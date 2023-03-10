Минобороны: В районе села Петропавловка ДНР уничтожен украинский ЗРК С-300

Согласно сегодняшней сводке Минобороны РФ, по всей линии соприкосновения в зоне СВО в основном идут позиционные бои. Российская артиллерия и авиация наносит поражения живой силе и технике ВСУ, о наступательных действиях ВС РФ не сообщается.
В Донецкой республике в районе села Петропавловка уничтожен украинский зенитно-ракетный комплекс С-300. В воздушном бою над Марьинкой российские летчики сбили еще один истребитель Су-27 Воздушных сил Украины.
Как и ранее в последние дни, наибольшие потери ВСУ понесли на Донецком направлении, где продолжаются ожесточенные бои за Артемовск. Бойцами ЧВК «Вагнер», артиллерией и авиацией «Южной» группировки ВС РФ за сутки уничтожено свыше 120 украинских боевиков, семь бронемашин, гаубицы Д-20 и Д-30, а также САУ «Гвоздика».
На Красно-Лиманском направлении не хуже поработали артиллеристы и ракетчики группировки войск «Центр». В результате ударов по позициям противника в районе Ямполовки, Григоровки, Красного Лимана и Червоной Дибровы безвозвратные потери ВСУ за сутки составили до 120 военнослужащих, выведены из строя гаубицы Д-30 и М777.
На Южно-Донецком и Запорожском участках фронта армейской авиацией и артиллерией «Восточной» группировки было нанесено огневое поражение в районе Угледара в ДНР, Гуляйполя, Преображенки и Щербаков в Запорожской области. Общее количество уничтоженных боевиков ВСУ составило 50 человек, поражена гаубица Д-30.
На Херсонском направлении потери противника за сутки составили до 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Силами противовоздушной обороны ВС РФ за сутки сбиты девать ракет РСЗО HIMARS и семь украинских беспилотников в небе над Донецкой республикой, Харьковской и Запорожской областью.