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Белый Дом хочет выделить на следующий год из бюджета США 38 миллиардов долларов на нужды ядерных сил

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Белый Дом хочет выделить на следующий год из бюджета США 38 миллиардов долларов на нужды ядерных сил

Соединенные Штаты беззащитны перед российскими стратегическими средствами поражения. У них нет ничего, чтобы защититься от межконтинентальных баллистических ракет или ядерных торпед «Посейдон».

К таким выводам пришел сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер.

Россия по-прежнему представляет собой значительную ядерную угрозу для США. Москва обладает более крупным и более современным ядерным арсеналом, чем мы

- считает он.

Американский политик также опасается, что Москва при необходимости способна оперативно нарастить свои стратегические вооружения в кратчайшие сроки.

Похоже, в администрации Байдена также разделяют тревогу сенатора и многих других политических деятелей и чиновников США. Поэтому ее представители настаивают на значительных бюджетных вливаниях в оборону. Белый Дом хочет выделить на следующий финансовый год из бюджета США почти 38 миллиардов долларов на нужды ядерных сил, о чем было заявлено на официальном сайте ведомства.

Бюджет предоставляет 37,7 миллиарда долларов Министерству обороны на поддержание сильного ядерного сдерживания в качестве основополагающего элемента интегрированного сдерживания для безопасности нации и союзников США

- говорится в пресс-релизе Белого Дома.

Упомянутые средства нужны только лишь на поддержание имеющихся ядерных средств в боеспособном состоянии, но этого недостаточно. Кроме того, президентская администрация рассчитывает еще на 23,8 миллиарда, чтобы направить их на модернизацию ядерных вооружений.
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5 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 14:07
    0
    А машинка печатная не сломается? (....................................)
  2. кредо
    кредо Сегодня, 14:07
    0
    Какие только страшилки ни приходят в воспалённую фантазиями голову американских политиков когда на кону стоит куш в 38 млрд зелёных для родного ВПК.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:15
    +1
    Россия по-прежнему представляет собой значительную ядерную угрозу для США.
    А как бы им хотелось, чтобы было иначе. Вот тогда действительно "гегемон" - диктуй миру свои условия и снимай сливки.
    37,7 миллиарда долларов Министерству обороны на поддержание сильного ядерного сдерживания
    А на разработку новых? Странная формулировка " сильного ядерного сдерживания", а что бывает и слабое?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:24
    0
    Обрадую США - время не продаётся и не покупается.Начнём с того ,где гиперзвук на который потрачено 100/ 500 лярдов зелени.Догоняй Америка, пылью подыши.Идиоты,хотите умереть потными и вонючими?
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 14:39
    0
    Кто молодец, Путин молодец. А то видишь ли на ядерку стали экономить. Понятно что никто ядерную войну устраивать не будет, но видно так долго говорили и готовили общественное мнение (типа ничего страшного даже Нью-йорк на окраинах не пострадает) что сами поверили в возможность пуляния ядерными бомбами. Хотя я сомневался что поведутся на наш выход (приастоновку). Бей врага где он слаб.