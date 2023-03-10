Украина получила одну из двух обещанных Западом систем ПВО Patriot

Киевский режим получил одну из двух систем противовоздушной обороны Patriot, обещанных Украине США и Германией. Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на соответствующие источники в украинском командовании.В настоящее время известно, что комплекс ПВО еще не введен в эксплуатацию. Применить его против российских ракет вчера, во время массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры, не успели.Ранее о доставке Patriot на Украину сообщал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Однако затем польские власти по какой-то причине опровергли собственную информацию. Впрочем, два комплекса Patriot - очень мало для защиты огромной украинской территории. Они могут прикрыть лишь ограниченное количество объектов первостепенной важности.К тому же, если эксплуатация Patriot окажется неэффективной против российских ракет, это может отразиться на закупках американских систем противовоздушной обороны во всем мире. Поэтому не исключено, что США заставят Киев максимально затягивать с введением комплексов в эксплуатацию, либо будут заявлять, что их не применяли во время ракетных атак, если заметных успехов не будет.Сейчас Украина испытывает большую нехватку систем противовоздушной обороны, боеприпасов к ним. Не очень понятно, как решается вопрос с подготовкой личного состава. Ведь работа с такими сложными комплексами требует наличия не только рядового состава, который еще можно подготовить на коротких курсах, но и офицеров, которых готовят годами. Возможно, комплексы будут эксплуатировать западные наемники с опытом службы на аналогичных установках.