Председатель Международной кризисной группы: Глобальный Юг не отвернулся от Запада и пока не перешел на сторону России

После начала российской СВО на Украине многие эксперты заговорили о разделении мира на сферы влияния и даже о формировании новой коалиции в противовес коллективному Западу. Почву для подобных выводов дала реакция стран так называемого Глобального Юга, многие из которых заняли нейтральную позицию в текущем конфликте, а некоторые и вовсе обвинили США в его разжигании.
В то же время, по мнению председателя Международной кризисной группы К. Эро, которое она выразила в статье для Foreign Policy, подобное поведение стран Азии, Африки и Латинской Америки совсем не означает, что Глобальный Юг отвернулся от Запада. Кроме того, нет оснований полагать, что они заняли сторону России.
Эксперт пояснила, что вышеупомянутые государства скорее стараются балансировать между участниками конфликта. С одной стороны, они не присоединились к санкциям против России, а некоторые даже отказались оказывать помощь Украине. Между тем, многие незападные страны выступили в ООН с осуждением российской спецоперации.
Эро подчеркнула, что причиной нейтральной позиции Глобального Юга сегодня скорее является невнятная политика США и их союзников. В частности, страны Африки неоднократно обращались к Западу за военной помощью, но им неизменно отвечали, что их проблему невозможно решить военным путем. В то же время, США и весь блок НАТО сегодня снабжают Украину оружием и разведданными, пытаясь решить ее вопрос, как раз, военным путем.
Касательно стран Азии, как считает эксперт, они нацелены на экономическое развитие и расширение торговых и логистических цепочек. При этом США, которые «увлеклись» противостоянием с Россией, наоборот, приближают глобальный кризис.
Подводя итоги, Эро отметила, что сегодня не существует того Глобального Юга, который якобы объединился, став отдельным политическим и экономическим полюсом. Просто многие незападные страны находятся в состоянии неопределенности из-за происходящего.
В то же время, как выразилась председатель Международной кризисной группы, если США и их партнеры начнут обращать внимание на проблемы и интересы этих государств, то им удастся привлечь большинство стран «незападного блока» на свою сторону.