В МИД Китая призвали власти США прекратить незаконное военное присутствие на территории Сирии

Власти Китая призываю американское правительство прекратить незаконное военное присутствие армии США на территории Сирии, а также разграбление этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в результате вооруженного конфликта в Сирии погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, а еще 14 миллионов жителей этой страны остро нуждаются в гуманитарной помощи.Мао Нин подчеркнула, что власти США отказываются выводить свои войска из Сирии и продолжают свое незаконное военное присутствие на территории этой страны, разграбляя ее ресурсы.Китайский дипломат также призвала американское правительство отменить введенные ранее односторонние экономические санкции против Сирии, которые усугубляют гуманитарную катастрофу.Кроме того, в МИД Китая назвали США крупнейшим мировым источником ядерной угрозы и призвали американские власти тщательно обдумать политику в области обеспечения безопасности и предпринимать действия, направленные на деэскалацию существующих рисков и обеспечения глобального и регионального мира.Ранее палата представителей конгресса США отказалась принимать резолюцию, согласно которой предполагался вывод американских войск с территории Сирии. Сообщается, что соответствующий документ поддержали 103 законодателя, против законопроекта проголосовал 321 член палаты представителей американского конгресса.