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Глава Крыма рассказал о том, как строится линия обороны полуострова

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Глава Крыма рассказал о том, как строится линия обороны полуострова

В Крыму в настоящее время продолжается строительство оборонительной линии. Об этом рассказал глава администрации региона Сергей Аксенов в беседе с РИА Новости.


По утверждению руководителя Крыма, строительство идет по плану. Иногда принимаются нестандартные решения, но их нюансы не должны раскрываться в публичном пространстве.

Как отметил в интервью РИА Новости глава республики, строительство оборонительной линии осуществляется с учетом имеющегося опыта боевых действий. Для участия в строительных работах привлечено большое количество людей и специальной техники.

Ранее Аксенов рассказывал, что президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею строительства фортификационной линии в Крыму. Если такая линия не будет востребована в боевых действиях, то затем, после завершения специальной военной операции, по ней будут водить экскурсии.

Сейчас Крымский полуостров является уже не первым регионом России, где возводят фортификационные сооружения. Ранее такие линии были созданы в Брянской, Белгородской и Курской областях России. Линии обороны представляют собой укрепления из бетонных сооружений. Планируется, что такие сооружения остановят возможную атаку бронетехники украинских формирований, если киевский режим решит напасть на российские регионы.

Нет сомнений, что надо быть готовыми к разному варианту развития событий. Но лучшая «линия обороны» - это победа России в специальной военной операции и уничтожение неонацистского киевского режима и подконтрольных ему вооруженных формирований, чтобы были исключены сами угрозы нападения на российские регионы.
Использованы фотографии:
Institute for the Study of War
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13 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:10
    +8
    Во всем этом беспокоит один момент: если линию строят, это значит, что допускают успех украинского наступления и выход противника на границу. республики. С Брянской, Белгородской и Курской областями все понятно и логично, там противник физически может начать наступление. А у Крыма сухопутной границы с Украиной нет...
    1. янек
      янек Сегодня, 10:16
      +11
      Это если вдруг, понадобится выравнивать линию фронта! Вроде проходили же?
      1. cadaver
        cadaver Сегодня, 11:05
        0
        Это если вдруг, понадобится выравнивать линию фронта!

        Это другое! Спецоперация идет строго по плану (и даже с опережением графика), секретные цели которой, в обязательном порядке будут выполнены!
  2. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 10:11
    -2
    Сергей Валерьевич Аксенов молодец! Находится в нужное время на нужном месте и в нужной должности. По любому нынешнему украинскому режиму Крыма не видать. Можно только в составе единого гражданства. Как в СССР.
    1. Deon59
      Deon59 Сегодня, 10:16
      0
      Да ,молодец, на ровном месте кучу бобла попылят .
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 10:49
      +2
      Крым в тылу. Может и Собянину начать столбики-пирамиды устанавливать? Так, на всякий пожарный.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:11
    +3
    лучшая «линия обороны» - это победа России в специальной военной операции и уничтожение неонацистского киевского режима и подконтрольных ему вооруженных формирований, чтобы были исключены сами угрозы нападения на российские регионы.
    . Что лучше, это понятно... а что, тогда, хуже. Что мы об том знаем?
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 10:31
      +1
      Цитата: rocket757
      Что мы об том знаем?

      По совокупности знаем. ТГ каналы почитать всегда можно. Причём что свои, что чужие для равномерного понимания. Вспомните-ка перед Харьковской и Херсонской "перегруппировкой" все военкоры в набат били. Все всё знали - где и сколько собрано, против кого конкретно кинут. Хотя, возможно, эту линию обороны просто невозможно скрыть. У вражин её фотки уже всплывали. А может перед ней есть ещё 3-4 таких линии?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 10:53
        0
        Написать могут всякое, что и делают многие, многие...
        Действительность, зачастую, не совпадает с написанным, сказаным.
        Сейчас, скажем так, в набат уже не бьют, все "замерли" в режиме ожидания.
  4. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 10:22
    +1
    Планируется, что такие сооружения остановят возможную атаку бронетехники


    Ага, а теперь почитаем выдержку из другой статьи с ВО: https://topwar.ru/203920-oboronitelnye-zagrazhdenija-kak-i-ot-kogo-vserez.html

    Главный вывод: это не противотанковое заграждение.

    Чем хотите называйте, но танк здесь пройдет совершенно спокойно. Да, есть вероятность, что противник (то есть, мы) напихает между двумя рядами «зубов» мин, причем, это будет довольно логично. Но, как сказал наш танковый эксперт Алексей Кузнецов, «Я здесь пройду. Потратив снаряд, или чтобы совсем спокойно – два».

    Понятно, что 125-мм открывашка спокойно сделает проход в таком, прости господи, «заграждении» легко и непринужденно, совершенно не напрягая личный состав.

    Идем дальше: БТР/БМП с десантом? Пройдут. Не такие уж и тяжелые эти «зубы», отделение их запросто уберет. Трос, лом, десять минут – и проход будет сделан. Да, придется проверить на наличие мин, но это не такая большая проблема.
    1. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 10:45
      -1
      Вот из той-же статьи (на которую вы привели ссылку):
      Так вот на танкоопасных направлениях «зубы» надо укладывать в шесть рядов, а не в два. Шесть рядов заставят очень сильно задуматься самого опытного танкиста, поскольку возможность повреждения машины и гусениц возрастает в разы. И опытный танкист очень сильно задумается

      А уже в этой статье (которую сейчас комментируем) ничего про количество рядов "зубов" и не сказано (а вдруг их все восемь?).
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:36
    +2
    Ну, хорошо хоть схему и подробное описание не приложил.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:54
    +1
    По цифрам населения Крыма мужчин от18 до 50 лет до 500 тыс человек. Выставить армию от 100 тыс до 200 тыс человек Крым может запросто. Кроме кадровой армии организовать подразделения ПВО вокруг городов и стратегических объектов в трёх-двух сменных режимах непрерывного дежурства используя отслуживших срочную службу и ветеранов в ПВО. Также можно использовать танкистов, артиллеристов, ракетчиков сухопутных войск.
    Нужно понимать что много народа зимой в отсутствии отдыхающих и туристов не работает, и их можно использовать в подготовке к обороне полуострова.
    Крым являет прифронтовым городом и уместно будет организовать из местных жителей которые знают друг друга патрули для проверки документов и наблюдения за подозрительными личностями. soldier