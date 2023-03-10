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Экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии ВС России аэродрома Гостомель под Киевом

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Экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии ВС России аэродрома Гостомель под Киевом

Бывший руководитель «Антонова» Сергей Бычков год назад не позволил представителям Нацгвардии Украины организовать работы по строительству оборонительных укреплений на территории аэродрома Гостомель, за что сейчас был задержан сотрудниками СБУ. Вместе с ним взяли под стражу и начальника службы безопасности компании, который также не пошел навстречу силовикам.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ.

По их информации, экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии Вооруженными силами (ВС) России в феврале прошлого года аэродрома Гостомель под Киевом. Хотя киевские силовики неоднократно обращались к нему и его начальнику службы безопасности с просьбой разрешить возведение оборонительных сооружений на территории объекта, они каждый раз отвечали отказом.

По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите

- говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Теперь оба бывших высокопоставленных сотрудникам «Антонова» находятся под стражей, к ним применена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.


Вскоре после взятия российским военными под свой контроль аэродрома под Киевом Министерство обороны РФ обнародовало подробности того, как это происходило. На объект был внезапно высажен крупный тактический десант. В общей сложности для его доставки на украинский аэродром было задействовано около двухсот вертолетов.
Использованы фотографии:
СБУ
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17 комментариев
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  1. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 12:29
    +14
    Я бы с гораздо большим удовольствием прочитал как у нас обвиняют кого-то виновного в его оставлении.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:39
      +1
      Экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии ВС России аэродрома Гостомель под Киевом

      Оо, yes можно потом его оставить на прежнем рабочем месте, как оправдавшего доверие России.
      1. кредо
        кредо Сегодня, 12:55
        +6
        А Бычков (не будь дураком) заявит в ответ на обвинения СБУ, что именно благодаря его чуйки и отсутствию на аэродроме оборонительных сооружений российские войска поэтому и не смогли закрепится более серьёзно и на более длительный срок в Гостомеле.

        Можно подумать, что наличие оборонительных сооружений в Мариуполе сильно помогли ВСУ в его бесславной защите.
        1. chebman
          chebman Сегодня, 13:19
          +1
          В общем, Киев не взяли за 3 дня благодаря Бычкову.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:50
      0
      Ну,Вы замахнулись на самые верха...А это чревато.... belay what
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:00
        0
        Может просто землю принадлежащую Антонову хотят под застройку отдать,да начальники Антонова начали сопротивляться,вот и нашли повод годичной давности для того чтобы их устранить от деятельности во главе предприятия. Наверняка поставят более сговорчевых.Кстати как там Антонов поживает,цел?А то в цехах боеприпасы хранили и туда пару раз прилетало.Там сейчас возможно производство самолётов хотя бы в ближайшей перспективе?Тот же Ан-178?Кто в курсе?
    3. maksbazhin
      maksbazhin Сегодня, 13:57
      0
      Так виновны в его оставлении те кто готовился к легкой прогулке, а не те кто отдал приказ о его оставлении.
      Путин спросил Шойгу: "Сможете?", а тот ответил: "Легко", а получилось как получилось am
  2. Беккхам-Али
    Беккхам-Али Сегодня, 12:29
    +1
    на украинский аэродром было задействовано около двухсот вертолетов
    ооо... Вьетнам отдыхает и нервно курит бамбук!
    1. Bulrumeb
      Bulrumeb Сегодня, 12:39
      +6
      А что не так? Все было сделано круто. И не вина десантников, что в результате вышел пшик и жесты доброй воли.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:42
      +1
      Цитата: Беккхам-Али
      на украинский аэродром было задействовано около двухсот вертолетов
      ооо... Вьетнам отдыхает и нервно курит бамбук!

      Пусть всё не искуривает, надеюсь наши ВС ещё всем понравятся.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:39
    +2
    Со "сдачей" Крыма в 2014 году замяли или еще виновных не назначили? Пора бы уже, скоро истечет срок давности....
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:52
    +3
    Можно подумать, что силовики при желании не смогли добиться своего тем более если это касалось оборонительных сооружений на случай вторжения. Просто сегодня ищут крайних, которые должны попасть под раздачу и прикрыть виновных со стороны силовых ведомств и находят.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:06
    +2
    Экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии ВС России аэродрома Гостомель под Киевом
    . Понятно, большие командиры виноватым быть не хотят, значит... значит виноватым назначат того, кого не жалко.
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 13:10
    0
    В общей сложности для его доставки на украинский аэродром было задействовано около двухсот вертолетов.

    Замах был достойный, но видимо основной прямой удар бронетехники на Киев был недостаточен по силам.
    1. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 13:32
      -2
      200 вертолетов....
      Вот это Сила идет ...
      И всё профукали в Стамбуле. Не той крепости фаберже оказались.
  7. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 13:52
    0
    Кто не с нами, тот против нас. не мы, так СБУ всех колеблющихся пустит под нож. Укро-русские. вы уж там определяйтесь: подыхать за Бандеру или бежать в Россию.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:53
    0
    Ну конечно. Охранники проспали и не дали отпор десантуре. ДБ.