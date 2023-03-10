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CNBC: Нидерланды оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников

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CNBC: Нидерланды оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников

Правительство Нидерландов настаивает на введении ограничений на экспорт передового оборудования для производства полупроводников, сообщает американский телеканал CNBC. При этом по мнению корреспондентов Сильвии Амаро и Арджуна Харпала, власти данной европейской страны пошли на такой шаг из-за давления со стороны Вашингтона.


В материале говорится, что на территории Нидерландов находится компания ASML, которая является одним из ведущих мировых производителей полупроводниковых приборов. В то же время, США ранее выражали обеспокоенность тем, что высокотехнологичные станки от вышеупомянутой компании могут быть приобретены Китаем, благодаря чему Пекин сможет наладить производство самых передовых полупроводников в мире, которые имеют широкое применение в военных целях и в области искусственного интеллекта.

Учитывая важность наших технологических разработок и текущий геополитический контекст, правительство пришло к выводу, что существующие рамки экспортного контроля за конкретным оборудованием, используемым для производства полупроводников, необходимо расширить в интересах национальной и международной безопасности

- цитирует CNBC письмо министра внешней торговли Нидерландов Лизье Шрайнемахер, адресованное парламенту.

Как выразились эксперты, несмотря на то, что в письме не упоминается Китай, речь идет, в первую очередь, о контроле поставок именно в эту страну. Ведь в 2022 году Белый дом ввел экспортный контроль, ограничивающий доступ Пекина к определенным полупроводниковым чипам. При этом американские официальные лица признали, что, если другие страны, обладающие соответствующими технологиями, не введут аналогичные ограничения, контроль за экспортом со временем потеряет эффективность.

Подводя итоги, корреспонденты CNBC отметили, что Нидерланды, на территории которых находится такой гигант, как ASML, «стараниями» администрации Белого дома, оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников.
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8 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:12
    +3
    CNBC: Нидерланды оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников
    . Да кто ж им даст рулить самим?
    Впрочем, они сами на это подписались, САМИ!
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:15
      +1
      Как и во времена английского владычества нынешняя американская мелюзга пытается испортить жизнь многим народам мира не желающим плясать под их дудку и признавать их превосходство над собой.
      Но даже тем, кто признаёт власть США над собой не стоит рассчитывать на их благосклонность, потому что они просто инструмент в достижении власти США над всем остальным миром.
  2. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 14:18
    +1
    Это называется: сунуть свой палец под чужую дверь.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:19
    +1
    оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников
    Американцы вертят, как хотят европейскими странами. Голландцы тоже всего навсего инструмент в руках Сша против Китая и конечно России.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:20
    +1
    Есть мнение, что Нидерланды давно втянуты в борьбу за права заднеприводных транзисторов трансвеститов.
  5. hohohol
    hohohol Сегодня, 14:21
    +1
    В общем ASML, «стараниями» администрации Белого дома, скоро окажется на территории США, а блудливые нидерландцы останутся без работы.
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 14:21
    +1
    Вот он результат ГЛОБАЛИЗАЦИИ. ----------
  7. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:22
    +1
    Китайцы хитрее, чем американцы думают. Кончится тем, что они скопируют эти установки фотолитографии, приобретя их через третьи страны. Вопрос технических секретов - это вопрос денег. При хорошем финансировании можно достать ВСЕ, и даже нужных специалистов.