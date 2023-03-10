В МИД Китая призвали власти США прекратить незаконное военное присутствие на территории Сирии

Власти Китая призываю американское правительство прекратить незаконное военное присутствие армии США на территории Сирии, а также разграбление этой страны. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в результате вооруженного конфликта в Сирии погибли по меньшей мере 350 тысяч человек, а еще 14 миллионов жителей этой страны остро нуждаются в гуманитарной помощи.
Мао Нин подчеркнула, что власти США отказываются выводить свои войска из Сирии и продолжают свое незаконное военное присутствие на территории этой страны, разграбляя ее ресурсы.
Китайский дипломат также призвала американское правительство отменить введенные ранее односторонние экономические санкции против Сирии, которые усугубляют гуманитарную катастрофу.
Кроме того, в МИД Китая назвали США крупнейшим мировым источником ядерной угрозы и призвали американские власти тщательно обдумать политику в области обеспечения безопасности и предпринимать действия, направленные на деэскалацию существующих рисков и обеспечения глобального и регионального мира.
Ранее палата представителей конгресса США отказалась принимать резолюцию, согласно которой предполагался вывод американских войск с территории Сирии. Сообщается, что соответствующий документ поддержали 103 законодателя, против законопроекта проголосовал 321 член палаты представителей американского конгресса.