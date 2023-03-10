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Минобороны: В районе села Петропавловка ДНР уничтожен украинский ЗРК С-300

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Минобороны: В районе села Петропавловка ДНР уничтожен украинский ЗРК С-300

Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, по всей линии соприкосновения в зоне СВО в основном идут позиционные бои. Российская артиллерия и авиация наносит поражения живой силе и технике ВСУ, о наступательных действиях ВС РФ не сообщается.


В Донецкой республике в районе села Петропавловка уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. В воздушном бою над Марьинкой российские летчики сбили еще один истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.

Как и ранее в последние дни, наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где продолжаются ожесточенные бои за Артемовск. Бойцами ЧВК «Вагнер», артиллерией и авиацией «Южной» группировки ВС РФ за сутки уничтожено свыше 120 украинских боевиков, семь бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика».

На Красно-Лиманском направлении не хуже поработали артиллеристы и ракетчики группировки войск «Центр». В результате ударов по позициям противника в районе Ямполовки, Григоровки, Красного Лимана и Червоной Дибровы безвозвратные потери ВСУ за сутки составили до 120 военнослужащих, выведены из строя гаубицы Д-30 и М777.

На Южно-Донецком и Запорожском участках фронта армейской авиацией и артиллерией «Восточной» группировки было нанесено огневое поражение в районе Угледара в ДНР, Гуляйполя, Преображенки и Щербаков в Запорожской области. Общее количество уничтоженных боевиков ВСУ составило 50 человек, поражена гаубица Д-30.

На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Силами противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбиты девать ракет РСЗО HIMARS и семь украинских беспилотников в небе над Донецкой республикой, Харьковской и Запорожской областью.

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Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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4 комментария
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  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 14:08
    -2
    До сих пор су 27 летают у укровояк...what
  2. polinet
    polinet Сегодня, 14:12
    0
    Цитата: Дровосек_2
    До сих пор су 27 летают у укровояк...what

    какой же же недалекий, новостей что ли не читаете, америка сейчас эти самолет собирает по всему миру и сколько их будет пока не ясно, вот поляки на днях сказали что свои отдадут.
  3. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 14:20
    +2
    Надеюсь МО в курсе чем занимаются ВСУ под артемовском???? Потом для них не будет неожиданностью наступление ВСУ и последующей перегруппировки как под Харьковом?
    Все кому не лень пишут что ВСУ готовят штурмовые группы для удара по флангам вагнеров, начали использовать jdam.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 14:29
    0
    Укронацики говорят применили впервые планирующую американскую бомбу...показали видео...незнаю фейк или действительно так. what