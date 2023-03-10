Протесты в Грузии: Вслед за отменой закона об иноагентах и освобождением задержанных протестующие требуют «решить вопрос» с Абхазией

Протесты, вспыхнувшие в Тбилиси 7 марта из-за закона об иноагентах, похоже, переходят на новый уровень.Напомним, что в грузинский парламент поступил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий создание реестра СМИ, неправительственных организаций и других субъектов, получающих финансирование из-за рубежа. Депутаты из правящей партии «Грузинская мечта», которые имеют большинство в парламенте, пообещали проголосовать за вышеупомянутый документ.В то же время, оппозиция назвала подобное решение «противоречащим европейскому пути Грузии», а митингующие, собравшиеся в центре Тбилиси, выступили с требованием незамедлительно отменить закон.Во время беспорядков 7 и 8 марта, в ходе которых митингующие бросали в силовиков петарды, камни и коктейли Молотова, было задержано в общей сложности 133 нарушителя порядка.Уже 9 марта протестующие стали требовать не только отмены закона, но и освобождения всех задержанных. К вечеру вчерашнего дня стало известно, что власти пошли навстречу народу и согласились с выдвинутыми требованиями.Казалось бы, все противоречия решены, и оппозиция может «расходиться по домам». Но, нет.Сообщается, что протестующие не прекращают пикет, а теперь требуют отставки правительства страны, а также проведения новых парламентских выборов. Более того, толпа скандирует «Сухуми» и требует от властей «решить вопрос» с Абхазией, которую грузины до сих пор считают своей территорией.Стоит добавить, что все действо в Тбилиси происходит с некоторым «проукраинским» уклоном. Оппозиционеры размахивают украинскими флагами, «лепят» соответствующие наклейки на щиты силовиков и поют «щеневмерлу». Все это выглядит крайне нелепо с учетом того, что на Украине не только запрещены иноагенты, но и полностью «истреблена» оппозиция.