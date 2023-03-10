В сети появились кадры, на которых показано якобы применение ВСУ «умной бомбы» JDAM под Бахмутом

Украинские интернет-каналы распространяют видео, на котором якобы показано применение ВСУ американской «умной бомбы» JDAM в районе поселка Курдюмовка к югу от Бахмута (Артемовска). На кадрах показан момент взрыва в городской застройке, после которого вверх поднимается столб дыма и пыли. Позднее из полуразрушенного здания выходят несколько военнослужащих, которые помогают раненым сослуживцам выбраться из разбитого блиндажа, в который, вероятно, угодил боеприпас.Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что ВСУ уже получили на вооружение «умные бомбы» JDAM-ER, не уточнив их количество и модификацию. По словам военачальника, Украине передано несколько высокоточных боеприпасов повышенной дальности поражения. По его словам, они уже сейчас способны создавать реальные проблемы для российской армии. В то же время генерал уточнил, что обстоятельства, с которыми в настоящее время сталкиваются украинские военно-воздушные силы, могут помешать использованию JDAM в полном объеме.На самом деле, система Joint Direct Attack Munition (JDAM) — это комплект оборудования, который крепится к бомбам типа Mk 80 и аналогам. В зависимости от высоты сбрасывания усовершенствованный боеприпас может поражать цели на расстоянии до 28 километров, а в одной из модификаций и до 75 километров. В последнем случае самолет перед сбросом боеприпаса должен подняться на большую высоту и развить сверхзвуковую скорость.К середине бомбы крепятся крылья, которые превращают обычную авиабомбу в некий аналог крылатой ракеты. Хвостовая насадка, имеющая управляемое оперение, состоит из компьютерного навигатора и датчика GPS, что превращает боеприпас в снаряд высокой точности наведения. Усовершенствованный комплектом JDAM боеприпас становится всепогодным и может применяться в любое время суток.К слову, в сегодняшней сводке минобороны РФ сообщается о сбитом в воздушном бою в районе Марьинки украинском истребителе Су-27, который может быть носителем модифицированных авиабомб с комплектом JDAM. Видимо, как раз о таких вот «помехах» применения высокоточных бомб украинскими летчиками и говорил американский генерал.