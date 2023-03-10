Арестович: Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль

Украинский политик Алексей Арестович, скоропостижно ушедший с должности советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) в середине января, вернулся в медийное пространство. В очередном выступлении, полном философских рассуждений и популистских заявлений, бывший спикер ОПУ заявил, что Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль. Выдержки из своей речи Арестович опубликовал в личном телеграм-канале.
По его словам, Украина должна извлечь урок из опыта Израиля, который состоит в том, что ради выживания страны полагаться стоит только на себя. Как и в случае противостояния Израиля коалиции соседних арабских стран, Украине в сегодняшнем моменте приходится бороться с превосходящим по силе противником, который «напал с 4/5 территорий протяженности границы». При этом даже в случае поражения, уверен Арестович, Россия никуда не денется и обязательно захочет реванша.
Политик справедливо рассуждает, что без западной поддержки Украина не смогла бы выстоять в военном противостоянии с Россией целый год. При этом он призывает сограждан быть готовыми к прекращению помощи со стороны «цивилизованного мира» и перестать зависеть от политической конъектуры внутри стран-союзников.
Как это сделать, где обнищавшей Украине, полностью зависящей от западных военных и финансовых донатов, взять ресурсы на полную автономию, да еще в условиях военного конфликта с более сильным противником, Арестович предпочитает не рассказывать.
Тем не менее он уверен, что для избежания повторения войны (которая, по его же словам, вроде как уже идет) «необходимо быть готовыми на 101% защитить себя самим».
Если этот урок не усвоим с первого раза, то понадобятся следующие, как у Израиля
— предрекает Арестович.