В городской черте Артёмовска продолжаются интенсивные бои. Несколько часов назад появились сообщения о том, что подразделения ЧВК «Вагнер» вошли на территорию завода по обработке металлов (АЗОМ). Предприятие располагается к северу от железнодорожного вокзала Бахмут-1.Тем временем поступают сообщения о подрыве памятника советскому самолёту МиГ-17, который находится в сквере на стыке улиц Чайковского и Некрасова. Улицу Некрасова в рамках борьбы с русской культурой ставленники киевского режима переименовали в улицу Корсунского. Стык этих улиц ведёт к дороге на Ивановское (Красное) и далее на Константиновку. От сквера с памятником (теперь уже без памятника) через улицу Юбилейную можно выехать и в сторону Хромово - село, которое находится на единственной оставшейся под контролем ВСУ дороге, ведущей из Бахмута.Теперь вместо памятника МиГ-17 - обломки советского самолёта и фрагменты постамента. Пока нет достоверных данных о том, имело ли место попадание артиллерийского боеприпаса или же памятник был подорван отступающими украинскими военными, среди которых немало иностранных наёмников. Последнее вполне могло произойти по той причине, что памятник являлся не просто «советской» достопримечательностью Артёмовска (Бахмута), но и значимым ориентиром.