«Командование не торопится»: советник главы Офиса президента Украины анонсировал «точные сроки» контрнаступления ВСУ

О якобы точных сроках сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По его утверждению, контрнаступление украинской армии начнется через два месяца.
В ходе интервью итальянскому изданию La Stampa украинский чиновник также традиционно попросил правительства стран Запада увеличить поставки тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Подоляк отметил, что командование украинской армии не торопится и намерено провести реорганизацию в течение последующих двух месяцев.
Ранее командующий сухопутных войск украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что продолжение удержания Бахмута (Артемовска) дает возможность ВСУ сконцентрироваться на подготовке к планируемым контрнаступательным действиям.
Подобные заявления, в которых называется чуть ли не точная дата и направление планируемого контрнаступления, направлены, в первую очередь на западную аудиторию и сопряжены с требованиями в указанный срок увеличить поставки вооружений и боеприпасов.
Украинские власти очень большое внимание уделяют медийной составляющей государственной и внешнеполитической деятельности. Так, в ходе транслируемого по всем каналам украинского телевидения "едином марафоне", населению страны постоянно рассказывают о мифических победах ВСУ и о якобы низкой боеспособности и невероятно тяжелых потерях российской армии. Российских военных украинской аудитории представляют в виде орд полудиких варваров, мало на что способных на поле боя.