Военное обозрение
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Представитель Кремля обнаружил на Украине «ручейки трезвого мышления»

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Представитель Кремля обнаружил на Украине «ручейки трезвого мышления»

Пока рано говорить о возможном завершении военных действий на Украине. Но определенные предпосылки, указывающие на это, уже просматриваются.

Так можно расценить слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, которые он произнес во время своего общения с журналистами.

Беседуя с представителями СМИ, Песков прокомментировал многочисленные сообщения о росте числа граждан Украины, считающих необходимой организацию переговоров о мире с Россией.

Как оказалось, представитель Кремля обнаружил на Украине «ручейки трезвого мышления». Он уверен, что поиски конструктивных подходов к российско-украинским отношениям в будущем неизбежны.

Несмотря на все пропагандистские потоки, в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи

- заявил глава пресс-службы Кремля.

Он обратил внимание, что стремление граждан соседнего государства к остановке военных действий и переговорному процессу вызывает тревогу киевских властей. В частности, о росте таких настроений сегодня негативно высказывался секретарь Совета Безопасности Украины Алексей Данилов.

Ранее Москва неоднократно подавала сигналы Киеву о своей готовности к мирным переговорам. Но на сегодняшний день переговорный процесс противоречит украинскому законодательству, что подтверждается соответствующим указом Зеленского от 30 сентября прошлого года.
Использованы фотографии:
http://www.kremlin.ru/
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23 комментария
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  1. Протон
    Протон Сегодня, 15:23
    +4
    Да, да, знаю я эти здравые силы - лепший кореш медведчук.
    Сейчас на него ставку делают, вот только на Украине у него поддержки практически нет. Может очередной провальный проект в стиле Януковича получиться.
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:32
      +3
      Цитата: Протон
      Сейчас на него ставку делают, вот только на Украине у него поддержки практически нет.

      Зато в Кремле есть! laughing
      По статье - не Пескову о трезвом мышлении говорить. Даже Путин сказал, что он пургу регулярно несёт! laughing
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 15:38
      +5
      Его и в России все призерают похлеще яныка.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:27
    +9
    Этот и Урганта в патриоты записал. Правда в напуганного. Так что его словам грош цена.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:28
    +7
    Здравые силы на Украине это наша Аримия, ВКС и Флот.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 15:31
      0
      what Не НА Украине, а ДЛЯ Украины! (.....................)
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:29
    +3
    Кто о чем, а вшивый о бане.......................
  5. svp67
    svp67 Сегодня, 15:32
    +2
    Представитель Кремля обнаружил на Украине «ручейки трезвого мышления»
    И сейчас они "льются" из Артемовска, в сторону Червоного Яра и Константиновки
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 15:35
      +2
      Жовтые ручейки бегут по блакитным шароварам?
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 15:33
    +3
    Пескова просто не существует, это всего лишь голос Путина.
    1. Корона без вируса
      Корона без вируса Сегодня, 15:51
      +2
      Цитата: Кот Александрович
      Пескова просто не существует, это всего лишь голос Путина.

      Не разглашайте Государственную тайну!!! am
      "Пацаны то ведь не знают" feel
  7. parusnik
    parusnik Сегодня, 15:34
    +2
    [b]
    Песков прокомментировал многочисленные сообщения о росте числа граждан Украины, считающих необходимой организацию переговоров о мире с Россией[
    /b].Угу,ВЦИОМ,на Украине ,опрос провёл...
  8. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 15:37
    +2
    От украины должны остаться только три области на западе ,галиция. Все остальные земли обязаны войти в состав РФ, иначе это будет поражением в войне. А эти разговорчики, прощупывание предателей почвы на договорняк, что бы вернут украденные деньги, которые были заморожены за бугром.
  9. rotkiv04
    rotkiv04 Сегодня, 15:39
    +2
    кроме матерных слов в адрес этого представителя нет ничего, этот представитель ждет и видит вместе со своим хозяином когда можно уже прискакать подписывать капитуляцию под названием мирный договор
  10. Корона без вируса
    Корона без вируса Сегодня, 15:41
    +1
    Несмотря на все пропагандистские потоки, в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи

    Вообщем, перестаем влажно мечтать о 404 wassat Она - Украина - Песков сказал - была, есть и будет hi

    Интересно, тогда в чем смысл СВО?!... recourse
    1. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 15:49
      +2
      Возможно, просто возможно, Гаранту не стоило говорить что Украину придумал Ленин. Тогда бы у власти было хоть какое то моральное право давить на ту сторону риторикой что мы братские народы.
      А по поводу в чём смысл - господин Медведев уже писал у себя в телеграм канале.

  11. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:41
    +3
    Где, интересно, он эти трезвые ручейки нашёл? Половина упоротых, половина запуганных. Голос только первые подают.
  12. Велизарий
    Велизарий Сегодня, 15:43
    +4
    Из этого следует: во-первых ,что руководство РФ воспринимает майданную Украину как соседа с которым оно хочет найти "конструктивные подходы " в отношениях. То есть курса на освобождение Украины и смену режима нет ,и политические подходы к "СВО" не меняются.
    Во-вторых,и в главных,что руководство РФ продолжает жить на планете розовых пони. Видя их крайнюю слабость и трусость Запад методично сколачивает для них виселицу ( готовит трибунал по преступлениям на Украине,в том числе для руководства РФ) гражданин же Песков все ищет "конструктивные силы" на Украине с которым можно было бы заключить договор.
    Он надеется договориться соскочить,откупиться ? Не выйдет, и дети и капиталы в Европе не помогут....
  13. al3x
    al3x Сегодня, 15:45
    +4
    Феномен потоков сознания Пескова остаётся не раскрытым, как и ручейки здравого смысла..
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:45
    +3
    Одно упоминание о переговорах нацисткую верхушку Украины должно их приводить в дрожь,смотришь и ручейки здравомыслия у них потекут между ног.Иначе ни как.Кстати ,преступник казнёный через повешение всегда обсыкается ,всегда ! Вроде тоже ручек,приводящий украинское общество к самоочищению
  15. Stas157
    Stas157 Сегодня, 16:24
    +2
    . Несмотря на все пропагандистские потоки, в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления

    Опытный специалист по пропагандистским потокам гоподин Песков нашел на украине ручейки трезвого мышления. Ну что же охотно верю и нисколько не сомневаюсь в квалификации данного специалиста.
  16. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 16:56
    0
    Несмотря на все пропагандистские потоки, в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи

    - заявил глава пресс-службы Кремля.

  17. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:38
    0
    Когда Песков говорит - то я не могу отделаться от ощущения, что на нынешнюю должность он пришел из секса по телефону...