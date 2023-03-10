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Офицер в отставке НМ ЛНР: Противник наращивает группировку войск на северо-западе и юго-западе от Артемовска

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Офицер в отставке НМ ЛНР: Противник наращивает группировку войск на северо-западе и юго-западе от Артемовска

Генштаб ВСУ осуществляет переброску живой силы и техники на Донецкое направление. В частности, происходит наращивание группировки войск противника на северо-западе и юго-западе от Артемовска (Бахмута). Об этом со ссылкой на свои источники сообщает подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко.


Исходя из численности, вооружения и техники, данные подразделения могут вести действия как оборонительного, так и наступательного характера

— написал офицер запаса НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что «музыканты» полностью контролируют восточную часть Артемовска и освободили пригородное село Дубово-Василевка, расположенное к северо-западу от города. В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что по состоянию на 7 марта под контролем союзных сил находится примерно половина города с восточной стороны. Последняя «свободная» дорога на Часов Яр через село Хромово, по которой пока еще возможен выход остающихся в городе частей ВСУ и их снабжение, находится под плотным огнем российской артиллерии.

При этом из Киева поступает противоречивая информация о необходимости дальнейшей обороны Бахмута или полного вывода из него остатков гарнизона для занятия более выгодных позиций на второй линии обороны. Представители украинского политического и военного руководства буквально в штыки приняли недавнее заявление генсека ООН Йенса Столтенберга о том, что Артемовск будет оставлен буквально в течение нескольких дней. Официально сообщается, что президент Зеленский и главком ВСУ Залужный приняли согласованное решение о продолжении обороны Бахмута.

Военные эксперты отмечают, что ситуация для штурмовых отрядов «Вагнера» может оказаться критической в том случае, если противник сумеет обрушить фланги российской группировки, пока музыканты заняты окружением и освобождением Артемовска. В свою очередь, взятие под контроль города открывает российской армии возможности оперативного маневрирования и развития наступления на западе ДНР.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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25 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:43
    +6
    Марочко'капитан очевидность".Это наращивание сил идет уже как минимум неделю.Может получится нехорошая ситуация для вагнеровцев-удары с флангов.И это будет точно.Надо сдержать во что бы то не стало.Ребят надо поддержать
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:57
      -1
      Порой появляется ощущение, что англосаксы и их говорящие головы вот такими заявлениями
      Представители украинского политического и военного руководства буквально в штыки приняли недавнее заявление генсека ООН Йенса Столтенберга о том, что Артемовск будет оставлен буквально в течение нескольких дней.

      намеренно провоцируют киевского наркомана на всё большее подтягивания резерва к Артёмовску и утилизацию там ВСУ в огромных масштабах.

      Целей у НАТО может быть несколько:
      - побольше отправить на тот свет славян, чтобы освободить территорию от лишних ртов,
      - озлобить родственников ВСУ их гибелью или инвалидностью, против России и русских и мотивировать их таким образом отправкой на фронт вслед за убиенными,
      - попробовать отстоять Артёмовск и может быть даже попробовать двинуть ВСУ на восток, если хватит силёнок и получится что-то такое провернуть.

      Но в любом случае битвой за Артёмовск принесёт Украине ощутимые потери.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:06
        0
        Самые большие потери у ВСУ сейчас на Авдеевском направлении.

        Потери украинской армии в Авдеевском укрепленном районе оказались значительно выше тех, что несут подразделения ВСУ в Артемовске. Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщает агентство France-Presse.


        Артиллерия и авиация армии РФ сделали свое дело. По данным французской прессы, если в Артемовске ежедневные потери украинской армии составляют 500 человек, то авдеевская группировка ВСУ из-за сильных бомбардировок начинает превосходить даже эти показатели.
        Общие же потери украинской армии на всем протяжении линии соприкосновения западная пресса оценивает в 2000 человек в день.

        https://topcor.ru/32906-poteri-vsu-v-avdeevke-okazalis-vyshe-chem-v-artemovske.html
        1. NAF-NAF
          NAF-NAF Сегодня, 12:30
          0
          Потери украинской армии в Авдеевском укрепленном ..... Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщает агентство France-Presse

          ох ни хрена себе источник... ФРАНЦУЗЫ со ссылкой на ТУРКОВ сообщают о происходящем НА УКРАИНЕ....
          пойду лучше очкатого генерал-лейтенанта послушаю о потерях)))
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 13:08
            -1
            Цитата: NAF-NAF
            Потери украинской армии в Авдеевском укрепленном ..... Об этом со ссылкой на турецкие источники сообщает агентство France-Presse

            ох ни хрена себе источник... ФРАНЦУЗЫ со ссылкой на ТУРКОВ сообщают о происходящем НА УКРАИНЕ....
            пойду лучше очкатого генерал-лейтенанта послушаю о потерях)))


            #ВЫВСЁВРЁТЕ
      2. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 12:09
        +4
        Не думаю,что то что вы перечислили сейчас важное для ВСУ.Вполне возможен удар на Херсон.Разведчики говорят о концентрации на этом направлении арты и десантно-переправочных средств,а так же прибытие свежих частей.Постоянная разведка и действия ДРГ.Так что где горячее будет еще не известно.Возможно именно Бахмут и призван сковывать наши резервы.Одно понятно ВСУ пытаются перехватить стратегическую инициативу.
        1. nobody75
          nobody75 Сегодня, 12:53
          0
          Я так не думаю, хотя в военной истории были подобные примеры - контранаступление вермахта в Арденах в ходе ВМВ, иракское наступление под Мехраном в ходе ирано - иракской войны или весеннее наступление Людендорфа в 1918 году. Наступательные операции с целью забить гол престижа и улучшить переговорную позицию. Однако, наступление на Херсон легко может быть подавлено в зародыше... Путем нанесения ударов специальным боеприпасом по гидротехническим сооружениям днепровского каскада. Радиоактивная паводковая волна смоет наведенные наступающими переправы и отрежет их от снабжения.
          С Уважением
        2. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 13:13
          +1
          Цитата: Михаил Маслов
          Вполне возможен удар на Херсон.

          Да, как бы, Херсон сейчас и так под контролем укровермахта...
          1. nobody75
            nobody75 Сегодня, 13:17
            +1
            Я думаю, чт господин Маслов имел ввиду Херсонскую область...
            С Уважением
      3. RED_ICE
        RED_ICE Сегодня, 12:17
        0
        Цитата: кредо
        Порой появляется ощущение, что англосаксы и их говорящие головы вот такими заявлениями
        Представители украинского политического и военного руководства буквально в штыки приняли недавнее заявление генсека ООН Йенса Столтенберга о том, что Артемовск будет оставлен буквально в течение нескольких дней.

        намеренно провоцируют киевского наркомана на всё большее подтягивания резерва к Артёмовску и утилизацию там ВСУ в огромных масштабах.

        Целей у НАТО может быть несколько:
        - побольше отправить на тот свет славян, чтобы освободить территорию от лишних ртов,
        - озлобить родственников ВСУ их гибелью или инвалидностью, против России и русских и мотивировать их таким образом отправкой на фронт вслед за убиенными,
        - попробовать отстоять Артёмовск и может быть даже попробовать двинуть ВСУ на восток, если хватит силёнок и получится что-то такое провернуть.

        Но в любом случае битвой за Артёмовск принесёт Украине ощутимые потери.


        А России не принесет? Думаете там гибнут только украинцы? Там мясорубка! Пообщайтесь с родственниками, друзьями или знакомыми которые участвуют в сво, если у вас такие есть
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:43
          0
          А России не принесет? Думаете там гибнут только украинцы? Там мясорубка! Пообщайтесь с родственниками, друзьями или знакомыми которые участвуют в сво, если у вас такие есть

          Да и с нашей стороны гибнут бойцы и гражданские лица и что Вы этим вопросом хотели сказать?
          Это что Россия подтянула к своим границам блок НАТО или может быть это Россия осуществила кровавый госпереворот на Украине в 2014 году?
          А может быть это Россия грозилась утопить Крым в крови и выселить от туда всех русскоязычных или может быть это Россия восемь лет расстреливала Донбасс и никому не давала исполнять Минские соглашения?

          В отличие от Украины и её хозяев Россия всё последние тридцать лет настаивала на том, чтобы блок НАТО не расширялся и не подходил к нашим границам, чтобы спорные вопросы решались за столом переговоров и мирным путём, а не на поле боя с оружием в руках, но время шло и опасность со стороны блока НАТО всё больше усиливалась дойдя к 2022 году до предела. Сейчас мы защищаем своё жизненное пространство и людей которых украинская власть все последние восемь лет методично уничтожала, а вот что защищает ВСУ и ради каких таких светлых целей ими пополняются местные кладбища совершенно непонятно.
      4. andybuts
        andybuts Сегодня, 14:28
        0
        Целей у НАТО может быть несколько:
        - побольше отправить на тот свет славян, чтобы освободить территорию от лишних ртов,

        а зачем им это? в странах НАТО есть проблемы с продовольствием, которое можно забрать у украинского населения?
        чем НАТО именно славяне не угодили? почему при ненависти стран Запада к славянам власть РФ говорит о том, что НАТО готовы принять Украину, а сейчас в НАТО вошли славянские страны, такие, как Польша, Чехия, Словакия, Болгария, Хорватия, Словения, Северная Македония и Черногория, а Босния и Герцоговина является очень вероятным членом НАТО в недалеком будущем?
        в чем логика их действий?
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:29
      +1


      В Артемовске, за который продолжаются ожесточенные бои, фиксируется очередное продвижение российских штурмовых групп.Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал «Позывной Брюс», связанный с ЧВК «Вагнер», бойцы которого штурмуют город.«Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» зашли на территорию «Артемовского завода по обработке металлов» (АЗОМ) с севера и начинают продвижение вглубь территории промышленного предприятия», – пишет автор.
  2. nobody75
    nobody75 Сегодня, 11:45
    +5
    Хотят украинцы с двух сторон клин подрезать и удержать Бахмут. Нужно переориентировать авиацию для ударов по скоплениям.
    С Уважением
    1. Zaurbek
      Zaurbek Сегодня, 11:52
      +1
      Пишут, что авиация день и ночь работает по Авдеевке....Видимо, ситуация с ПВО разная везде.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 11:57
        +1
        Возможно смогли подавить ПВО.А с ПЗРА при обстреле еще и умудрится надо в полный рост
      2. nobody75
        nobody75 Сегодня, 12:01
        +2
        В условиях распутицы только летуны и ракетчики могут помочь. В состав штурмовых групп нужно включить "призывающих бурю".
        С Уважением
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:50
    -2
    Может случиться так, что карьерные соображения штабных генералов перевесят, и слишком уж упорно мешать окружению "музыкантов" не станут.
    А потом будет "не шмогла", как было уже не раз. За это ведь не накажут.
    1. nobody75
      nobody75 Сегодня, 12:00
      -2
      Не в этот раз... Могут подумать, что разобидившийся Велизарий решил свергнуть худородного и жадного Юстиниана по наущению МБХ...
      С Уважением
  4. alovrov
    alovrov Сегодня, 12:53
    +1
    Так и пишите - наступательный потенциал ЧВК Вагнер утрачен, противник перехватывает инициативу. Командование ВС РФ планирует перегруппировку.
  5. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 13:07
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Марочко'капитан очевидность".Это наращивание сил идет уже как минимум неделю.Может получится нехорошая ситуация для вагнеровцев-удары с флангов.И это будет точно.Надо сдержать во что бы то не стало.Ребят надо поддержать

    Ты получается тоже капитан очевидность. Если это понятно тебе, то люди, находящиеся у руля операцией точно знают больше.
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 14:10
      0
      Люди находящиеся у руля в точно такой же ситуации полностью просрали контрудар под Харьковом. Потом бегали по лесам и бросали технику как в 43 году. Так что не надо на них кивать.
  6. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 13:19
    0
    В любом случае и сейчас и потом критически важны поставки наших дальнобойных РСЗО "Смерч" и снарядов к ним, как и "Мста" и " Коалиция", в принципе любых самоходок.
    Не ослаблять действующие части а создавать новые мощные мобильные артиллерийские бригады, дивизии.
    Попытка удара противника с помощью "Леопардов" и западной артиллерией, авиацией собранной со всего мира обязательно будет. Или в день окончательного взятия, окружения Артёмовска или в страстную неделю. soldier
  7. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:36
    +2
    Прошла очередная неделя. Особой динамики по Артёмовску не наблюдается. Да ещё и риски ударов по флангам усиливаются. Дорога полностью не отсечена.
    Где все комментаторы , которые вот вот , уже все! Никого не выпускать из котла.
    1. alovrov
      alovrov Сегодня, 13:48
      0
      Так все - остановились. Причем с голыми флангами. Судя по всему теперь перегруппировка, хорошо если без котла.

      А безмозглые комментаторы щас набегут )))