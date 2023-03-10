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Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвались на территорию Артемовского завода по обработке металлов

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Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвались на территорию Артемовского завода по обработке металлов

Штурмовые отряды российской ЧВК "Вагнер" вошли на территорию "Артемовского завода по обработке металлов", расположенного в северо-западной части населенного пункта. В настоящее время группы "Вагнера" продвигаются вглубь территории предприятия.


Заводские постройки являются важнейшим опорным пунктом боевиков киевского режима и прикрывают северо-западную часть Артемовска.

Территорию этого предприятия штурмовать будет нелегко - завод представляет собой обширную территорию с плотной промышленной застройкой и разветвленной сетью подземных коммуникаций, в некоторых местах уходящих под землю на десятки этажей.



Исходя из опыта прошедших штурмов восточных окраин Артемовска, соляных шахт Соледара, завода "Азовсталь" в Мариуполе и других подобных объектов, предполагается, что противник постарается закрепиться на этом предприятии, организовав там мощную оборону.

Боевики ВСУ, как правило, стараются как можно дольше держать оборону на промышленных объектах, используя их в качестве крепостей.

Также сообщается, что в настоящее время практически все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под контролем российской армии, что затрудняет снабжение украинской группировки в этом населенном пункте.

Противник вынужден пользоваться грунтовыми дорогами и полями, которые, однако, находятся в зоне поражения российской артиллерии и из-за начавшейся весенней распутицы стали труднопроходимыми.
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Использованы фотографии:
ТГ/Оркестр Вагнера
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27 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 12:34
    +7
    Штурмовики ЧВК «Вагнер» прорвались на территорию Артемовского завода по обработке металлов

    Круши, бойцы укронацистов и прочую натовскую нечисть!
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 13:04
      +5
      Как вариант, отрезать от линий снабжения и... тогда будет, более-менее понятно, на чем их дух держится.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 13:33
        0
        А не круто ли взялись?
        Артёмовск - идеальная ловушка для переработки украинских войск.
        Наши войска закрепились по берегу реки Бахмутки, и отлично пристрелялись по дорогам, ведущим в город.
        Все подкрепления можно разбить на подходах к городу.
        А штурм - это уже потери с нашей стороны.
      2. кредо
        кредо Сегодня, 13:37
        0
        Цитата: rocket757
        Как вариант, отрезать от линий снабжения и... тогда будет, более-менее понятно, на чем их дух держится.

        На чём держится не сложно понять, достаточно вспомнить Мариуполь и "Азовсталь".
        Когда всё будет выпито и съедено, а подвоз боеприпасов иссякнет, начнут ныть и скулить взывая к помощи Римского папаши, ООН, Саудовской Аравии, Турции и Израилю. yes
  2. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 12:37
    +5
    Также сообщается, что в настоящее время практически все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под контролем российской армии, что затрудняет снабжение украинской группировки в этом населенном пункте. Противник вынужден пользоваться грунтовыми дорогами и полями, которые, однако, находятся в зоне поражения российской артиллерии и из-за начавшейся весенней распутицы стали труднопроходимыми

    а как же г-н сырский регулярно посещает артемовск??? телепортируется???
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:47
      +2
      Да весьма просто.Город то не окружен.Ну,есть по дорогам огневое воздействие,так они перед тем,как проехать получают данные-где авиация,не запущены ли ракеты.Да и артиллерия не может бить непрерывно.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:54
      +8
      Он не сам Артёмовск посещает ,а штаб находящийся рядом с Артёмовском.Не ведитесь на пропаганду.Или вы хотите чтобы он под обстрелом по просёлочной дороге в город пробирался?

      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 12:59
        +1
        Он не сам Артёмовск посещает ,а штаб находящийся рядом с Артёмовском.Не ведитесь на пропаганду.Или вы хотите чтобы он под обстрелом по просёлочной дороге в город пробирался?

        А мы знаем где штаб? Тогда надо обладать смелостью прибыть на объект, который является приоритетной целью для ВКС. Я думаю, что стационарного штаба там нет.
  3. Tagan
    Tagan Сегодня, 12:46
    +3
    Цитата: Владимир80
    Также сообщается, что в настоящее время практически все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под контролем российской армии, что затрудняет снабжение украинской группировки в этом населенном пункте. Противник вынужден пользоваться грунтовыми дорогами и полями, которые, однако, находятся в зоне поражения российской артиллерии и из-за начавшейся весенней распутицы стали труднопроходимыми

    а как же г-н сырский регулярно посещает артемовск??? телепортируется???

    Ну и чего, Сырский там ещё или всё же улетел, но обещал вернуться?
    Странно, что вы ещё Зе не вспомнили. Он тоже посещал.
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:46
    0
    Хлоркой нужно пробовать, на худой конец керосином - насекомые не переносят дезинфекцию.
    1. aakvit
      aakvit Сегодня, 12:53
      +5
      Вообще-то для подземелий и пещер неплохо бы вакуумную бомбу использовать! Хай погопакуюць! am
      А керосином - низзя! Припишут использование химического оружия, хотя против клопов как бы и неплохо было бы... drinks
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:29
        -1
        Цитата: aakvit
        А керосином - низзя! Припишут использование химического оружия, хотя против клопов как бы и неплохо было бы...

        В соляных шахтах керосин нельзя, вся соль провоняет.
        1. Сабуров_Александр53
          Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:44
          -1
          керосин нельзя, вся соль провоняет.
          Да, и шампанское от керосина станет на вкус подмосковного розлива. А вот хлорпикрин не считается химоружием, пусть живут в подземельях и роняют скупую мужскую слезу. "И бахмуторно на сердце, и бахмуторно в душе..." belay
  5. Андрей Римский
    Андрей Римский Сегодня, 12:46
    +8
    Я искренне не понимаю, как ВСУ подвозят БК и ротируют л/с в таких условиях. Реальная картина видимо отличается от рисуемой СМИ. Ну невозможно и абсурдно это делать под постоянным огнем. Тут либо огневое воздействие скромное, либо полно неконтролируемых троп.
  6. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:49
    +5
    уходящих под землю на десятки этажей.
    Откуда это и зачем это на метизном заводе?
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 13:01
      +6
      Строили в советское время (основан в 1954 г) и с расчетом на возможную войну с применением ЯО. Правда "десятки этажей" под землю вызывают вопросы.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 13:30
        -1
        Цитата: rotmistr60
        Правда "десятки этажей" под землю вызывают вопросы.

        Но до трех этажей возможно.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 13:48
      0
      Цитата: Болторез
      Откуда это и зачем это на метизном заводе?

      Вообще то не метизный. Единственный Украине завод по обработке цветмета. Довольно крупное предприятие.
  7. alovrov
    alovrov Сегодня, 12:59
    +5
    В тексте прекрасно все - от десяти этажей под землю на обычном заводе по металлообработке, до весьма своеобразного ведения локальной операции сочетающей маневр на окружение и выталкивание противника из оного. Если учесть не самые боеспособные части ВС РФ по флангам, за ЧВК чем дальше тем страшнее. Как и за весь фронт.
  8. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:02
    +1
    Железные ребята со стальными фаберже! Чем их Пригожин кормит?
  9. янек
    янек Сегодня, 13:11
    +3
    Смотрю иногда Тик ток, а там про "Вагнер" ни слова.там других героев чевствуют!(
  10. Вадим Иванов_3
    Вадим Иванов_3 Сегодня, 13:15
    -2
    Вагнер Мужики просто наши ударные Звери! Горжусь что воевал, горжусь что трусов в боевых порядках нет! Стыдно позор, больно раны.
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:16
    0
    Пишут что впервые ВСУ применили бомбу JDAM Артёмовске ,на видео есть Наши 200 тые.И идёт охота за нашими войсковыми ЗРК ,в каком районе не ясно.Надо охотится за носителями бомб,чтобы минимизировать наши потери.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 13:34
      0
      И где же наше ПВО? Носитель просто подставляется, чего же не сбили?
  12. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 13:22
    -3
    Меня напрягает что Вагнер во всем показывает свою идентичность ЧВК. Почему нет флагов России и Новороссии? У нас что страна Вагнерия воюет с хохлостаном? Они русские земли освобождают или пригоженские? Никак не умаливаю их заслуг в войне, но воюют они такое ощущение за себя.
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: ДушаРоссии87
      Меня напрягает что Вагнер во всем показывает свою идентичность ЧВК....


      Ребята поднимают свою репутацию, а ЧВК Вагнер - это уже бренд (даже США оценили и внесли в чёрный список, как транснациональную преступную организацию)... а касательно отсутствия Российского флага, меня например это не смущает т.к. корни самой организации находятся в России, организация представляет интересы государства в Африки/Ближнем Востоке и других точках земного шара, и поднятие своей узнаваемости хорошо скажется на продажах услуг - в интересах государства.
  13. igorlvov
    igorlvov Сегодня, 13:43
    0
    Бандеровские боевики взорвали в Артемовске самолет-памятник МиГ-17 .