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Австралийские АПЛ: ожидание и реальность

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Австралийские АПЛ: ожидание и реальность

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Стало известно, что в понедельник президент США Джо Байден, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Великобритании Риши Сунак на борту атомной подводной лодки "Миссури" в Сан-Диего объявят об оснащении Австралии новыми атомными подводными лодками в рамках альянса AUKUS - трехстороннего оборонного партнерства, направленного на противодействие Китаю в его, как заявляют власти США, "стремлении добиться военно-морского господства в Тихом океане".

Ожидается, что новые подводные лодки войдут в боевой состав австралийского военно-морского флота в 2032 году. Первой партией станут американские многоцелевые АПЛ типа "Вирджиния" - Австралия закупит до 5 подводных лодок стоимостью около 4 млрд долларов каждая. Затем будут приняты на вооружение британские лодки, которые пока еще разрабатываются - этот тип АПЛ будет называться SSN-AUKUS и станет дальнейшим развитием нынешнего типа Astute. Первые поставки состоятся в 2040-х годах.

В этой новости прекрасно всё, кроме того, что отсутствует конкретика. Каким образом будут строиться дополнительные "Вирджинии", если американские верфи и так не выдерживают очень "плотный" график строительства, обслуживания и ремонта собственных АПЛ. Эксплуатация сразу двух разных типов АПЛ, если верить заявлениям. Что потребует дополнительной подготовки специалистов, по эксплуатации британской техники. А подготовка высококвалифицированного подводника, по сложности и стоимости не сильно уступает обучению летчика. Ну, и наконец, вопрос создания новой ВМБ для базирования атомных субмарин остается открытым.
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8 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:05
    0
    К 2032/2040 году
    Или ишак или эмир точно помрут

    а дедушка Джо - совершенно точно. Сунак точно не будет ПМ, ну а в Австралии - бог его знает.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:37
      0
      "До пяти лодок" - в это понятие ведь и ноль входит! laughing
  2. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:06
    0
    России не об этом думать надо: наша задача удержать темп строительства современных МЦАПЛ на текущем уровне, а то у нас их неприлично мало.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:09
    0
    В предстоящий понедельник пройдёт встреча, будут приняты решения, сроки до 2032-го и 2040-го годов...

    Конечно нужно думать о будущем.
    Автор молодец! Раздобыл информацию о том, что будет происходить 13 марта в стане врага.

    Для привлечения большего внимания к новости можно было бы "случайно" сделать орфографическую ошибку. Вместо "исторический" написать "истерический".
  4. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:10
    0
    Вот так просто это делается среди друзей и партнеров. Штаты ставят лодки Австралии.
    И в этой связи возникает вопрос: французы до сих пор считают американцев "надежными партнерами" реальными военными союзниками?
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 09:17
    0
    Цена потери суверинетета, хотя что канада что Австралия никогда его не имели. Сейчас наши и не только либералы (кстати почему они молчат) подсчитали сколько можно социалки поднять на эти 20 миллиардов долларов и ведь это только начало, причалы тоже дорогие (СССР экономил не строил поэтому корабли быстро расходовали свой ресурс), содержание. А самое главное той же Австралии это нафиг не надо, вместо бодания с Китаем, могли бы плюшки с красной икрой от сотрудничесва есть.
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:25
    0
    В этой новости прекрасно всё - окромя понимания, за чей счёт будет банкет-то.. У самих кенгуру подобных сумм даже близко не водится, а чтоб матрасники вот так раскошелились - что-то не очень верится..
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:31
    0
    Цитата: Иезекиль 25-17
    России не об этом думать надо: наша задача удержать темп строительства современных МЦАПЛ на текущем уровне, а то у нас их неприлично мало.


    Удержать...
    Надо что бы заказы от государства поступали на заводы. Что бы эти заказы обеспечивались деньгами и для покупки материалов для производства продукции, и для поддержания в рабочем состоянии средств производства, и для ЗП рабочих и ИТР. Что бы новых рабочих и ИТР обучали. Что бы им было где жить, что купить в жильё, как до завода доехать, чем работать, куда детей сдавать на время работы.
    А сейчас государство начало грозить кулаком, что отнимет у плохого директора завод и отдаст хорошему, если гособоронзаказ будет тормозиться. И не важно, поступили на завод деньги или не поступили, поставки по РЖД по графику или с задержкой, остался ли производитель компонентов, или остановил производство.
    Государство все чаще грозит кулаком. Значит, всё меньше будет исполнителей заказов. А теперь, кто готовы исполнять заказы государства, будут рассчитывать на особое отношение. То есть на избирательную лояльность государства.
    И опять получится отсутствие обмундирования на складах, которое было, но сгнило. На немного нерациональное расходование бюджетных денег при строительстве Восточного. И помельче и потише случаи.