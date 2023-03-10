Бывший офицер Сил обороны Эстонии с осени 2022 года воевал в украинском Интернациональном легионе.

Артёмовск становится местом последних дней жизни для всё большего числа иностранных наёмников ВСУ. В этом городе и его окрестностях ликвидированы уже сотни боевиков, приехавших «на сафари против русских» из США, Канады, Грузии, Польши, Австралии и других стран.Сегодня стало известно о том, что в Артёмовске (Бахмуте) ликвидирован офицер эстонской армии Иво Юрак. Эстонская сторона называется его «бывшим» офицером.В эстонской прессе утверждается, что Юрак – якобы первый эстонец, который погиб в ходе вооружённого конфликта на Украине.Из материалов эстонских СМИ:По последним данным, ликвидирован эстонский офицер был вместе с несколькими другими иностранными наёмниками в Артёмовске в результате артиллерийского удара. Российский беспилотник обнаружил место активности боевиков, после чего оператор скорректировал артиллерийских огонь.Публикуется фото Юрака в низком разрешении. Однако можно увидеть, что он вооружён штурмовой винтовкой натовского образца и экипирован аналогичным образом. Есть все основания полагать, что эстонский офицер «бывшим» проходил только в рамках украинской и эстонской отчётности, на самом же деле выполнял задание от сил НАТО по командованию одним из подразделений указанного выше «легиона».