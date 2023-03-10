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Председатель Международной кризисной группы: Глобальный Юг не отвернулся от Запада и пока не перешел на сторону России

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Председатель Международной кризисной группы: Глобальный Юг не отвернулся от Запада и пока не перешел на сторону России

После начала российской СВО на Украине многие эксперты заговорили о разделении мира на сферы влияния и даже о формировании новой коалиции в противовес коллективному Западу. Почву для подобных выводов дала реакция стран так называемого Глобального Юга, многие из которых заняли нейтральную позицию в текущем конфликте, а некоторые и вовсе обвинили США в его разжигании.


В то же время, по мнению председателя Международной кризисной группы К. Эро, которое она выразила в статье для Foreign Policy, подобное поведение стран Азии, Африки и Латинской Америки совсем не означает, что Глобальный Юг отвернулся от Запада. Кроме того, нет оснований полагать, что они заняли сторону России.

Эксперт пояснила, что вышеупомянутые государства скорее стараются балансировать между участниками конфликта. С одной стороны, они не присоединились к санкциям против России, а некоторые даже отказались оказывать помощь Украине. Между тем, многие незападные страны выступили в ООН с осуждением российской спецоперации.

Эро подчеркнула, что причиной нейтральной позиции Глобального Юга сегодня скорее является невнятная политика США и их союзников. В частности, страны Африки неоднократно обращались к Западу за военной помощью, но им неизменно отвечали, что их проблему невозможно решить военным путем. В то же время, США и весь блок НАТО сегодня снабжают Украину оружием и разведданными, пытаясь решить ее вопрос, как раз, военным путем.

Касательно стран Азии, как считает эксперт, они нацелены на экономическое развитие и расширение торговых и логистических цепочек. При этом США, которые «увлеклись» противостоянием с Россией, наоборот, приближают глобальный кризис.

Подводя итоги, Эро отметила, что сегодня не существует того Глобального Юга, который якобы объединился, став отдельным политическим и экономическим полюсом. Просто многие незападные страны находятся в состоянии неопределенности из-за происходящего.

В то же время, как выразилась председатель Международной кризисной группы, если США и их партнеры начнут обращать внимание на проблемы и интересы этих государств, то им удастся привлечь большинство стран «незападного блока» на свою сторону.
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Использованы фотографии:
pixabay.com
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13 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 10:36
    +3
    Председатель Международной кризисной группы

    опять сборище каких то ноунеймов=мошенников называющих себя экспертами laughing
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:12
      0
      реакция стран так называемого Глобального Юга, многие из которых заняли нейтральную позицию в текущем конфликте

      Когда же наконец наше правительство напрямую обвинит Запад в поддержке нацизма и начнёт вводить свои санкции?
      Меньше станет остальных нейтралов.
  2. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:36
    +1
    "Le Sud global ne s'est pas détourné de l'Occident ..."
    Ah bon !?
    En tout cas il s'est nettement détourné de l'Ukraine ou pour le moins de Zelinsky !
    Lorsque Zelinsky fait un "show" pour les états Africains (de mémoire) 3 Suivent son "spectacle" et 50 le boycottent
    Lorsque Zelinsky fait son "show" pour les états de l'Amérique du Sud TOUS ces pays le boycottent...
    Mais malgré cela certains continuent à prétendre : "Le Sud global ne s'est pas détourné de l'Occident ..."

    "Глобальный Юг не отвернулся от Запада ..."
    Ах, хорошо !?
    Во всяком случае, он явно отвернулся от Украины или, по крайней мере, от Зелинского !
    Когда Зелинский устраивает "шоу" для африканских государств (по памяти), 3 следуют за его "шоу" , а 50 бойкотируют его
    Когда Зелинский устраивает свое " шоу " для Штатов Южной Америки, все эти страны его бойкотируют...
    Но, несмотря на это, некоторые продолжают утверждать : "глобальный Юг не отвернулся от Запада ..."
    1. кредо
      кредо Сегодня, 10:43
      +2
      ...как выразилась председатель Международной кризисной группы, если США и их партнеры начнут обращать внимание на проблемы и интересы этих государств, то им удастся привлечь большинство стран «незападного блока» на свою сторону.

      Обычная западная ложь завёрнутая в привлекательную обёртку для стороннего наблюдателя - "У нас всё хорошо, нас все любят, а кто ещё сомневается тем мы принесём демократию путём внедрения наших НПО, либеральных ценностей, в виде пропаганды ЛГБД и свободных отношений, госпереворотов и массированных бомбардировок". bully
  3. mavrus
    mavrus Сегодня, 10:37
    +3
    "если США и их партнеры начнут обращать внимание на проблемы и интересы этих государств, то..." это будут уже не США!!!
  4. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 10:38
    +1
    …Глобальный Юг не отвернулся от Запада и пока не перешел на сторону России

    —-Завидуйте молча!

    —-Мнение Международной Кризисной Группы, тем более в Foreign Policy - часть информационной войны против России.
  5. zorglub bulgroz
    zorglub bulgroz Сегодня, 10:45
    -2
    Рост ставок по государственным облигациям: пример для Франции. 10-летняя облигация, выпущенная под 0,1% 2 года назад, принесет 0,8%, а новая 8-летняя под 3,1% принесет около 25%, поэтому дисконт составляет около 24%. Это немного менее катастрофично. Если ставка составляет 13%, то за 8 лет мы получаем 104% доходности. Старые облигации ничего не стоят!
    Вопрос: Что должна сделать Россия, чтобы поднять эти ставки до 10-15%?
    Я заберу газеты через 4 часа.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 10:49
    0
    Эксперт пояснила, что вышеупомянутые государства скорее стараются балансировать между участниками конфликта. С
    . Ничего нового, в общем то.... готовность примкнуть к победителю, к тому кто сильнее, богаче, так было, есть и будет всегда.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:59
    0
    "......если США и их партнеры начнут обращать внимание на проблемы и интересы этих государств, то им удастся привлечь большинство стран «незападного блока» на свою сторону" - Боже упаси, тогда точно цветные революции будут обеспечены.
  8. kriten
    kriten Сегодня, 11:01
    0
    поддержку стран юга США обеспечивали прямым подкупом лидеров и поставками оружия. бабок на подкупы стало видимо не хватать и хотя продаться могут почти все лидеры за редким исключением, но видимо оценивают предательство своего народа в более солидные суммы. А их уже больше не будет.
  9. NAF-NAF
    NAF-NAF Сегодня, 11:03
    0
    ... причиной нейтральной позиции Глобального Юга сегодня скорее является невнятная политика США и их союзников

    Правда что ль? Как раз у США политика более чем ясная, причём всему населению Земли. (Это только в Голливудских фильмах штаты всю планету спасают, а в реальности - вбамбливают в каменный век всех, кто против их господства и паразитирования. И малые страны это прекрасно осознают, оттого и не торопятся включиться в войну за освобождение от западного грабежа). А вот у России - именно НЕВНЯТНАЯ политика. Одни деятели идут вперёд против врага, обозначая те самые "красные линии", а другие - старательно делают так, чтобы за нарушение этих линий не следовало никакого ответа (этим другим хочется не вперёд на тысячу километров, а назад на пару лет - прежней спокойной жизни с баблом и недвигой ТАМ). Если бы при поставке первой же аптечки или каски для ВСУ из Европы, были бы нанесены удары по всем объектам, причастным к поставке - хрен бы после этого пошли снаряды, артиллерия, и теперь уже танки (и плевать на визги из Польши и т.д. - визжали бы, но фиг чо сделали бы по факту). То же и с морскими путями. Обнаружено оружие на корабле, плывущем в Одессу (или при отказе от досмотра российскими военными) - утопить нахрен. Больше кораблей с оружием не было бы. Но - нет! В управлении России сейчас полно скрытых вражин. Иначе эту невнятность политики объяснить просто невозможно.
  10. Пленник
    Пленник Сегодня, 11:07
    0
    Бреши- бреши болезная, может поможет. Макарошка в своем африканском турне черное за белое все пытался выдать, эта на белое черноту наводит. Мол не совсем белое, есть сероватый отлив. laughing
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:13
    0
    Все так. Но дело в том, что если рухнет не дай бог Россия, то третий мир не поучаствует в дележке России. Запад их просто не пустит -заберёт все себе. Их же много. Целая стая. А вот если запад посыпаться, то само слово третий - означает третий игрок. И тут у третьего мира есть огромный шанс накинутся на запад как стервятники на . Победил один, сколько мог сьел, а остальное съедят другие. И третий мир предпочёл бы навариться на чем то крушении. А навариться они могут за счёт Запада. Вот это запад не учитывает. А стоило бы.