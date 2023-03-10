Военное обозрение
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В МИД Китая призвали власти США прекратить незаконное военное присутствие на территории Сирии

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В МИД Китая призвали власти США прекратить незаконное военное присутствие на территории Сирии

Власти Китая призываю американское правительство прекратить незаконное военное присутствие армии США на территории Сирии, а также разграбление этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.


Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в результате вооруженного конфликта в Сирии погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, а еще 14 миллионов жителей этой страны остро нуждаются в гуманитарной помощи.

Мао Нин подчеркнула, что власти США отказываются выводить свои войска из Сирии и продолжают свое незаконное военное присутствие на территории этой страны, разграбляя ее ресурсы.

Китайский дипломат также призвала американское правительство отменить введенные ранее односторонние экономические санкции против Сирии, которые усугубляют гуманитарную катастрофу.

Кроме того, в МИД Китая назвали США крупнейшим мировым источником ядерной угрозы и призвали американские власти тщательно обдумать политику в области обеспечения безопасности и предпринимать действия, направленные на деэскалацию существующих рисков и обеспечения глобального и регионального мира.

Ранее палата представителей конгресса США отказалась принимать резолюцию, согласно которой предполагался вывод американских войск с территории Сирии. Сообщается, что соответствующий документ поддержали 103 законодателя, против законопроекта проголосовал 321 член палаты представителей американского конгресса.
Автор:
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10 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:44
    -1
    Честно говоря интересно что там по Ирану. Ллойд Остин грозится. В Израиле обращение президента к нации. Что то готовится.
    Почему то этой новости нигде нет
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:52
      +5
      Цитата: kaufman
      Честно говоря интересно что там по Ирану. Ллойд Остин грозится. В Израиле обращение президента к нации. Что то готовится.
      Почему то этой новости нигде нет

      А тема Сирии как раз в продолжение темы по Ирану.
      Янки не просто так захватили часть территории Сирии и Ирака под размещение военных баз и подготовки террористов, попутно грабя ресурсы этих стран и обогащаясь.
      Они действуют в отношении Ирана по тому же принципу, что и в отношении России и Китая, оккупируя чужие страны и их территории под размещения военных баз и создавая нервозную обстановку на границах с перечисленными странами.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:48
    0
    Власти Китая призываю американское правительство прекратить незаконное военное присутствие армии США на территории Сирии, а также разграбление этой страны.
    Резкость Китая по отношению к Сша на дипломатическом уровне нарастает. Вот и Сирию в упрек американцам поставили.
  3. parusnik
    parusnik Сегодня, 13:50
    +1
    Как в сказке,русской народной,заняла лиса,заячий домик и никто не мог её выгнать..Только вот Петушка, с косой и золотыми шпорами, пока не видать.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 14:10
      +1
      Цитата: parusnik
      Только вот Петушка, с косой и золотыми шпорами, пока не видать.

      Дракон с железными причиндалами не сгодится?
  4. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:50
    +2
    Упс! winked Не хороший звоночек для страны Деменции. laughing
    1. kaufman
      kaufman Сегодня, 14:00
      0
      Дед иногда путает иранцев с украинцами, китайцев с корейцами , но это ничего , советники подскажут )))
  5. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 14:04
    0
    Власти Китая призываю американское правительство

    В МИД Китая призвали власти США

    две цитаты одной статейки описывают разное по действию
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:08
    0
    В МИД Китая призвали власти США прекратить незаконное военное присутствие на территории Сирии

    Вот это - братаны!!! fellow
    А, если в целях повышения боеготовности и выучки войск введут в Сирию пару сотен тысяч личного состава из числа СВ НОАК, то это будет шах американскому «королю» - звезда смерти на флаг «богоизбранных»...
  7. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 14:13
    0
    Китайцам еще не надоело сыпать на голову амерам свои призвания/ноты/протесты? Такое ощущение что они больны тем же вирусом "соплежуйства" российского разлива! Утерлись после тайваньского визита госдепа и опять за свое пустопорожнее балабольство.