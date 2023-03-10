Военное обозрение
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Арестович: Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль

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Арестович: Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль

Украинский политик Алексей Арестович, скоропостижно ушедший с должности советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) в середине января, вернулся в медийное пространство. В очередном выступлении, полном философских рассуждений и популистских заявлений, бывший спикер ОПУ заявил, что Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль. Выдержки из своей речи Арестович опубликовал в личном телеграм-канале.


По его словам, Украина должна извлечь урок из опыта Израиля, который состоит в том, что ради выживания страны полагаться стоит только на себя. Как и в случае противостояния Израиля коалиции соседних арабских стран, Украине в сегодняшнем моменте приходится бороться с превосходящим по силе противником, который «напал с 4/5 территорий протяженности границы». При этом даже в случае поражения, уверен Арестович, Россия никуда не денется и обязательно захочет реванша.

Политик справедливо рассуждает, что без западной поддержки Украина не смогла бы выстоять в военном противостоянии с Россией целый год. При этом он призывает сограждан быть готовыми к прекращению помощи со стороны «цивилизованного мира» и перестать зависеть от политической конъектуры внутри стран-союзников.

Как это сделать, где обнищавшей Украине, полностью зависящей от западных военных и финансовых донатов, взять ресурсы на полную автономию, да еще в условиях военного конфликта с более сильным противником, Арестович предпочитает не рассказывать.

Тем не менее он уверен, что для избежания повторения войны (которая, по его же словам, вроде как уже идет) «необходимо быть готовыми на 101% защитить себя самим».

Если этот урок не усвоим с первого раза, то понадобятся следующие, как у Израиля

— предрекает Арестович.
Автор:
Использованы фотографии:
Телеграм-канал Арестовича
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9 комментариев
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  1. svp67
    svp67 Сегодня, 15:26
    0
    Как и в случае противостояния Израиля коалиции соседних арабских стран, Украине в сегодняшнем моменте приходится бороться с превосходящим по силе противником, который «напал с 4/5 территорий протяженности границы».
    Что с логикой и с арифметикой у него не то...
    Коалиция как раз на стороне Украины. а на счет 4/5 протяженности границы, так это получается , что еще кто то из приграничных стран свою СВО против Украины проводит? Там то в списке Румыния, Молдова, Венгрия, Польша
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:28
    0
    Есть серьёзные сомнения в том, что всякое высказывание этого мутного типа нужно вытаскивать на страницы такого серьёзного издания, как "Военное обозрение"... Он что, для ВО большой авторитет?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:41
      0
      Арестович: Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль


      Обрезание?
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:31
    +1
    У Украины обнаружились еврейские корни: теперь дело за малым, надо оформить Даркон.
    1. svp67
      svp67 Сегодня, 15:35
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      У Украины обнаружились еврейские корни

      Скорей ИУДЕЙСКИЕ. На территории нынешней Украины, в стародавние времена располагалась государство Хазария, её государственной религией был иудаизм...
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:33
    -1
    Сами это как? Заводов ВПК своих нет, с вилами в лаптях на танки?
  5. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 16:25
    0
    Если этот урок не усвоим с первого раза, то понадобятся следующие, как у Израиля

    — предрекает Арестович.
    Да конечно, всё верно. НО по морде получать украинцы будут если что, а израильтяне тем временем свои учебники подредактируют чтобы им не было больно. request
  6. Романенко
    Романенко Сегодня, 16:36
    0
    Украина сейчас проходит исторический период, похожий на тот, что прошел Израиль

    Хотелось бы надеяться что в настоящее время она проходит исторический период Германии 1944-1945 года, пора готовиться к финалу.
    И Нюрнбергу!
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:48
    0
    Леся ,в создании таких государств как Украина и Израиль СССР принимал не посредственное участие.Пока под раздачу попала Украина ,она должна оплатить наше долготерпение и средства которые были потрачены на неё чтобы она была добрым соседом.Не оправдали вы наше доверие.А с Израилем попозже, когда с гегемоном разберёмся.Как бы историей не интересовался,но очень в душу карта границ 1947 г запала,что то сейчас неправильно с ними.