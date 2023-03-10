Несмотря на все пропагандистские потоки, в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи

Пока рано говорить о возможном завершении военных действий на Украине. Но определенные предпосылки, указывающие на это, уже просматриваются.Так можно расценить слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которые он произнес во время своего общения с журналистами.Беседуя с представителями СМИ, Песков прокомментировал многочисленные сообщения о росте числа граждан Украины, считающих необходимой организацию переговоров о мире с Россией.Как оказалось, представитель Кремля обнаружил на Украине «ручейки трезвого мышления». Он уверен, что поиски конструктивных подходов к российско-украинским отношениям в будущем неизбежны.- заявил глава пресс-службы Кремля.Он обратил внимание, что стремление граждан соседнего государства к остановке военных действий и переговорному процессу вызывает тревогу киевских властей. В частности, о росте таких настроений сегодня негативно высказывался секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов.Ранее Москва неоднократно подавала сигналы Киеву о своей готовности к мирным переговорам. Но на сегодняшний день переговорный процесс противоречит украинскому законодательству, что подтверждается соответствующим указом Зеленского от 30 сентября прошлого года.