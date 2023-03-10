Офицер в отставке НМ ЛНР: Противник наращивает группировку войск на северо-западе и юго-западе от Артемовска

Исходя из численности, вооружения и техники, данные подразделения могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера

Генштаб ВСУ осуществляет переброску живой силы и техники на Донецкое направление. В частности, происходит наращивание группировки войск противника на северо-западе и юго-западе от Артемовска (Бахмута). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.— написал офицер запаса НМ ЛНР в своем телеграм-канале.Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» полностью контролируют восточную часть Артемовска и освободили пригородное село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от города. В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что по состоянию на 7 марта под контролем союзных сил находится примерно половина города с восточной стороны. Последняя «свободная» дорога на Часов Яр через село Хромово, по которой пока еще возможен выход остающихся в городе частей ВСУ и их снабжение, находится под плотным огнем российской артиллерии.При этом из Киева поступает противоречивая информация о необходимости дальнейшей обороны Бахмута или полного вывода из него остатков гарнизона для занятия более выгодных позиций на второй линии обороны. Представители украинского политического и военного руководства буквально в штыки приняли недавнее заявление генсека ООН Йенса Столтенберга о том, что Артемовск будет оставлен буквально в течение нескольких дней. Официально сообщается, что президент Зеленский и главком ВСУ Залужный приняли согласованное решение о продолжении обороны Бахмута.Военные эксперты отмечают, что ситуация для штурмовых отрядов «Вагнера» может оказаться критической в том случае, если противник сумеет обрушить фланги российской группировки, пока музыканты заняты окружением и освобождением Артемовска. В свою очередь, взятие под контроль города открывает российской армии возможности оперативного маневрирования и развития наступления на западе ДНР.