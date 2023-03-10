Сдавшийся бойцам ЧВК «Вагнер» украинский солдат даже не знал, где именно он воюет

Российские военные относятся к попавшим в плен украинским боевикам лучше, чем собственное командование. Это признают практически все военнопленные ВСУ.Telegram-канал «Пригожин в Telegram» рассказал о судьбе украинского солдата Дмитрия Бабича. Этот мужчина попал в плен под Артемовском (украинское название Бахмут).Осенью 2022 года Бабича насильно мобилизовали в состав «элитной» 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Насколько «элитна» сформированная из принудительно согнанных гражданских бригада, другой вопрос. Бабич, например, точно даже не знал, где и против кого он воюет.Как рассказал военнопленный, он прикрывал отступление другого подразделения. Под утро на позиции ВСУ ворвались бойцы ЧВК «Вагнер». Они предложили украинскому солдату сдаться, что он с удовольствием и сделал.Сам Бабич утверждает, что российские военные куда гуманнее, чем его собственное командование. Они его сытно накормили, оказали медицинскую помощь. Украинский военнопленный рассказывает, что воевать он не собирался. Судя по всему, таких мобилизованных, согнанных в Артемовск со всех концов Украины, очень много.Но стоит отметить, что к украинским военнопленным стоит относиться очень внимательно. Кроме не успевших толком повоевать таких «рекрутов» как Бабич, среди них могут быть настоящие военные преступники, поэтому каждого военнопленного рассматривают отдельно, изучают его причастность к возможным военным преступлениям против российских войск и мирных жителей.