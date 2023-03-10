Глава Крыма рассказал о том, как строится линия обороны полуострова

В Крыму в настоящее время продолжается строительство оборонительной линии. Об этом рассказал глава администрации региона Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости.
По утверждению руководителя Крыма, строительство идет по плану. Иногда принимаются нестандартные решения, но их нюансы не должны раскрываться в публичном пространстве.
Как отметил в интервью РИА Новости глава республики, строительство оборонительной линии осуществляется с учетом имеющегося опыта боевых действий. Для участия в строительных работах привлечено большое количество людей и специальной техники.
Ранее Аксенов рассказывал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею строительства фортификационной линии в Крыму. Если такая линия не будет востребована в боевых действиях, то затем, после завершения специальной военной операции, по ней будут водить экскурсии.
Сейчас Крымский полуостров является уже не первым регионом России, где возводят фортификационные сооружения. Ранее такие линии были созданы в Брянской, Белгородской и Курской областях России. Линии обороны представляют собой укрепления из бетонных сооружений. Планируется, что такие сооружения остановят возможную атаку бронетехники украинских формирований, если киевский режим решит напасть на российские регионы.
Нет сомнений, что надо быть готовыми к разному варианту развития событий. Но лучшая «линия обороны» - это победа России в специальной военной операции и уничтожение неонацистского киевского режима и подконтрольных ему вооруженных формирований, чтобы были исключены сами угрозы нападения на российские регионы.