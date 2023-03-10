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В Бахмуте ликвидирован офицер армии Эстонии, которого эстонская пресса назвала «бывшим»

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В Бахмуте ликвидирован офицер армии Эстонии, которого эстонская пресса назвала «бывшим»

Артёмовск становится местом последних дней жизни для всё большего числа иностранных наёмников ВСУ. В этом городе и его окрестностях ликвидированы уже сотни боевиков, приехавших «на сафари против русских» из США, Канады, Грузии, Польши, Австралии и других стран.


Сегодня стало известно о том, что в Артёмовске (Бахмуте) ликвидирован офицер эстонской армии Иво Юрак. Эстонская сторона называется его «бывшим» офицером.

В эстонской прессе утверждается, что Юрак – якобы первый эстонец, который погиб в ходе вооружённого конфликта на Украине.

Из материалов эстонских СМИ:

Бывший офицер Сил обороны Эстонии с осени 2022 года воевал в украинском Интернациональном легионе.

По последним данным, ликвидирован эстонский офицер был вместе с несколькими другими иностранными наёмниками в Артёмовске в результате артиллерийского удара. Российский беспилотник обнаружил место активности боевиков, после чего оператор скорректировал артиллерийских огонь.



Публикуется фото Юрака в низком разрешении. Однако можно увидеть, что он вооружён штурмовой винтовкой натовского образца и экипирован аналогичным образом. Есть все основания полагать, что эстонский офицер «бывшим» проходил только в рамках украинской и эстонской отчётности, на самом же деле выполнял задание от сил НАТО по командованию одним из подразделений указанного выше «легиона».
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5 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 11:07
    0
    Кучно пошла последнее время информация из Артемовска. То одного недоноска ликвидируют, то другого упыря. И ведь не специально охотятся, а просто на общей массе утилизации. Значит врет ципсошная пропаганда, вовсе не одни мобилизованные теробороновцы там остались, а "лучшие части отвели на другие позиции." Все таки прав Пригожин, противник реально зубами держится за свой мини Сталинград. Нагнал туда наемников и нациков всех мастей, наций и вер.
    Что ж, лежать им в мерзлой грязи, кормить червяков и восстанавливать плодородный слой, который их живые побратимы сейчас в Польшу продают. А черные души в ад к бандере и гитлеру. Там уж заждались...
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 11:09
      0
      В эстонской прессе утверждается, что Юрак – якобы первый эстонец

      Врут, как обычно.
      Ну, или считают, что наёмники национальности не имеют (тогда этот Юрак точно не "бывший")
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:10
    0
    называется его «бывшим» офицером.
    Теперь уж точно бывший.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 11:16
      0
      Да и будучи на "этом свете",живым человеком этот организм сложно назвать
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:12
    0
    В Эстонии объявят национальный траур? Если, что мы России на поминках пару баянов порвем.