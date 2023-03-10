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Украинские военные назвали дорогу из Бахмута на Часов Яр «русским тиром»

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Украинские военные назвали дорогу из Бахмута на Часов Яр «русским тиром»

Американский институт изучения войны (ISW) выходит с очередной своей версией происходящего на фронтах СВО. Сводка западных аналитиков традиционно основывается на данных из открытых источников. При этом констатируется, что российские силы увеличили темпы наступления в районе Бахмута (Артёмовска).


Пока в украинском генеральном штабе продолжают использование практики нелепых заявлений об «отбитых российских атаках» там, где уже даже нет украинских войск (например, в Дубово-Васильевке), в ISW признают, что у ВСУ растёт число потерь – как территориальных, так и в личном составе.

В своём материале американский Институт пишет о том, что события развиваются таким образом, что российские войска могут взять в широкое кольцо окружение украинских военных в районе села Хромово. Это село расположено на выезде из Артёмовска в сторону Часова Яра на дороге, которая формально пока ещё под контролем ВСУ.



Этот контроль, однако, часто играет злую шутку с самими украинскими военнослужащими. Вследствие того, что российская артиллерия в значительно степени пристрелялась по подходам к Артёмовску, въезд и выезд из него (на Часов Яр) превращаются в лотерею – «накроют – не накроют». Сами украинские военные, которые действуют в Бахмуте, назвали дорогу через Хромово и размокшие дороги по полям в сторону Часова Яра «русским тиром» в том плане, что как только на этих дорогах появляется техника, по ней чаще всего следует прицельный удар.

Доказательством того, что при отступлении из города противник испытает изрядные проблемы, равно как и при попытке переброски резервов в городскую черту, являются многочисленные кадры, снятые самими украинскими солдатами, где можно видеть десятки разбитых машин ВСУ и средств бронетехники по размытым обочинам.
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23 комментария
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:53
    +6
    Осталось только в "русскую рулетку" сыграть перед выездом....., кому повезет - не поедет.
    1. AVA77
      AVA77 Сегодня, 10:03
      +1
      Нафик "русскую рулетку" Лучше тир.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:05
        +5
        Цитата: AVA77
        Нафик "русскую рулетку" Лучше тир.

        Тир намного интереснее.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:01
      0
      Ага,с полным "барабаном".Чтоб не мучаться по дороге
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 09:56
    +2
    Для контроля передвижений по дороге было бы хорошо применить геофоны. Тогда лотерею можно сделать безвыигрышной.
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:58
    +4
    Дай Бог Вагнерам сил, удачи и снарядов. Будем надеяться на скорое окончание этого сражения.
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 09:58
    +2
    Как бы там ни было, но у украинской армии накоплен уже богатый опыт с 2014 года, по такому выходу из окружений, по удерживаемым коридорам.. И практика показывает, что им удается вывести большую часть сил и средств.
  5. Single-n
    Single-n Сегодня, 10:00
    +5
    Яркий пример того как пиар мешает работе. По идее ВСУ уже давно должно было отступить из Бахмута. Но сдуру сделав из него символ теперь вынужденно терять кучу сил удерживая любой ценой. Пропаганда очень коварная вещь.
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 10:01
    +4
    Прострел дороги это конечно хорошо. Но лучше всё таки котелок прихлопнуть крышкой. Пусть они свои резервы для прорыва кольца используют,где у нас войск достаточно,чем они по мягкому месту где то потом ударят.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:11
      +2
      Цитата: Герман 4223
      Прострел дороги это конечно хорошо. Но лучше всё таки котелок прихлопнуть крышкой.

      А как котелок захлопнуть если,
      Пригожин сообщил, что ситуация с боеприпасами для ЧВК «Вагнер» не поменялась. Он сообщил, что его представителям ряд ведомств, ответственных за пополнение БК, заблокировали пропуска. Помимо этого, ему заблокировали всю спецсвязь и теперь все обращения к МО ему остаётся делать через СМИ.
      1. Novichek)
        Novichek) Сегодня, 11:04
        0
        . Помимо этого, ему заблокировали всю спецсвязь и теперь все обращения к МО ему остаётся делать через СМИ
        . А мобильник с интернетом тоже заблокировали? Вот ведь, могут же когда захотят! ))) А если серьезно - а почему он до сих пор к Президенту не обратился? Ведь когда " плохие бояре" щемят, -то выход только один! Или проблема намного " глубже" ? И не случайно ЕдРо на корню зарубило проект о легализации ЧВК? То есть чего то Пригожин недоговаривает? А может все проще - снарядов не хватает глобально, а не только ему, и его чисто " послали" по тому как, " ты чё тут особенный? У всех нету, а тебе вот - вынь да полож! "?
    2. megadeth
      megadeth Сегодня, 10:12
      -1
      Укрофашистам лучше быстрее идти и сдаваться, чем раньше сдаться, тем быстрее на довольствие в плену поставят. А то на всех может и не хватить....
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:09
    0
    в ISW признают, что у ВСУ растёт число потерь – как территориальных, так и в личном составе.
    Будем надеяться, что для ВСУ и дальше события будут развиваться так же - большие потери и оставление территорий.
  8. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 10:17
    +3
    Ещё и заминировать неплохо будет, дистанционно, ночью.
  9. polinet
    polinet Сегодня, 10:19
    0
    Цитата: svp67
    Как бы там ни было, но у украинской армии накоплен уже богатый опыт с 2014 года, по такому выходу из окружений, по удерживаемым коридорам.. И практика показывает, что им удается вывести большую часть сил и средств.

    Накоплен кем, теми кто уже с бандерой?
  10. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:22
    +2
    Надеемся на "Бога войны". Пусть всегда прицел будет точным, а БК бесконечным.
  11. антивирус
    антивирус Сегодня, 10:24
    +1
    Игра в благородных.
    Не русский тир, а поросячьи бега.
    Всех захистников все равно надо будет контролировпть по всему миру.
    И от тайных операций мести за проигрыш, и от цру агентов, и от мести наших ухрам в течение всей жизни.
    +для суда на военных престкпников. "вновь открывшиеся обстоятельства"
  12. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:26
    +3
    Уважаемые ,поржать не хотите.Англицкое сми" Дейли Експресс" разгоняет тему от Евгения Викторовича о снарядном голоде в Артемьевске.Пригожин Е.В назначен спасителем России.Он хочет сместить Путина ВВ.Вот только они не определились ,им будет хорошо или плохо от этого?!Ну не идиоты ли они после этого. lol
  13. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:26
    +2
    Дождались грязи, теперь конечно это тир. Удивительно, что ВСУ ещё и про контрудар какой-то говорит. Прямо в грязи наверное топить технику будут. Скорее всего придётся на лошадей пересаживаться.
  14. faterdom
    faterdom Сегодня, 10:28
    -2
    Часов Яр - родина Кобзона, и живых бандеровцев там быть не должно, и вокруг тоже.
    Так что их упорство утяжеляет нам задачу по освобождению, но их уничтожение облегчает нам будущее.
    Надо было уничтожить всех еще в 41-49 годах. Не было бы Фарион и Ницой, не было бы Тягнибока и Кравчука. Да и в распаде СССР их роль очень велика.
  15. мерцание
    мерцание Сегодня, 10:35
    0
    в ISW признают, что у ВСУ растёт число потерь – как территориальных, так и в личном составе.
    Особенно тяжелые потери личного состава ВСУ несут в районе Авдеевки.
    Потери украинской армии в Авдеевском укрепленном районе оказались значительно выше тех, что несут подразделения ВСУ в Артемовске. Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщает агентство France-Presse.
    1. Gpn27
      Gpn27 Сегодня, 10:48
      0
      Вчера на телеграмм канале Стрелкова появилось сообщение, что украинцы проводят "мясные" штурмы в Авдеевке и отбили 150 метров территории
  16. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 10:55
    0
    Сообщения западных и украинских СМИ, как и заявления их представителей власти можно принимать только к сведению, но верить им нельзя. Так будет лучше.