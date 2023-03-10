Украинские военные назвали дорогу из Бахмута на Часов Яр «русским тиром»

Американский институт изучения войны (ISW) выходит с очередной своей версией происходящего на фронтах СВО. Сводка западных аналитиков традиционно основывается на данных из открытых источников. При этом констатируется, что российские силы увеличили темпы наступления в районе Бахмута (Артёмовска).Пока в украинском генеральном штабе продолжают использование практики нелепых заявлений об «отбитых российских атаках» там, где уже даже нет украинских войск (например, в Дубово-Васильевке), в ISW признают, что у ВСУ растёт число потерь – как территориальных, так и в личном составе.В своём материале американский Институт пишет о том, что события развиваются таким образом, что российские войска могут взять в широкое кольцо окружение украинских военных в районе села Хромово. Это село расположено на выезде из Артёмовска в сторону Часова Яра на дороге, которая формально пока ещё под контролем ВСУ.Этот контроль, однако, часто играет злую шутку с самими украинскими военнослужащими. Вследствие того, что российская артиллерия в значительно степени пристрелялась по подходам к Артёмовску, въезд и выезд из него (на Часов Яр) превращаются в лотерею – «накроют – не накроют». Сами украинские военные, которые действуют в Бахмуте, назвали дорогу через Хромово и размокшие дороги по полям в сторону Часова Яра «русским тиром» в том плане, что как только на этих дорогах появляется техника, по ней чаще всего следует прицельный удар.Доказательством того, что при отступлении из города противник испытает изрядные проблемы, равно как и при попытке переброски резервов в городскую черту, являются многочисленные кадры, снятые самими украинскими солдатами, где можно видеть десятки разбитых машин ВСУ и средств бронетехники по размытым обочинам.