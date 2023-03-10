CNBC: Нидерланды оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников

Учитывая важность наших технологических разработок и текущий геополитический контекст, правительство пришло к выводу, что существующие рамки экспортного контроля за конкретным оборудованием, используемым для производства полупроводников, необходимо расширить в интересах национальной и международной безопасности

Правительство Нидерландов настаивает на введении ограничений на экспорт передового оборудования для производства полупроводников, сообщает американский телеканал CNBC. При этом по мнению корреспондентов Сильвии Амаро и Арджуна Харпала, власти данной европейской страны пошли на такой шаг из-за давления со стороны Вашингтона.В материале говорится, что на территории Нидерландов находится компания ASML, которая является одним из ведущих мировых производителей полупроводниковых приборов. В то же время, США ранее выражали обеспокоенность тем, что высокотехнологичные станки от вышеупомянутой компании могут быть приобретены Китаем, благодаря чему Пекин сможет наладить производство самых передовых полупроводников в мире, которые имеют широкое применение в военных целях и в области искусственного интеллекта.- цитирует CNBC письмо министра внешней торговли Нидерландов Лизье Шрайнемахер, адресованное парламенту.Как выразились эксперты, несмотря на то, что в письме не упоминается Китай, речь идет, в первую очередь, о контроле поставок именно в эту страну. Ведь в 2022 году Белый дом ввел экспортный контроль, ограничивающий доступ Пекина к определенным полупроводниковым чипам. При этом американские официальные лица признали, что, если другие страны, обладающие соответствующими технологиями, не введут аналогичные ограничения, контроль за экспортом со временем потеряет эффективность.Подводя итоги, корреспонденты CNBC отметили, что Нидерланды, на территории которых находится такой гигант, как ASML, «стараниями» администрации Белого дома, оказались втянуты в технологическую борьбу между США и Китаем из-за полупроводников.