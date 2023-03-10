«Командование не торопится»: советник главы Офиса президента Украины анонсировал «точные сроки» контрнаступления ВСУ

О якобы точных сроках сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.По его утверждению, контрнаступление украинской армии начнется через два месяца.В ходе интервью итальянскому изданию La Stampa украинский чиновник также традиционно попросил правительства стран Запада увеличить поставки тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Подоляк отметил, что командование украинской армии не торопится и намерено провести реорганизацию в течение последующих двух месяцев.Ранее командующий сухопутных войск украинской армии генерал Александр Сырский заявил, что продолжение удержания Бахмута (Артемовска) дает возможность ВСУ сконцентрироваться на подготовке к планируемым контрнаступательным действиям.Подобные заявления, в которых называется чуть ли не точная дата и направление планируемого контрнаступления, направлены, в первую очередь на западную аудиторию и сопряжены с требованиями в указанный срок увеличить поставки вооружений и боеприпасов.Украинские власти очень большое внимание уделяют медийной составляющей государственной и внешнеполитической деятельности. Так, в ходе транслируемого по всем каналам украинского телевидения "едином марафоне", населению страны постоянно рассказывают о мифических победах ВСУ и о якобы низкой боеспособности и невероятно тяжелых потерях российской армии. Российских военных украинской аудитории представляют в виде орд полудиких варваров, мало на что способных на поле боя.