Помимо Донецкого направления, где бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки ВС РФ продолжают окружение и штрум Артемовска, росссийские войска не только отражают атаки ВСУ, но и ведут наступление на отдельных участках линии Сватово-Кременная в ЛНР. На этом направлении с осени прошлого года украинские войска не оставляют попыток продавить нашу оборону, но получают обратный результат.
В последних сводках Минобороны РФ сообщается об атакующих действиях группировки войск «Центр» в районе села Червонопоповка к северо-западу от города Кременная. Интересно, что о боях в районе Червонопоповки и огневом поражении ВСУ сообщают и сводки украинского Генштаба. Ранее населенный пункт был под спорным контролем обеих сторон, однако в последние дни ситуация меняется в нашу пользу.
Главное управление разведки Украины опубликовало в своем Телеграм-канале спутниковый снимок, на котором запечатлен момент боя восьми танков ВС РФ в селе Червонопоповка под Кременной. Геоданные со спутника доказывают, что российские военные продвигаются вперед, наступая на позиции противника. Как минимум частично село взято под контроль войсками России.
Украинское командование утверждает, что снимки произведены с использованием спутника ICEYE, который на «пожертвования украинцев» в сентябре прошлого года приобрел фонд Сергея Притулы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников похвастался, что благодаря «народному спутнику» получена возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR для обнаружения мест дислокации и путей передвижения российской техники. На этот раз полученные снимки вышли не совсем в пользу украинских военных.
В целом по оперативным данным на рубеже Сватово-Кременная в последние дни активность выросла с обеих сторон. Атака в направлении Невского привела к продвижению российских войск и отходу украинских подразделений. Наша артиллерия работает по позициям ВСУ южнее Гряниковки на Купянском участке и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении, не позволяя противнику провести перегруппировку и перейти к контратаке. Украинские войска, в свою очередь, не оставляют попыток найти бреши в нашей обороне, но все вылазки штурмовых групп ВСУ успешно пресекаются.