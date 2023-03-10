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Президент Мексики предостерег власти США от военной интервенции на территорию его страны

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Президент Мексики предостерег власти США от военной интервенции на территорию его страны

Очередная напряженность произошла между Мексикой и США на фоне якобы похищения четырех американцев на границе двух государств. При этом в Вашингтоне даже раздаются голоса о применении военной силы на территории соседней страны, на что уже ответил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес, сообщает NBС.


Напомним, что с враждебным заявлением выступил конгрессмен-республиканец Дэн Кришо. При этом представители данной политической силы США регулярно предлагают решать разногласия с «соседом» именно силовым путем. Например, осенью прошлого года еще один республиканец Кевин Маккарти призывал разместить американские войска на границе с Мексикой. Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп и вовсе собирался построить между государствами стену.

В то же время, в материале говорится, что в ходе своего сегодняшнего выступления президент Мексики Андрес Мануэль Лопес подверг резкой критике заявления Кришо и предостерег власти США от военной интервенции на территорию его страны.

Со слов политика, Мексика является суверенным государством, и он не позволит другим странам вмешиваться в ее внутренние дела.

В то же время, комментируя враждебные призывы Кришо, Лопес предупредил, что высказывания американского политика выглядят, как угроза вторжения, поэтому Мексика имеет полное право обратиться по этому поводу в ООН.

Наконец, как сообщает NBС, мексиканский лидер обратился и ко всем представителям Республиканской партии. Он подчеркнул, что если последние не изменять свое отношение к его стране, то Мексика начнет свою информационную компанию на территории США. В итоге, как выразился Лопес, ни один американец мексиканского или латиноамериканского происхождения не отдаст свой голос за республиканцев.
Автор:
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15 комментариев
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  1. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 13:38
    +5
    ООН ничего не решает. Фикция, которая выполняет чисто декоративную функцию
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:43
      +4
      ...Лопес предупредил, что высказывания американского политика выглядят, как угроза вторжения, поэтому Мексика имеет полное право обратиться по этому поводу в ООН.

      Ха-ха-ха, нынче с ООН как с козла молока. laughing
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 13:55
      0
      Цитата: Т.А.В.
      Фикция, которая выполняет чисто декоративную функцию

      ну не такая уж и фикция, бабала они жрут в три горла
  2. Rage66
    Rage66 Сегодня, 13:44
    +3
    ООН пора распускать, как распустили, в свое время, Лигу Наций hi
    1. Seal
      Seal Сегодня, 14:02
      +5
      Цитата: Rage66
      ООН пора распускать, как распустили, в свое время, Лигу Наций
      Ну это вы зря. Наше право вето в СовБезе ООН терять нельзя. Это наше завоевание, омытое кровью миллионов наших людей, погибших во Второй Мировой войне. Тем более, что правом вето обладает также и Китай. На Западе многие уже давно мечтают лишить Россию права накладывать вето. Вы хотите быть заодно с ними ?
    2. Labrador
      Labrador Сегодня, 14:19
      0
      ООН не распустят и не реформируют, пока не закончится нынешний передел.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:44
    0
    Мексика начнет свою информационную компанию на территории США
    Это он здорово поддел республиканцев, которые в предвыборных компаниях ориентируются на латинос. Американцы своим высокомерием и угрозами уже всех достали (кроме европейцев, которые смирились с автократией Сша).
  4. parusnik
    parusnik Сегодня, 13:46
    +3
    поэтому Мексика имеет полное право обратиться по этому поводу в ООН.
     Лучше в "Спортлото", действеннее будет.
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:52
    0
    Как насчет того, что бы Мексике оружие поставить?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: Пленник
      Как насчет того, что бы Мексике оружие поставить?

      Не поверите, но тут на просторах ВО уже который год предлагают России и Китаю объявить всю Латинскую Америку зоной интересов этих стран и начать поставлять не только оружие но и разнообразную продукцию туда, попутно развивая новые транспортные маршруты и строя военные базы для защиты от североамериканских варваров. smile
  6. svp67
    svp67 Сегодня, 13:53
    0
    Со слов политика, Мексика является суверенным государством, и он не позволит другим странам вмешиваться в ее внутренние дела.
    Смелые заявления Президента страны, на территории которой США уже не раз проводила свои СВО. Хватит ли у него сил их поддержать, если США вновь захотят это сделать?
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:54
    +1
    Очередная напряженность произошла между Мексикой и США на фоне якобы похищения четырех американцев на границе двух государств. При этом в Вашингтоне даже раздаются голоса о применении военной силы на территории соседней страны

    Партнёры просто ломятся в дверь. Где тот мощный дипломатический корпус из загашников МИД? Пора дерзать, пора осваивать страны, у которых возникли трудности общения с гегемоном...
  8. владимир 290
    владимир 290 Сегодня, 13:56
    +1
    Вот интересно, сколько в сша пропало мексиканцев и чтоб они сказали по поводу аналогичного заявления мексиканского сенатора о необходимости, в связи с этой пропажей, ввести в сша мексиканские войска?
  9. spirit
    spirit Сегодня, 14:03
    0
    Мексика основной поставщик синтетической наркоты типа метамфетамина и хаб для кокоса колумбийского в США, все это крышует ребята из ленгли, все при бабле.Но если америкосы пригразят и начнут гасить наркобаронов, с условием что бы те скинули товарища Лопеса, думаю шансов выжить у него будет не много.
  10. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 14:15
    0
    Самое время нанять латиносов подорвать какой-нить сарай в США! bully