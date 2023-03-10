Военное обозрение
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В Артёмовске подорван памятник самолёту МиГ-17

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В Артёмовске подорван памятник самолёту МиГ-17

В городской черте Артёмовска продолжаются интенсивные бои. Несколько часов назад появились сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» вошли на территорию завода по обработке металлов (АЗОМ). Предприятие располагается к северу от железнодорожного вокзала Бахмут-1.


Тем временем поступают сообщения о подрыве памятника советскому самолёту МиГ-17, который находится в сквере на стыке улиц Чайковского и Некрасова. Улицу Некрасова в рамках борьбы с русской культурой ставленники киевского режима переименовали в улицу Корсунского. Стык этих улиц ведёт к дороге на Ивановское (Красное) и далее на Константиновку. От сквера с памятником (теперь уже без памятника) через улицу Юбилейную можно выехать и в сторону Хромово - село, которое находится на единственной оставшейся под контролем ВСУ дороге, ведущей из Бахмута.



Теперь вместо памятника МиГ-17 - обломки советского самолёта и фрагменты постамента. Пока нет достоверных данных о том, имело ли место попадание артиллерийского боеприпаса или же памятник был подорван отступающими украинскими военными, среди которых немало иностранных наёмников. Последнее вполне могло произойти по той причине, что памятник являлся не просто «советской» достопримечательностью Артёмовска (Бахмута), но и значимым ориентиром.

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25 комментариев
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  1. kaufman
    kaufman Сегодня, 13:57
    +1
    Смысл подрывать самолёт на постаменте .... вообще надо признать что Артёмовцы чтут историю! И Т34 стоит и Миг только вот сейчас подорвали
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 14:02
      +2
      Помнится в середине 90-х к нам в гарнизон комиссия НАТО-вская приезжала.
      Самолеты считать.
      Вы думаете памятник МиГ-17ПФ в центре поселка не посчитали?
      Как бы не так!
      laughing
    2. кредо
      кредо Сегодня, 14:05
      +3
      Цитата: kaufman
      Смысл подрывать самолёт на постаменте .... вообще надо признать что Артёмовцы чтут историю! И Т34 стоит и Миг только вот сейчас подорвали

      И памятник восстановим и город отстроим, главное от "защитников Украины" по быстрее избавится.
    3. Серёга64
      Серёга64 Сегодня, 14:28
      0
      Цитата: kaufman
      вообще надо признать что Артёмовцы чтут историю!

      Зато бандерлоги признают только выдуманную для себя
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:59
    +2
    декоммунизация у бандерлогов идет - этим падонкам ВСЕ ненавистно что напоминает о тех временах когда их спонсировал СССР. причем по-братски.
    им миньетить США кайфово.....

    у каждого свои идеалы. у шароварных - трусселя кружевные и рагульство на Запад. Вот уж воистину - каждому свое...
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 13:59
    +1
    Жаль конечно, но "потерявший голову о волосах не плачут..." Людей ежечасно там гибнущих жаль значительно больше
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:01
    +2
    Бессмысленрое варварство.Впрочем ожидать от свиноты можно всего
  5. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:01
    +2
    Западенские хуторяне "победили" МиГ-17. Перемога, ЕПРСТ. Мелкие, мерзкие, с холопским мировозрением бараны!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:04
      +1
      Я так понимаю что Повитряны Силы шароварных этот МиГ в сбитые себе запишут? laughing
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 14:09
        +1
        К гадалке не ходи. Или ПВО, или очередному "призраку"
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:12
          0
          Вангую - ещё и пояснят что бахнули чтобы с постамента не сняли и в действие не привели- не восстановили. wassat Ага.

          ЗЫ ну ракеты то кончились. и все остальное - вот чтобы с постаментов не сняли... wassat
          1. Пленник
            Пленник Сегодня, 14:16
            +1
            Для таких объяснений мозги надо иметь. Тут всё проще. Сломал- перемога. Без излишних умозаключений.
            1. Nexcom
              Nexcom Сегодня, 14:18
              0
              Вы правы. Я все время отношусь к ним по привычке как к имеющим мозги.....
  6. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 14:06
    0
    Самолёт это символ вооружённых сил СССР, для нациков это как красная тряпка для быка. Ну конечно после того как Вагнеровцы водрузили свой флаг на Т-34. нацисты и решили взорвать памятник что бы музыканты не подняли свой флаг ещё и над самолётом.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 14:10
      0
      Ничего. Над самолетом флаг не подняли, над бандерами самолет поднимут. Мало не покажется.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:18
      0
      Ну,тоода в Виннице надо взорвать МИГ21...Вместе с оставшимися самолетами ВВСУ.Дабы быть последовательным.Гори дело их отцов и дедов..иваны,родства не помнящие
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:28
        0
        они не иваны а ироды, родства не помнящие.... хотя правильнее сказать - иуды.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:08
    -2
    Никого не оправдываю, но в городе, где работает арта активно с обоих сторон, не стоит ожидать сохранности памятников и других исторических ценностей, там домов пригодных для жилья нет, а тут памятник. На местах боев в Мариуполе много памятников и исторических достропримечательностей осталось, а в других освобожденных городах? Новость, притянутая за уши.....
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:09
    +1
    В Артёмовске подорван памятник самолёту МиГ-17
    "народ" которому настоящую историю поменяют всяким выдуманным бредом... что их ждало/ждёт впереди, потом??? fool
  9. Rage66
    Rage66 Сегодня, 14:13
    +2
    Тогда уж, в рамках борьбы с русской культурой, хохлам нужно подрывать все СУ-27, СУ-24, Ми-8 и так далее. hi
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 14:13
    +1
    Пришла пора взрывать памятники Бандере, Шухевичу и прочим «яйцам вшей»...
    И ведь всё чинно и благородно...Можно тротилом, можно пластитом...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:29
      0
      обойдутся обычным трактором.... еще взрывчатку на них тратить.
  11. Reindeer
    Reindeer Сегодня, 14:17
    0
    А потом Винницу с Житомиром будут так же равнять с землей... но мне почему-то вот ни разу их не жалко.
  12. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 14:33
    0
    Безграмотный текст.
    Ну не может самолёт служить памятником самолёту, паровоз памятником паровозу, танк памятником танку. Это памятники людям! Воинским соединения, предприятиям, их коллективам и т.п.
  13. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 14:34
    0
    Ещё несколько дней назад читал, что бандерлоги взорвали, чтобы Оркестр с ним не сфоткался. Ничего, там теперь можно будет композицию сделать, поставить МИГ-17 и Су-24, и рядом бойцы с музыкальными инструментами