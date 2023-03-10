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В сети появились кадры, на которых показано якобы применение ВСУ «умной бомбы» JDAM под Бахмутом

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В сети появились кадры, на которых показано якобы применение ВСУ «умной бомбы» JDAM под Бахмутом

Украинские интернет-каналы распространяют видео, на котором якобы показано применение ВСУ американской «умной бомбы» JDAM в районе поселка Курдюмовка к югу от Бахмута (Артемовска). На кадрах показан момент взрыва в городской застройке, после которого вверх поднимается столб дыма и пыли. Позднее из полуразрушенного здания выходят несколько военнослужащих, которые помогают раненым сослуживцам выбраться из разбитого блиндажа, в который, вероятно, угодил боеприпас.


Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что ВСУ уже получили на вооружение «умные бомбы» JDAM-ER, не уточнив их количество и модификацию. По словам военачальника, Украине передано несколько высокоточных боеприпасов повышенной дальности поражения. По его словам, они уже сейчас способны создавать реальные проблемы для российской армии. В то же время генерал уточнил, что обстоятельства, с которыми в настоящее время сталкиваются украинские военно-воздушные силы, могут помешать использованию JDAM в полном объеме.

На самом деле, система Joint Direct Attack Munition (JDAM) — это комплект оборудования, который крепится к бомбам типа Mk 80 и аналогам. В зависимости от высоты сбрасывания усовершенствованный боеприпас может поражать цели на расстоянии до 28 километров, а в одной из модификаций и до 75 километров. В последнем случае самолет перед сбросом боеприпаса должен подняться на большую высоту и развить сверхзвуковую скорость.

К середине бомбы крепятся крылья, которые превращают обычную авиабомбу в некий аналог крылатой ракеты. Хвостовая насадка, имеющая управляемое оперение, состоит из компьютерного навигатора и датчика GPS, что превращает боеприпас в снаряд высокой точности наведения. Усовершенствованный комплектом JDAM боеприпас становится всепогодным и может применяться в любое время суток.



К слову, в сегодняшней сводке минобороны РФ сообщается о сбитом в воздушном бою в районе Марьинки украинском истребителе Су-27, который может быть носителем модифицированных авиабомб с комплектом JDAM. Видимо, как раз о таких вот «помехах» применения высокоточных бомб украинскими летчиками и говорил американский генерал.

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Использованы фотографии:
Викимедиа
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5 комментариев
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  1. А009
    А009 Сегодня, 14:27
    +3
    Срочно новых линий нарисовать красной краской нужно. Доколе.
    1. Копчёный
      Копчёный Сегодня, 14:32
      0
      Применять такое при действующей ПВО ВС РФ это размен 1 самолёт на 1 цель. Вот тут не знаю нужен ли, повлияет ли на что то, такой размен.
    2. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 14:34
      0
      Не знаю как на счет "линий", но представляется, что такой боеприпас, с его "алгоритмом применения", это совершенно банальный "клиент" для "Панциря"...
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 14:30
    +1
    Никакое оружие не является вундервафлей. Тем более, когда самолеты ВСУ сбиваются с высокой долей вероятности. И самолетов маловато у ВСУ, и летчики быстро кончатся. Скорее, инфоповод для какой то перемоги, на фоне сотен ударов по 404 "на всю глубину".
  3. aleksr2005
    aleksr2005 Сегодня, 14:35
    0
    Стингер изменил хот войны в Афганистане. На украине американцы пытаются повторить тоже самое с высокоточным оружием, которого у них разного хоть жопой жуй. Только дают они его пока дозировано.