Экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии ВС России аэродрома Гостомель под Киевом

По материалам следствия, накануне полномасштабного вторжения чиновники не допустили военнослужащих Национальной гвардии Украины на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки к его защите

Бывший руководитель «Антонова» Сергей Бычков год назад не позволил представителям Нацгвардии Украины организовать работы по строительству оборонительных укреплений на территории аэродрома Гостомель, за что сейчас был задержан сотрудниками СБУ. Вместе с ним взяли под стражу и начальника службы безопасности компании, который также не пошел навстречу силовикам.Об этом сообщает ряд украинских СМИ.По их информации, экс-главу украинской компании «Антонов» обвиняют в занятии Вооруженными силами (ВС) России в феврале прошлого года аэродрома Гостомель под Киевом. Хотя киевские силовики неоднократно обращались к нему и его начальнику службы безопасности с просьбой разрешить возведение оборонительных сооружений на территории объекта, они каждый раз отвечали отказом.- говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Теперь оба бывших высокопоставленных сотрудникам «Антонова» находятся под стражей, к ним применена мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.Вскоре после взятия российским военными под свой контроль аэродрома под Киевом Министерство обороны РФ обнародовало подробности того, как это происходило. На объект был внезапно высажен крупный тактический десант. В общей сложности для его доставки на украинский аэродром было задействовано около двухсот вертолетов.