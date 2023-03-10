Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвались на территорию Артемовского завода по обработке металлов

Штурмовые отряды российской ЧВК "Вагнер" вошли на территорию "Артемовского завода по обработке металлов", расположенного в северо-западной части населенного пункта. В настоящее время группы "Вагнера" продвигаются вглубь территории предприятия.Заводские постройки являются важнейшим опорным пунктом боевиков киевского режима и прикрывают северо-западную часть Артемовска.Территорию этого предприятия штурмовать будет нелегко - завод представляет собой обширную территорию с плотной промышленной застройкой и разветвленной сетью подземных коммуникаций, в некоторых местах уходящих под землю на десятки этажей.Исходя из опыта прошедших штурмов восточных окраин Артемовска, соляных шахт Соледара, завода "Азовсталь" в Мариуполе и других подобных объектов, предполагается, что противник постарается закрепиться на этом предприятии, организовав там мощную оборону.Боевики ВСУ, как правило, стараются как можно дольше держать оборону на промышленных объектах, используя их в качестве крепостей.Также сообщается, что в настоящее время практически все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под контролем российской армии, что затрудняет снабжение украинской группировки в этом населенном пункте.Противник вынужден пользоваться грунтовыми дорогами и полями, которые, однако, находятся в зоне поражения российской артиллерии и из-за начавшейся весенней распутицы стали труднопроходимыми.