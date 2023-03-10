Белый Дом хочет выделить на следующий год из бюджета США 38 миллиардов долларов на нужды ядерных сил

Россия по-прежнему представляет собой значительную ядерную угрозу для США. Москва обладает более крупным и более современным ядерным арсеналом, чем мы

Бюджет предоставляет 37,7 миллиарда долларов Министерству обороны на поддержание сильного ядерного сдерживания в качестве основополагающего элемента интегрированного сдерживания для безопасности нации и союзников США

Соединенные Штаты беззащитны перед российскими стратегическими средствами поражения. У них нет ничего, чтобы защититься от межконтинентальных баллистических ракет или ядерных торпед «Посейдон».К таким выводам пришел сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер.- считает он.Американский политик также опасается, что Москва при необходимости способна оперативно нарастить свои стратегические вооружения в кратчайшие сроки.Похоже, в администрации Байдена также разделяют тревогу сенатора и многих других политических деятелей и чиновников США. Поэтому ее представители настаивают на значительных бюджетных вливаниях в оборону. Белый Дом хочет выделить на следующий финансовый год из бюджета США почти 38 миллиардов долларов на нужды ядерных сил, о чем было заявлено на официальном сайте ведомства.- говорится в пресс-релизе Белого Дома.Упомянутые средства нужны только лишь на поддержание имеющихся ядерных средств в боеспособном состоянии, но этого недостаточно. Кроме того, президентская администрация рассчитывает еще на 23,8 миллиарда, чтобы направить их на модернизацию ядерных вооружений.