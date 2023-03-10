Президент Мексики предостерег власти США от военной интервенции на территорию его страны

Очередная напряженность произошла между Мексикой и США на фоне якобы похищения четырех американцев на границе двух государств. При этом в Вашингтоне даже раздаются голоса о применении военной силы на территории соседней страны, на что уже ответил мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес, сообщает NBС.Напомним, что с враждебным заявлением выступил конгрессмен-республиканец Дэн Кришо. При этом представители данной политической силы США регулярно предлагают решать разногласия с «соседом» именно силовым путем. Например, осенью прошлого года еще один республиканец Кевин Маккарти призывал разместить американские войска на границе с Мексикой. Экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп и вовсе собирался построить между государствами стену.В то же время, в материале говорится, что в ходе своего сегодняшнего выступления президент Мексики Андрес Мануэль Лопес подверг резкой критике заявления Кришо и предостерег власти США от военной интервенции на территорию его страны.Со слов политика, Мексика является суверенным государством, и он не позволит другим странам вмешиваться в ее внутренние дела.В то же время, комментируя враждебные призывы Кришо, Лопес предупредил, что высказывания американского политика выглядят, как угроза вторжения, поэтому Мексика имеет полное право обратиться по этому поводу в ООН.Наконец, как сообщает NBС, мексиканский лидер обратился и ко всем представителям Республиканской партии. Он подчеркнул, что если последние не изменять свое отношение к его стране, то Мексика начнет свою информационную компанию на территории США. В итоге, как выразился Лопес, ни один американец мексиканского или латиноамериканского происхождения не отдаст свой голос за республиканцев.