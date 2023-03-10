Представитель ВСУ отрицает возможность использования ВКС России воздушного пространства Белоруссии для ударов по Украине

Воздушно-космические силы России не наносят удары по объектам инфраструктуры Украины из воздушного пространства Белоруссии. Об этом заявил официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.По утверждению украинского военного, Россия использует для нанесения ударов по инфраструктуре Украины территорию своих регионов, в том числе Рязанскую область. Удары из Белоруссии наносились по Украине беспилотными летательными аппаратами несколько месяцев назад, утверждает Игнат. Сейчас таких пусков БПЛА с белорусской территории нет.Во время нанесения ударов БПЛА якобы они сбивались над Киевской областью, когда шли над Днепром. В настоящее время воздушное пространство Белоруссии не используется, утверждает Игнат. Даже ракеты с белорусской территории не запускаются, считает представитель ВСУ.Нет сомнений, что Киев пытается несколько сгладить впечатление от информации о подрывной деятельности на белорусской территории. Ведь если бы в ВСУ признали нанесение ударов, то логичным выглядели бы и ответные меры в качестве диверсий на белорусской территории. После того, как власти Белоруссии стали обвинять в диверсиях как украинские, так и польские спецслужбы, данный вопрос и был поднят.Между тем, подобные заявления Игната могут означать и то, что киевский режим подчеркивает «законность» своей диверсионной деятельности на территории Российской Федерации, включая удаленные от украинской границы области.