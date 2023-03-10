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Украина получила одну из двух обещанных Западом систем ПВО Patriot

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Украина получила одну из двух обещанных Западом систем ПВО Patriot

Киевский режим получил одну из двух систем противовоздушной обороны Patriot, обещанных Украине США и Германией. Об этом сообщает издание The Financial Times, ссылаясь на соответствующие источники в украинском командовании.


В настоящее время известно, что комплекс ПВО еще не введен в эксплуатацию. Применить его против российских ракет вчера, во время массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры, не успели.

Ранее о доставке Patriot на Украину сообщал министр обороны Польши Мариуш Блащак. Однако затем польские власти по какой-то причине опровергли собственную информацию. Впрочем, два комплекса Patriot - очень мало для защиты огромной украинской территории. Они могут прикрыть лишь ограниченное количество объектов первостепенной важности.

К тому же, если эксплуатация Patriot окажется неэффективной против российских ракет, это может отразиться на закупках американских систем противовоздушной обороны во всем мире. Поэтому не исключено, что США заставят Киев максимально затягивать с введением комплексов в эксплуатацию, либо будут заявлять, что их не применяли во время ракетных атак, если заметных успехов не будет.

Сейчас Украина испытывает большую нехватку систем противовоздушной обороны, боеприпасов к ним. Не очень понятно, как решается вопрос с подготовкой личного состава. Ведь работа с такими сложными комплексами требует наличия не только рядового состава, который еще можно подготовить на коротких курсах, но и офицеров, которых готовят годами. Возможно, комплексы будут эксплуатировать западные наемники с опытом службы на аналогичных установках.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Army
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20 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:15
    0
    В настоящее время известно, что комплекс ПВО еще не введен в эксплуатацию. Применить его против российских ракет вчера, во время массированного обстрела украинской энергетической инфраструктуры, не успели.
    . Можно подумать, что это, что то могло, принципиально, изменить...
    Впрочем, пустые споры, заявления, ни к чему. Время покажет, что, почём и как.
    1. янек
      янек Сегодня, 10:19
      +7
      Хуситы говорят.. что это дырявый зонтик!)
      1. Светлан
        Светлан Сегодня, 10:46
        0
        Ээее.. плохой пример на самом деле. Тут зависит от команды которая на таком оборудовании работает. В бытность свою, во Вьетнаме, местным работу не доверяли. Там работали зенитчики Союза которые мериканцам и наваляли.

        А хусеиты которых Вы приводите в пример, были местными и "проспали", по крайней мере я слышал об этом так.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:25
      +1
      Приветствую hi
      По факту не
      Украина получила одну из двух обещанных Западом систем ПВО Patriot
      а, НАТО и компания тестирует на территории Украины свои военные приблуды, используя местных удобных ид.иотов, как обслуживающий персонал.
  2. Томпсон
    Томпсон Сегодня, 10:18
    0
    Важно не сколько а сам факт передачи! Пора уже не по детски разбомбить эту клоаку
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:29
      0
      Цитата: Томпсон
      Важно не сколько а сам факт передачи! Пора уже не по детски разбомбить эту клоаку

      Очевидно, перед нашими союзниками (типа Китая) есть какие-то обязательства. Только желательно объяснить, что, почему и как...
  3. nazgul-ishe
    nazgul-ishe Сегодня, 10:22
    -3
    Прекрасная цель для кинжалов . Сразу два зайца и бесполезность и эффективность. Только вот результат покажет кому какую оценку выставлять. М О нужно хорошо всё продумать.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 10:30
      +1
      Цитата: nazgul-ishe
      М О нужно хорошо всё продумать.

      Правильно, любые удары нужно подготовить (ложные дроны...)
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 10:25
    0
    Украина получила одну из двух обещанных Западом систем ПВО Patriot

    Если наши её быстренько "разберут" на обломки, то "классная" реклама "патриотам" будет, глядишь больше ничего не продадут. Кому за безумные деньги барохло нужно. lol
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:00
      0
      Даже если и разберут,то у этих махинаторов будет все шито- крыто.Не любят они признаваться в никчемности
  5. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 10:26
    0
    Выявить этот одын комплект и прихлопнуть показательно. На него и ракеты не жалко...например Искандер как раз создан именно для уничтожения пэтриотов.
  6. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 10:26
    0
    Киевский режим получил одну из двух систем противовоздушной обороны Patrio

    Ну что, охота началась? angry
    1. DMFalke
      DMFalke Сегодня, 10:30
      +2
      Судя по комментариям, уже уничтожили, как минимум 2 штуки laughing Любим мы врага недооценивать.
      А между тем поставленные Леопарды, пусть пока в ничтожном количестве куда то пропали и не отсвечивают. + довольно значительное скопление техники песочного цвета в Германских портах вроде как растворилось где то на пути в Украину. Готовятся.
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 10:37
        +3
        14 Леопардов не растворились, а ушли в 4 отбр. Она если что в целом не на фронте.

        Песочные Бредли в процессе обучения л/с.

        Среди новинок, засветились итальянские М109 с апгрейтом. Их около 20 собирались передать еще в том году. Была ромашка передали-не передали, с фотками на трассе, где потом было опровержение, что это не передача, а передислокация. И вот они передислоцировались.

      2. А Нас Рать
        А Нас Рать Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: DMFalke
        А между тем поставленные Леопарды, пусть пока в ничтожном количестве куда то пропали и не отсвечивают. + довольно значительное скопление техники песочного цвета в Германских портах вроде как растворилось где то на пути в Украину. Готовятся.

        Ну разумеется, а кто то ожидал, что их будут по одному бросать на фронт под ПТУРы?
        Они формируют в тылу ударный кулак для анонсированного контрнаступления, а прикрывать его с воздуха и будут эти установки.
        И если вовремя не подготовить этому ударному кулаку грамотную западню и не сбить ему моментум в самом начале, правильной контратакой, то придётся опять проводить "тактическую перегруппировку" или как там назвали в прошлый раз. no
        Причём далеко не факт, что бить будут в направлении Артемовска, скорее всего ударят в наиболее слабое место, что бы гарантировать хоть какой то успех, так что разведке не стоит спать.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:31
    0
    Возможно, комплексы будут эксплуатировать западные наемники с опытом службы на аналогичных установках.
    Даже если американцы подготовили несколько украинских расчетов, то инструктор (советник) из НАТО все равно будет рядом. Два комплекса конечно проблему ПВО не решат, но тот факт, что они спокойно доставляются на Украину честно говоря неприятен.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:37
    -2
    Даже словацкий с-300пму был страшнее чем пэтриот, одна реклама как и ф-16 с которым при наличие опытного пилота мог на равных бороться миг-23млд (евреи при облете Мига подтвердили), а у нас уже су-27 и миг-29 не первых модификаций. Учитывая нашу скромность (рассказ про технические характеристики) по сравнению с америкосами наша ПВО все равно пропускает орковские беспилотники. На окраине даже со всем НАТО (спутники, ДРЛО и т.д) близко не стоит с нашей. Короче как бомбили так и будем бомбить. Вопрос к разведке что б не бомбить пустые ангары, а так и больше бы пулялии.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 10:43
    +1
    Очень бы хотелось причитать сообщение о том, что : "После пересечения границы с Украиной эшелона с ЗРК, по нему был отработан удар высокоточным оружием. Затем, по обездвиженному эшелону отработала бомбардировочная и штурмовая авиация. Высадившейся десант собрал останки элементов вооружения для изучения и без потерь доставил их по назначению". Как было бы красиво. Мечты- мечты!
  10. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 10:53
    0
    Полагаю, что Патриоты, вне зависимости от ввода в эксплуатацию, будут существовать только до локализации их нахождения. Включить их в украинскую систему ПВО, технически невозможно, по крайней мере быстро, но даже это не спасёт.
  11. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:08
    0
    Пэтриоты пока в очереди, а вот что там с ирисками и обслугой с похмелья после 8-го? Есть инфа по накрытию? Хорошо бы инструкторов от немчуры мал-мал прищучить, так сказать досрочно закончить командировку.