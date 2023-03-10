Военное обозрение
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ГУР Украины опубликовало спутниковый снимок, на котором танки ВС РФ ведут бой в селе Червонопоповка под Кременной

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ГУР Украины опубликовало спутниковый снимок, на котором танки ВС РФ ведут бой в селе Червонопоповка под Кременной

Помимо Донецкого направления, где бойцы ЧВК «Вагнер» при поддержке «Южной» группировки ВС РФ продолжают окружение и штрум Артемовска, росссийские войска не только отражают атаки ВСУ, но и ведут наступление на отдельных участках линии Сватово-Кременная в ЛНР. На этом направлении с осени прошлого года украинские войска не оставляют попыток продавить нашу оборону, но получают обратный результат.


В последних сводках Минобороны РФ сообщается об атакующих действиях группировки войск «Центр» в районе села Червонопоповка к северо-западу от города Кременная. Интересно, что о боях в районе Червонопоповки и огневом поражении ВСУ сообщают и сводки украинского Генштаба. Ранее населенный пункт был под спорным контролем обеих сторон, однако в последние дни ситуация меняется в нашу пользу.

Главное управление разведки Украины опубликовало в своем Телеграм-канале спутниковый снимок, на котором запечатлен момент боя восьми танков ВС РФ в селе Червонопоповка под Кременной. Геоданные со спутника доказывают, что российские военные продвигаются вперед, наступая на позиции противника. Как минимум частично село взято под контроль войсками России.



Украинское командование утверждает, что снимки произведены с использованием спутника ICEYE, который на «пожертвования украинцев» в сентябре прошлого года приобрел фонд Сергея Притулы. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников похвастался, что благодаря «народному спутнику» получена возможность комбинировать данные оптических спутников от партнеров и данные SAR для обнаружения мест дислокации и путей передвижения российской техники. На этот раз полученные снимки вышли не совсем в пользу украинских военных.

В целом по оперативным данным на рубеже Сватово-Кременная в последние дни активность выросла с обеих сторон. Атака в направлении Невского привела к продвижению российских войск и отходу украинских подразделений. Наша артиллерия работает по позициям ВСУ южнее Гряниковки на Купянском участке и в Серебрянском лесничестве на Лиманском направлении, не позволяя противнику провести перегруппировку и перейти к контратаке. Украинские войска, в свою очередь, не оставляют попыток найти бреши в нашей обороне, но все вылазки штурмовых групп ВСУ успешно пресекаются.
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Использованы фотографии:
МО РФ; Гур Украины
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20 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 12:12
    +12
    А не пора ли поднять вопрос о "закрытии" не только воздушного пространства над зоной СВО, но и космоса? Время пролета таких спутников известно и их вполне можно "ослеплять" наземными лазерными установками
    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:17
      +7
      Откуда такая интересная мысль? Там в космосе сейчас спутников как мух. Да и где такие лазерные чудеса у нас применяются? С какого носителя?
      Ps: реальное воздействие - только сбить. Но на это нужна политическая воля и отсутствие страха за скандал из-за расширения масштаба конфликта.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 12:29
        0
        Прошлым летом американцы жаловались, что на их спутники над зоной СВО помехи наводят - нормальные снимки не получаются.
    2. Комиссар_Вольф
      Комиссар_Вольф Сегодня, 12:19
      -3
      Где ты лазерные установки возьмёшь? У парней бронежилетов адекватных и шлемов толком нет, а они тут космос закрывать собрались. У нас на мотолыги башни корабельные ставят, так как бронетехники не шибко хватает. Акститесь, при таком уровне государственного бардака это всё сказки hi
    3. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:30
      +7
      Может я и ошибаюсь, но поскольку сами скакуасы утверждают, что спутник приобретен ими на "народные" пожертвования, то его смело можно не ослеплять, а сбивать. Поправьте если не так.
    4. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 12:35
      -3
      Хоспади какие лазерные установки???? Вы мотолыгу с приваренной корабельной пушкой видели? У нас промышленность даже маскировочные сети освоить не может, наши женщины добровольцы их шьют по тылам для фронта. Стыд, позор и мрак!
      1. Сид2014
        Сид2014 Сегодня, 13:32
        0
        Полностью согласен! Господа минусаторы обоснуйте!!!
    5. Yarr_Arr
      Yarr_Arr Сегодня, 13:07
      +2
      Так, к сожалению, и воздух не закрыт. Уже и планирующая управляемая бомба применена (а, значит, и носители есть)
    6. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: svp67
      и их вполне можно "ослеплять" наземными лазерными установками

      ну так ослепляйте!!!!!!))))))))))))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:18
    +10
    А карту посмотреть не вариант ,Червонопоповка давно уже у нас в тылу.Это враньё ВСУ зачем обсуждать.Как бы посерьёзнее надо.Все уже открестились от этого вранья в России.С 3 декабря она под нашим контролем.
    1. Igool
      Igool Сегодня, 12:56
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Все уже открестились от этого вранья в России.С 3 декабря она под нашим контролем.


      Там люди серьезные собрались, обсуждают- как все пропало, а здесь Вы-, со своей правдой. Не хорошо, батенька, ведь кого там эта правда сейчас волнует, когда надо высказать свое "эгсбердное" мнение на то, как здесь все пропало. Ну и что, что она наша, ведь "ответственные" люди из ВСУ врать, ну уж абсолютно точно- не будут.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 13:45
        0
        Цитата: Igool
        Ну и что, что она наша, ведь "ответственные" люди из ВСУ врать, ну уж абсолютно точно- не будут.

        Так она до сих пор и не наша... Вам бы не не в остроумии соревноваться, а на карту боевых действий взглянуть. На 09 марта Червонопоповка (Краснопоповка) под контролем ВСУ и наши войска наносят по ней артиллерийские и ракетные удары
    2. svp67
      svp67 Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: tralflot1832
      А карту посмотреть не вариант ,Червонопоповка давно уже у нас в тылу

      Согласен, вот карта от 09.03.2023 года, от нашего МО РФ. Посмотрите северо-западнее Северодонецка и Лисичанска, на сколько Червонопоповка у нас "в тылу"
  3. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:22
    +2
    Как вам качество снимка? По мне так очень прикольно. Похоже было два - свой и натовский, потом через светостол на своём отметили танчики и вывалили в свою инфопомойку. Радуйтесь, ой то есть радійте, люди добрі wassat
    1. barclay
      barclay Сегодня, 12:28
      +1
      Да тут и никакой светостол не нужен. Фотошоп творит такие чудеса спокойно.
  4. Николай Дягелев
    Николай Дягелев Сегодня, 12:50
    +3
    Интересно, а где снимки с наших спутников?)))) Или на эти деньги где нибудь фазенда стоит?))))
    1. ДушаРоссии87
      ДушаРоссии87 Сегодня, 13:18
      +1
      У нас не то что военных, даже метеорологических спутников нет. Все российские сайты прогноза погоды покупают спутниковую информацию на западе.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 13:28
        0
        хватить бред писать что в России нет спутников никаких
    2. Лаврентия_НаВасНет
      Лаврентия_НаВасНет Сегодня, 13:27
      0
      Цитата: Николай Дягелев
      Интересно, а где снимки с наших спутников?))))

      вы их поменяли на оллэнклюзив 5* и изобилие на магазинных полках!!!!
  5. polinet
    polinet Сегодня, 14:09
    0
    Цитата: ДушаРоссии87
    Хоспади какие лазерные установки???? Вы мотолыгу с приваренной корабельной пушкой видели? У нас промышленность даже маскировочные сети освоить не может, наши женщины добровольцы их шьют по тылам для фронта. Стыд, позор и мрак!

    Никакого стыда, какая разница чем глушить бендеровцев, а эта штука косит нациков вместе с рощей, в которой они сидят laughing