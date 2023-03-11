Австралийские АПЛ: ожидание и реальность

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Стало известно, что в понедельник президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на борту атомной подводной лодки "Миссури" в Сан-Диего объявят об оснащении Австралии новыми атомными подводными лодками в рамках альянса AUKUS - трехстороннего оборонного партнерства, направленного на противодействие Китаю в его, как заявляют власти США, "стремлении добиться военно-морского господства в Тихом океане".
Ожидается, что новые подводные лодки войдут в боевой состав австралийского военно-морского флота в 2032 году. Первой партией станут американские многоцелевые АПЛ типа "Вирджиния" - Австралия закупит до 5 подводных лодок стоимостью около 4 млрд долларов каждая. Затем будут приняты на вооружение британские лодки, которые пока еще разрабатываются - этот тип АПЛ будет называться SSN-AUKUS и станет дальнейшим развитием нынешнего типа Astute. Первые поставки состоятся в 2040-х годах.
В этой новости прекрасно всё, кроме того, что отсутствует конкретика. Каким образом будут строиться дополнительные "Вирджинии", если американские верфи и так не выдерживают очень "плотный" график строительства, обслуживания и ремонта собственных АПЛ. Эксплуатация сразу двух разных типов АПЛ, если верить заявлениям. Что потребует дополнительной подготовки специалистов, по эксплуатации британской техники. А подготовка высококвалифицированного подводника, по сложности и стоимости не сильно уступает обучению летчика. Ну, и наконец, вопрос создания новой ВМБ для базирования атомных субмарин остается открытым.