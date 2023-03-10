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Представитель ВСУ опроверг прогноз американских аналитиков о якобы предстоящем наступлении ВС РФ на Угледарском направлении

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Представитель ВСУ опроверг прогноз американских аналитиков о якобы предстоящем наступлении ВС РФ на Угледарском направлении

В настоящее время российские вооруженные силы не готовят новое наступление на Угледарском направлении. Об этом заявил представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.


Таким образом, украинский военный чиновник фактически опроверг свежий прогноз Института изучения войны США, в соответствии с которым Россия якобы может готовить новое наступление на Угледарском направлении. Американские эксперты допустили вероятность такого наступления, несмотря на распространяемую западными и украинскими СМИ информацию о том, что ВС РФ могут иметь серьезные проблемы с численностью и боеприпасами на данном участке фронта.

Украинское командование считает, что пока ждать наступления на Угледарском направлении не следует. Российские вооруженные силы наиболее активны на Артемовском, а также Купянском и Краснолиманском направлениях. В то же время, представитель ВСУ признал, что ВС РФ в течение последней недели активно атаковали позиции украинских формирований в Авдеевке, Марьинке и том же Угледаре.


Напомним, что ВСУ несут наиболее тяжелые потери в Артемовске и его окрестностях, где наблюдается очень активное наступление российских войск силами ЧВК «Вагнер». Сейчас «вагнеровцы» активно сражаются в самом Артемовске, а также наступают в населенных пунктах в его окрестностях, стараясь перерезать все имеющиеся маршруты снабжения украинского гарнизона в городе.

От успеха наступления в Артемовске зависит судьба других ключевых городов ДНР, еще остающихся под контролем киевского режима – Славянска и Краматорска.
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2 комментария
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  1. spirit
    spirit Сегодня, 15:06
    0
    Если наступление опять будет проводить "Помпей Великий" Мурадов то это все закончиться печально
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:20
    0
    Кончилось мочало, начинаем все сначала.
    Опять есть вероятносьь стратегических наступлений с торону днепровских вдхр.
    Победа!




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