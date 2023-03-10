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Представитель ВСУ отрицает возможность использования ВКС России воздушного пространства Белоруссии для ударов по Украине

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Представитель ВСУ отрицает возможность использования ВКС России воздушного пространства Белоруссии для ударов по Украине

Воздушно-космические силы России не наносят удары по объектам инфраструктуры Украины из воздушного пространства Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.


По утверждению украинского военного, Россия использует для нанесения ударов по инфраструктуре Украины территорию своих регионов, в том числе Рязанскую область. Удары из Белоруссии наносились по Украине беспилотными летательными аппаратами несколько месяцев назад, утверждает Игнат. Сейчас таких пусков БПЛА с белорусской территории нет.

Во время нанесения ударов БПЛА якобы они сбивались над Киевской областью, когда шли над Днепром. В настоящее время воздушное пространство Белоруссии не используется, утверждает Игнат. Даже ракеты с белорусской территории не запускаются, считает представитель ВСУ.

Нет сомнений, что Киев пытается несколько сгладить впечатление от информации о подрывной деятельности на белорусской территории. Ведь если бы в ВСУ признали нанесение ударов, то логичным выглядели бы и ответные меры в качестве диверсий на белорусской территории. После того, как власти Белоруссии стали обвинять в диверсиях как украинские, так и польские спецслужбы, данный вопрос и был поднят.

Между тем, подобные заявления Игната могут означать и то, что киевский режим подчеркивает «законность» своей диверсионной деятельности на территории Российской Федерации, включая удаленные от украинской границы области.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Andrei Shmatko
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3 комментария
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  1. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 12:27
    +1
    Что-то знает, что не известно? Или ещё какие-то игры?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:28
    +1
    А чем тогда объяснить, когда в Мичулищах в Минске взлетает МИГ З1 К ,над всей Украиной звучит " Алярм".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:43
    +1
    Что там думают в Киеве и что хотят показать Минску дело второе. При необходимости удары могут наноситься и с территории Белоруссии. Не зря Лукашенко так зол на Зеленского и обозвал его дважды гнидой. Будет необходимость, будут и удары и ни кто не будет спрашивать об этом киевский режим.