Военное обозрение
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Сдавшийся бойцам ЧВК «Вагнер» украинский солдат даже не знал, где именно он воюет

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Сдавшийся бойцам ЧВК «Вагнер» украинский солдат даже не знал, где именно он воюет

Российские военные относятся к попавшим в плен украинским боевикам лучше, чем собственное командование. Это признают практически все военнопленные ВСУ.


Telegram-канал «Пригожин в Telegram» рассказал о судьбе украинского солдата Дмитрия Бабича. Этот мужчина попал в плен под Артемовском (украинское название Бахмут).

Осенью 2022 года Бабича насильно мобилизовали в состав «элитной» 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Насколько «элитна» сформированная из принудительно согнанных гражданских бригада, другой вопрос. Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.

Как рассказал военнопленный, он прикрывал отступление другого подразделения. Под утро на позиции ВСУ ворвались бойцы ЧВК «Вагнер». Они предложили украинскому солдату сдаться, что он с удовольствием и сделал.

Сам Бабич утверждает, что российские военные куда гуманнее, чем его собственное командование. Они его сытно накормили, оказали медицинскую помощь. Украинский военнопленный рассказывает, что воевать он не собирался. Судя по всему, таких мобилизованных, согнанных в Артемовск со всех концов Украины, очень много.

Но стоит отметить, что к украинским военнопленным стоит относиться очень внимательно. Кроме не успевших толком повоевать таких «рекрутов» как Бабич, среди них могут быть настоящие военные преступники, поэтому каждого военнопленного рассматривают отдельно, изучают его причастность к возможным военным преступлениям против российских войск и мирных жителей.
Использованы фотографии:
Telegram-канал «Пригожин в Telegram»
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15 комментариев
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  1. САРМАТ123
    САРМАТ123 Сегодня, 15:16
    +4
    Название статьи одно, а статья другое. На счет того знал он не знал не написано. Но ч бы отнесся скептически насчет того что он не в курсе где и с кем воюет смех)
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 16:30
      0
      Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.

      Ну даже не смешно. А вот своё ФИО он назвал или сгинувшего побратима? Как в плену так не применно всех насильно призвали и ни кто не хочет воевать. А кто тогда с остервенением сопротивляется?
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 15:18
    +5
    Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.
    Ага, как в том анекдоте...:
    "Утро, муж возвращается домой и видит в кровати рядом с женой другого мужика.
    Жена открывает глаза, смотрит на мужа и молвит:
    "- Ой, Микола, це ти... А хто то биля мэня? Ой, я така, заклопотпа, така заклопотна..."
    1. frruc
      frruc Сегодня, 16:01
      +1
      Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.

      Если верить этим воякам, то это сыграет злую и суровую реальность . Это прирожденные артисты, могут "включить дурака" и рассказать все что угодно.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 16:20
        0
        Цитата: frruc
        Это прирожденные артисты, могут "включить дурака" и рассказать все что угодно.

        Ну этот хоть оригинален, не рассказывает,что он шофер или ремонтник
      2. Приходимец_СЭМ
        Приходимец_СЭМ Сегодня, 16:55
        0
        Это прирожденные артисты, могут "включить дурака" и рассказать все что угодно.


        Байки Бабича напоминают рассказы/фильмы про туземцев-индейцев, вовлеченных в войну "белых людей".
        Так дальше пойдет, будет и Каюм из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" )
        "Бай собак лицо камча бил... Каюм жениться хотел! Деньга не был калым платить! Папка старый у меня. Мамка старый. Юрт совсем худая стал... дождик был, крыша капает... Халат! О! Халат не был мене, халат не был, честное слово у мене халат не был... каждый шакал халат носит. Я целый год без халат ходил! Конь! Конь держал! Конь! Давно уехать надо был! Конь держал, конь болел! Конь жалел"!
  3. Senator Om
    Senator Om Сегодня, 15:19
    +8
    Каждый пленный всушник почему то оказывается поваром, водителем, скрипачем. В плену они хвалят русских, проклинают зеленского и рассказывают слезливые истории как они не хотели воевать, а дома их ждет жена и дети. Но стоит их только обменять, как эти же вчерашние пленные начинают проклинать русских, говорить как они храбро воевали до последнего патрона и сдались только после ранения и через месяц снова вступают в армию украины. За год сво уже повторяется каждый день и каждый раз.
    1. SSR
      SSR Сегодня, 15:37
      +2
      Цитата: Senator Om
      слезливые истории как они не хотели воевать, а дома их ждет жена и дети.

      Ну и такое же тоже есть, если смотреть как хватают парней на улицах, как сопротивляются и пытаются убежать от представителей "косой".
  4. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 15:23
    -1
    В эти их слезливые истории еще кто-то верит?
    Их лживые причитания даже пересказа не стоят.
  5. Kreta25
    Kreta25 Сегодня, 15:24
    +1
    Цитата: Senator Om
    Каждый пленный всушник почему то оказывается поваром, водителем, скрипачем

    Прошлой весной у них в моде были акушеры-трубоукладчики.
  6. Аль Манах
    Аль Манах Сегодня, 15:25
    0
    Это информация из его сказок или из сведений, подтверждённых тестированием на полиграфе?
  7. Single-n
    Single-n Сегодня, 15:28
    +3
    Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.

    С марсианами на Луне. Господа журналисты ну что за бред вы пишите.
  8. Приходимец_СЭМ
    Приходимец_СЭМ Сегодня, 15:34
    +5
    Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.


    Да ну, на!
    "Куда я приехал - не помню, наверное, был я бухой..."
    Один говорит: это Бахмут,
    Артемовск, - сказал мне другой.
  9. Normann
    Normann Сегодня, 15:41
    +1
    С таким уже выражением лица - Вы что, я не я и Украина не моя, плен мой дом родной.
  10. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 16:27
    0
    Да-да-да, и этому кто-то верит? """"