерена придать огласке переписку с этими тремя странами.
Зампостпреда отметил, что ряд западных стран в Совбезе не хотят работать с проектом российской резолюции, называя такое расследование излишним. Голосование по резолюции РФ должно состоятся в конце марта. Резолюция принимается при условии, что за нее отдано не менее 9 голосов из 15 членов СБ, и при этом ни один из постоянных членов Совбеза (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) не проголосовал против. В соответствии с Уставом ООН, члены организации соглашаются подчиняться решениям Совета безопасности и выполнять их.
Не исключено, что один из постоянных членов Совбеза наложит вето на резолюцию. Но тем самым это государство косвенно подтвердит свою причастность к диверсии, что в определенном роде станет дипломатической победой России.
При этом в некоторых западных СМИ с подачи Вашингтона вовсю разгоняется история, что подрыв газопроводов осуществила некая «украинская диверсионная группа с участием женщины и арендованной яхты». В Киеве свою причастность к акту международного терроризма отрицают. Не согласны с этой версией и в Москве, где считают, что этот информационный вброс сделан американскими властями преднамеренно, чтобы отвлечь международную общественность от необходимости проведения тщательного и прозрачного расследования, в результате которого будут выявленные истинные заказчики и исполнители диверсии.