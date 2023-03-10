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Протесты в Грузии: Вслед за отменой закона об иноагентах и освобождением задержанных протестующие требуют «решить вопрос» с Абхазией

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Протесты в Грузии: Вслед за отменой закона об иноагентах и освобождением задержанных протестующие требуют «решить вопрос» с Абхазией

Протесты, вспыхнувшие в Тбилиси 7 марта из-за закона об иноагентах, похоже, переходят на новый уровень.


Напомним, что в грузинский парламент поступил законопроект «О прозрачности иностранного влияния», предусматривающий создание реестра СМИ, неправительственных организаций и других субъектов, получающих финансирование из-за рубежа. Депутаты из правящей партии «Грузинская мечта», которые имеют большинство в парламенте, пообещали проголосовать за вышеупомянутый документ.

В то же время, оппозиция назвала подобное решение «противоречащим европейскому пути Грузии», а митингующие, собравшиеся в центре Тбилиси, выступили с требованием незамедлительно отменить закон.

Во время беспорядков 7 и 8 марта, в ходе которых митингующие бросали в силовиков петарды, камни и коктейли Молотова, было задержано в общей сложности 133 нарушителя порядка.

Уже 9 марта протестующие стали требовать не только отмены закона, но и освобождения всех задержанных. К вечеру вчерашнего дня стало известно, что власти пошли навстречу народу и согласились с выдвинутыми требованиями.

Казалось бы, все противоречия решены, и оппозиция может «расходиться по домам». Но, нет.

Сообщается, что протестующие не прекращают пикет, а теперь требуют отставки правительства страны, а также проведения новых парламентских выборов. Более того, толпа скандирует «Сухуми» и требует от властей «решить вопрос» с Абхазией, которую грузины до сих пор считают своей территорией.

Стоит добавить, что все действо в Тбилиси происходит с некоторым «проукраинским» уклоном. Оппозиционеры размахивают украинскими флагами, «лепят» соответствующие наклейки на щиты силовиков и поют «щеневмерлу». Все это выглядит крайне нелепо с учетом того, что на Украине не только запрещены иноагенты, но и полностью «истреблена» оппозиция.
Автор:
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54 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:47
    +8
    Власть в Грузии дает слабину.Впрочем было бы на все это плюнуть с высокой горки,но времена не те
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 11:54
      +12
      Власть в Грузии полностью перешла к США, прокручивается сценарий как с Украиной, сейчас выпустят с кичи Сакашвили как Юлю Тимошенко и всю эту нацианалистическую свору будут натравливать на Россию, одно немного успокаивает они в 2008 г. уже получили прививку и вряд ли с Грузией будут валандаться, удар по Тбилиси и будет тихо как ночью в бане, тем более вояки они по сравнению с Абхазами никакие.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:13
        +14
        Грузия в самом широком месте 150 км.
        Но, с другой стороны - горы, это не равнина.
        Так что, если нападут на Абхазию - никакого ввода войск не нужно. На своей территории они много народа положить могут. Обстреливать только. Тут даже "кинжалов" не надо. Хватит артиллерии и "Герани". А свою территорию абхазцы удержат сами, если нападавшим поддержка из Грузии прекратится.
        Раздолбать электростанции. И не как на Украине, где по подстанциям били. Заменить трансформатор - и снова всё работает. А бить по залу с паровыми турбинами. Их быстро не восстановить. И на этом война кончится. Лет на двадцать.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 12:19
          +2
          Протесты в Грузии: Вслед за отменой закона об иноагентах и освобождением задержанных протестующие требуют «решить вопрос» с Абхазией
          Кто бы в этом сомневался!

          Президент Грузии - грузинская ФРАНЦУЖЕНКА - Саломе Зурабишвали давно служит интересам западных стран и США, а не грузинскому народу.

          Президент Грузии Саломе Зурабишвили из Нью-Йорка в США поддержала массовые протесты в Тбилиси против законопроекта об "иноагентах". Она заверила, что наложит вето на инициативу.
          Я обращаюсь к тем, кто сегодня вечером стоит на Руставели, как и много раз стоял. Я стою здесь, в Нью-Йорке, а позади меня Статуя Свободы. Свобода — это символ, за который всегда боролась Грузия… Я рядом с вами. Сегодня вы представляете свободную Грузию.


          Президент Грузии поддержала демонстрантов и пообещала ветировать скандальный закон.
          1. Татьяна
            Татьяна Сегодня, 12:51
            +2
            Когда запахло жареным, президент Грузии Саломе Зурабишвили оказалась ИМЕННО в США:
            Я стою здесь, в Нью -Йорке, и позади меня статуя свободы. Это символ, за который Грузия всегда боролась, и я сегодня рядом с вами, потому что сегодня вы представляете Грузию.
            Грузия видит свое будущее в Европе и никому не позволит забрать.


            Тбилиси. Президент Грузии поддержала протестующих. 8 Марта 2023 г.
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 13:33
              +1
              Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили помешена на грузинском национализме и сразу после выборов 2018 года нарушила своё предвыборное слово, заявив об отказе от диалога с РФ, назвав Россию "врагом Грузии".
              Этого и следовало ожидать. Ибо корни грузинского русофобского нацизма тянутся у неё из семьи от деда с бабушкой ещё со времён гражданской войны после ПМВ и распада РИ.
              Грузинскому народу нужно было знать, кого он выбирает, а не верить просто предвыборным словам кандидатов в президенты.

              Политическая СПРАВКА о Саломе Зурабишвили (70 лет).
              Саломе родилась и выросла во Франции, но тем не менее отлично знает историю Грузии и нашу современность.
              Саломе Зурабишвили - потомок известнейших в Грузии людей.
              Её дед по материнской линии Нико Николадзе - основатель морского порта в городе Поти и инициатор строительства Грузинской железной дороги.
              Дед по отцу Иванэ Зурабишвили - член меньшевистского правительства Грузинской демократической республики, существовавшей в 1918-1921 годах.
              Оба они были соратниками "отца грузинской нации" Ильи Чавчавадзе.
              Её престарелая мать во время "революции роз" была в Тбилиси и "активно поддерживала демонстрантов". Ведь, по словам Саакашвили, "режим Шеварднадзе был для нее олицетворением большевистского режима". Того самого, который заставил семью Зурабишвили покинуть родину в 1921 году вместе с меньшевистским правительством страны.

              Двоюродная сестра Саломе Зурабощвили - президент Французской академии наук Элен Каррер-д'Анкосс.

              Образование. Саломе Зурабишвили - выпускница Парижского института политических наук и Колумбийского университета в Нью-Йорке. Того самого, который закончил и сам Михаил Саакашвили.

              Саломе Зурабишвили была замужем дважды.
              Первым мужем до развода был выросший в Иране Коки Горджестани (Гугушвили).
              Вторым мужем Саломе Зурабишвили был один из самых известных грузинских диссидентов советских времен Жанри Кашия, который c 80-х годов жил и работал на западе в редакциях «Радио Свободы» и «Голос Америки». В 2012 году Жанри Кашия умер в возрасте 72 лет
              ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, что второй муж Саломе - Жанри Кащия - имел отношение к якобы умершему - не убитому - грузинскому еврею бизнесмену Бадри Патаркацишвили, которого разыскивала российская Генпрокуратура. Жанри Кащия вел ток-шоу на телеканале "Имеди", принадлежащем Бадри Патаркацишвили.
              Что из себя представлял Бадри Патаркацишвили см. видео ниже.

              До назначения послом в Тбилиси Зурабишвили работала во французских дипмиссиях в Италии, США, при НАТО и Евросоюзе.
              Министр иностранных дел Франции де Вильпен - не просто ее бывший шеф, но и близкий друг.
              См. подробно - https://iz.ru/news/287865

              Бадри Патаркацишвили. Дикие деньги. Опубликовано: 13 сент. 2016 г.
        2. стар
          стар Сегодня, 12:49
          0
          И на этом война кончится. Лет на двадцать.

          На этом Грузия закончится лет на тридцать.
        3. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 13:42
          0
          Ингури ГЭС?
          Что с ней делать?
          ---------------------------------------------------------------------------------------------
          Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.)))))
        4. kaufman
          kaufman Сегодня, 13:48
          0
          Чечня ещё меньше. 19 тыс.кв.км. А две кровопролитные войны , практически 8 лет. И артиллерия и авиация работала.
          С Грузией , с таким мотивированным населением не будет легко справится.
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 11:58
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Впрочем было бы на все это плюнуть с высокой горки,но времена не те

      Тбилиси? Нет, не видели. Ибо уж они-то нам точно небратья
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:09
        +3
        Утром смотрел новости из Грузии, где стояла массовка местных идиотов - кто орал, кто глядя на орущих улыбался, среди тех и других было много молодых женщин - и подумалось "Да, за штатовские гранты и европейские "ценности" они готовы драть глотку, оскорблять полицию и свергать власть, а вот умирать с оружием в руках в горах Абхазии они так же готовы, когда англосаксы этого от них потребуют?".
        1. стар
          стар Сегодня, 12:52
          +1
          а вот умирать с оружием в руках в горах Абхазии они так же готовы, когда англосаксы этого от них потребуют?"

          Это поколение уже не помнит, как умирали грузины в Абхазии. А в каких количествах они это делали - вообще не знает. В их школах об этом не рассказывали.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 11:52
    +4
    Казалось бы, все противоречия решены, и оппозиция может «расходиться по домам». Но, нет.

    аппетит приходит во время еды... гаргантюизм в действии...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:54
    +1
    Они там по методичке из посольства США скачут...интересно бы в нее заглянуть.
  4. Guron
    Guron Сегодня, 11:54
    0
    Вышли мышки против сыра. Я фигею сколько "гордых грузин" просто продались. За печеньки.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:55
    +2
    Как только идёт сближение с Грузией, появляются таблички на русском языке тут же 08.08, протесты что наш чиновник сел не в то кресло, сейчас после нашей диффузии в грузинское общество (беглые от мобилизации и т.д.) тут же выбежала ручная толпа и опять Грузии прозябать, только начался рост. Как и на окраине группа активных кизяков портит жизнь всему народу. Одно радует грузины не орки гибнуть не за что не будут, полялякать всегда пожалуйста.
  6. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:56
    -4
    Какая у некоторых память короткая... лечится такое состояние поркой, публичной и обидной. К счастью, пока бешенство либерды не выходит за пределы Тбилиси - в остальной Грузии живут преимущественно умные люди. Ну а если выйдет, то мы исключительно по доброте душевной и из педагогических побуждений вломим. Может со второго раза поймут.
  7. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 11:56
    +3
    Второй фронт - это плохо.
    Интересно, в чём наши "пацифисты" будут обвинять РФ в случае нападения Грузии?
    А ведь будут.
    1. стар
      стар Сегодня, 12:56
      0
      Интересно, в чём наши "пацифисты" будут обвинять РФ в случае нападения Грузии?

      После нападения Грузии все пацифисты тут же ломанутся к границе с Казахстаном, а уже оттуда те из них, что с пипиской, поедут на границу с Грузией… в Сухуме. Если повезет, то через учебку, если нет - напрямую.
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 11:57
    +12
    Вот и истинная цель протестов всплыла ,по сути требуется война . Грузин тщательно пытаются затащить в военное столкновение с русскими ,любой ценой .Даже подменяя понятия .Интересно ,почему подняли вопрос только Абхазии или Ю Осетия не интересует ?
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 12:41
      +1
      Цитата: APASUS
      Интересно ,почему подняли вопрос только Абхазии или Ю Осетия не интересует ?

      по сценарию- это будет следующим требованием....
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 13:01
        0
        Цитата: Mouse
        Цитата: APASUS
        Интересно ,почему подняли вопрос только Абхазии или Ю Осетия не интересует ?

        по сценарию- это будет следующим требованием....

        Требование тут только одно - возвращение утерянных земель ,а вот конфликты разные.
    2. стар
      стар Сегодня, 13:12
      0
      Интересно ,почему подняли вопрос только Абхазии или Ю Осетия не интересует ?

      В Ю.Осетии им было больно относительно недавно.
  9. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 11:57
    +2
    Да пусть там попередушат друг дружку , "князья" недоделанные . Нам что с того ? Пора перестать на них обращать внимание . Закрыть сообщение и строгий визовый режим - пусть варятся в своем котелке .
  10. bambr731
    bambr731 Сегодня, 11:59
    +2
    Понеслась движуха а-ля Украина!!! Почин есть. Украина уже в "западном процветающем демократическом раю". Черёд Грузии пришёл. Эти хоть кастрюли на башку не надевают и кружевные трусики не просят
  11. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 11:59
    +8
    Те, кто раскачивает ситуацию, свалят. Не они же будут воевать с абхазами. История с Украиной ничему не учит....
  12. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    +12
    Власть пошла на уступки и сразу возникли новые требования теперь об отставки правительства и территории Абхазии. Все это только подтверждает, что закон об инагентах был только предлогом. Американцам подавай полную смену власти и еще одну горячую точку у границ России.
  13. sifgame
    sifgame Сегодня, 12:01
    0
    А они не боятся , что вопрос решат с ними
  14. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:07
    -7
    Ну что...здравствуй кавказский фронт? Очень "вовремя"!!!
  15. fax66
    fax66 Сегодня, 12:08
    0
    Я бы на месте властей там же на улице быстро организовал вербовочный пункт добровольцев, которые готовы взять оружие и идти воевать с Абхазией.
    Интересно, они бы там хотя бы взвод сформировали?
    1. стар
      стар Сегодня, 13:03
      0
      Интересно, они бы там хотя бы взвод сформировали?

      Вряд-ли: они когда в детстве плохо себя вели, их бабушки пугали страшными абхазами, которые пленных не брали..
  16. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 12:08
    +2
    Интересно, эти из толпы требующие от властей «решить вопрос» с Абхазией, пойдут решать этот вопрос? Всё-таки с грузин воины так себе. Тут вопрос в том, что англосаксы грамотно нас обкладывают и поджигают по периметру нашей страны. А мы все никак не наберётся смелости "начать" с Украиной.
  17. fiv
    fiv Сегодня, 12:09
    +2
    Глобалистская свора в любой стране одна и та же. Они готовы продать не только свой зад, свой мозг - для них нет понятия Родина, Бог. Они везде одинаковы. Главное - не давать им расползтись широко, вовремя посыпать дустом
  18. Alex Nevs
    Alex Nevs Сегодня, 12:15
    +1
    В ближайшем будущем грузины потеряют выход к Морю.
  19. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:18
    +2
    Вслед за отменой закона об иноагентах и освобождением задержанных протестующие требуют «решить вопрос» с Абхазией

    А всё потому, что власть прогнулась вчера по поводу закона. Или депутаты думали, что всё успокоится как по мановению волшебной палочки? Нееет.. Америку не устраивает нынешняя умеренная власть. Им нужен пожар. Поэтому Штаты всерьез вознамерились реинкарнировать Саакашвили или посадить на трон кого-то из его банды. И теперь будут только увеличивать градус.
  20. двп
    двп Сегодня, 12:24
    -1
    Их угомонит один Рамзан Ахметович со своими молодцами если вздумают воевать. Создать по типу дикой дивизии,и разрешить грабить все что угодно. Я думаю,весь северный Кавказ рванет с грузинами биться. А потом и айзера подоспеют.
    1. Goravrin
      Goravrin Сегодня, 13:02
      0
      Я бы не был так оптимистичен, чеченцы и азербайджанцы - это мусульмане, грузины и армяне - христиане, этот вопрос не надо сбрасывать, и так происходит исламизация России, что тоже на руку США. А вот то, что у продажных иноагентов Грузии отсутствует память, затемнённая деньгами амеров, печалит. Грузия как самостоятельное государство просуществует не долго, турки рядом. США играют в долгую и желают вокруг России создать очаги напряженности, притом явно воинственного толка.
      А вот утопить амерский военный корабль в терводах Грузии, в случае наезда на Абхазию, было бы интересно. Чтобы дать понять, что воевать мы будем с ними, я думаю США призадумаются. Мнение моё субъективно, но решение принимать Главному, а вот генералы МО РФ уже смущают своей дееспособностью.
    2. fiv
      fiv Сегодня, 13:30
      0
      Не уважаете Вы чеченов. И Кадырова.
  21. dump22
    dump22 Сегодня, 12:32
    +1
    Где сторонники власти?

    Ведь относительно недавно, в 2020 там прошли парламентские выборы.
    Победила тогда уверенно партия "Грузинская мечта" (90 мест из 150).
    И теперь не слышно, чтобы кто-то выходил на митинги поддержать эту партию и продвигаемый ее закон.

    Кстати, в грузинском парламенте есть и пророссийская партия "Альянс патриотов Грузии" (7 мест).
  22. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:33
    +2
    У правительства в Грузии фаберже не оказалось,за этими вертолёты слать не будем.Пусть сами разбираются.Наркоман выйдет из турма он им быстро покажет как и где землю копать.Идиоты.
  23. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    +1
    Кто-то сможет мне ответить на вопрос - Почему страна, вставшая на путь демократии по меркам ЕС, не может иметь закон об иноагентах, аналогичный который действует в в других демократических государствах запада? Понятно, что это только повод, как и с ценами на бензин в Казахстане. Но гордый грузин(ка) должен(а) задаться вопросом, почему США имеют такой закон, а им нельзя? Они юродивые что ли какие или суверенитета у гордых не хватает?
    1. стар
      стар Сегодня, 13:18
      +2
      Кто-то сможет мне ответить на вопрос - Почему страна, вставшая на путь демократии по меркам ЕС, не может иметь закон об иноагентах

      Потому что, какие законы должны быть в ЕС, тоже не в ЕС решают..
    2. kit88
      kit88 Сегодня, 13:25
      +1
      Страна, вставшая на путь демократии - в переводе на русский -
      страна, полностью отдающаяся Западу.
      А как Запад может ей управлять, если у них закон об иноагентах? Не нарушать же Закон (хотя это как два пальца об асфальт). Но проще закон не иметь.
      А то, что в США буква в букву такой же закон имеется, то это дела барские. А какое холопам дело, до дел барина.
      И вообще всем понятно, что это лишь повод для бунта.
  24. Russkiyvasya
    Russkiyvasya Сегодня, 12:44
    +1
    Всё жду, когда вспомнят про Мишико.
    1. стар
      стар Сегодня, 13:06
      0
      Всё жду, когда вспомнят про Мишико.

      Уже…

      Каждому майдану своя Тимошенко)
  25. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 12:45
    +1
    да там все морское побережье, Аджария давно под турками, они всем управляют
    1. стар
      стар Сегодня, 13:09
      0
      Турки если подсуетиться, то могут получить в управление Грузию целиком
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 13:36
      0
      Капитал РФ понимает, что инвестиции в Апсны очень взаимовыгодны, но он опасается традиционно грандиозной коррупции и преступности в республике. Кроме того, там никогда не было рабочего класса. Построить там завод можно, а где рабсилу взять?
  26. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:10
    0
    Протесты в Грузии: Вслед за отменой закона об иноагентах и освобождением задержанных протестующие требуют «решить вопрос» с Абхазией
    Так то понятно, "Грузинская мечта" на последнем издыхании...
    Что можно сказать... ожидаемо.
  27. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 13:26
    +1
    СШП подталкивают кацо к открытию второго фронта против РФ в Апсны.
    Апсны была жесточайшим образом эксплуатируемой колонией Тбилиси. Богатейший был край. Рай на Земле. Грабили их до последней нитки. Абхазы поэтому ненавидят грузин лютой ненавистью.
  28. Dmitrii
    Dmitrii Сегодня, 13:37
    0
    Да хлопнуть нужно было силовикам этих "протестующих". Странные люди, когда у них реально отбирают права они мычат, а когда их по заказу собираю на митинг против непонятно чего с удовольствием идут. Вопрос, хоть кто-то из них понимает о чем речь? Или это не главное?
  29. Товарищ Ким
    Товарищ Ким Сегодня, 13:41
    0
    Цитата: Shurik70
    Тут даже "кинжалов" не надо.

    Можно обойтись без применения военной силы.
    Достаточно выслать всех нелегалов- грузин только из Московского региона, и Грузия захлебнется от безработицы. Не секрет, что большинство мужского населения Грузии, так "любят" свою Родину, что предпочитают жить и работать в России, преимущественно в Москве.


    А вот США, показало, что переведенный на грузинский язык американский билль об иноагентах, ни в коем случае не будет принят в Грузии.
    Такие законы принимаются и работают только в США.

    Сателлиты должны покорно следовать по узкому коридору скотобойни, именуемой западной демократией.
  30. cpls22
    cpls22 Сегодня, 14:02
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    Когда количество гельминтов в организме государства становится критическим, попытка быстрого избавления от них может кончиться фатально. Власти в Грузии не могли не видеть сложившейся ситуации.
    Что же тогда их сподвигло на попытку освобождения от зависимости ?
    Очевидно, усиливающееся давление с целью вовлечения в войну с РФ.
    Похоже, что руководство надеялось на то , что отказавшись от такой попытки освободиться, они отыграют всё назад.
    Не получилось. Обострение использовали для усиленного продвижения идеи противостояния с РФ. У них ещё есть шанс стабилизировать ситуацию силовым методом, с неизбежными санкциями в ответ, но м.б. и это не сработает, т.к. у США наверняка есть свои люди и в силовых ведомствах Грузии.
  31. Владимир Мсквчёв
    Владимир Мсквчёв Сегодня, 14:20
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    Абхазии, уже давно, надо было бы обратиться к России с просьбой о вхождении в состав России и проблемы были бы решены.
    Сколько там этой Грузии ? .... тем более, если нападёт Грузия, то с Грузией уже будет не Специальная Войсковая операция как на Украине, .. с Грузией будет - ВОЙНА. А война - это тотальное уничтожение противника, на войне все методы хороши, если они ведут к Победе.
    Почему Грузия может быть независимой, а Абхазия быть независимой не может ?
    ......... до 1917 г. Абхазия и Грузия были отдельными, самостоятельными районами Российской империи, как и Осетия. Это коммунисты, под руководством Сталина объединили всё в одну кучу и присоединили эти районы к Грузии.
    СССР распался, Югославия распалась.
    ... а чем Грузия лучше ? ... почему Грузии нельзя распасться ?
    Вот и Грузия тоже распалась на независимые государства.
    Какие проблемы то ? ... никаких !