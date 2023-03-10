Замглавы Минобороны Украины: Стратегические цели РФ остаются неизменными

В Киеве убеждены, что стратегические цели ВС РФ в ходе СВО остались неизменными. По крайней мере, об этом на своей странице в соцсети написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.При этом чиновница отметила, что на данный момент российская армия сосредоточила усилия на освобождении ДНР и ЛНР в своих административных границах.В то же время, стратегическими целями России, если исходить из заявления Маляр, является «захват и уничтожение» Украины.В данном случае стоит напомнить, что еще в феврале прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что в цели СВО не входит захват территории Украины или «принудительная» смена ее политического руководства. Наша страна была вынуждена начать спецоперацию, чтобы предотвратить широкомасштабное наступление ВСУ на Донбасс и Крым, которое киевские власти при поддержке своих западных кураторов готовили на протяжении нескольких лет.Между тем, регулярные заявления украинских политиков и чиновников разного уровня о «захвате», «уничтожении» или «порабощении» их страны Россией, уже который месяц позволяют им выпрашивать у Запада военную и прочую помощь. Поэтому неудивительно, что в украинской интерпретации, стратегические цели ВС РФ продолжают оставаться неизменными.