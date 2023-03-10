Военное обозрение
Войти Регистрация

Замглавы Минобороны Украины: Стратегические цели РФ остаются неизменными

8
Замглавы Минобороны Украины: Стратегические цели РФ остаются неизменными

В Киеве убеждены, что стратегические цели ВС РФ в ходе СВО остались неизменными. По крайней мере, об этом на своей странице в соцсети написала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр.


При этом чиновница отметила, что на данный момент российская армия сосредоточила усилия на освобождении ДНР и ЛНР в своих административных границах.

В то же время, стратегическими целями России, если исходить из заявления Маляр, является «захват и уничтожение» Украины.

В данном случае стоит напомнить, что еще в феврале прошлого года президент Владимир Путин заявлял, что в цели СВО не входит захват территории Украины или «принудительная» смена ее политического руководства. Наша страна была вынуждена начать спецоперацию, чтобы предотвратить широкомасштабное наступление ВСУ на Донбасс и Крым, которое киевские власти при поддержке своих западных кураторов готовили на протяжении нескольких лет.

Между тем, регулярные заявления украинских политиков и чиновников разного уровня о «захвате», «уничтожении» или «порабощении» их страны Россией, уже который месяц позволяют им выпрашивать у Запада военную и прочую помощь. Поэтому неудивительно, что в украинской интерпретации, стратегические цели ВС РФ продолжают оставаться неизменными.
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:46
    +2
    И они точно будут достигнуты. Точно так же, что 1 июня начнется лето. Беги скотиняка пока живой.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 15:53
      -1
      В Москве, судя по всему, всерьез считали, что операция будет молниеносной, Зеленский сразу сбежит из Киева, а власти городов, потеряв связь с центром, будут встречать российские войска хлебом и солью, эта ставка казалась оправданной.Но реальность оказалась иной. И если анализировать причины неудач первого этапа СВО, то в первой и главной причиной нужно назвать именно ставку на быстрое завершение операции.

      «Были договорённости с представителями разных элит разных городов Юга и Востока Украины, и они в случае наступления дня „Д“ обещали сдать свои города. Причём весь ход боевых действий под Харьковом первого дня войны, 24 февраля, говорил именно о том, что российская армия, поверив украинским элитам — в данном случае города Харькова, реализовывала именно этот план. Быстрое отрезание от остальной Украины города, чтобы местная администрация могла провозгласить новую украинскую власть. Но она ударила в спину, она поддержала действующий режим», — рассказывал в своём видеоблоге Юрий Подоляка. «Именно по этой причине, в том числе, российские войска и понесли большие потери под Харьковом в первый день войны. Именно по этой причине военно-гражданские администрации и не создавались в первые дни войны. Предполагалось, что во многих городах Украины это как минимум не потребуется. Это действительно был большой политический просчёт».


      Наиболее драматичные события битвы за Харьков разыгрались 27 февраля, сообщал автор ТГ-канала «На самом деле в Харькове». Тогда разведчики 2-й ОбрСпН проникли в город, разделившись на две группы: первая на двух КаМАЗах и трех «Тиграх» направилась в район Дендропарка, вторая на четырех «Тиграх» выдвинулась к ТЦ «Никольский». Первая группа вскоре попала в засаду и была полностью уничтожена, а вторая, потеряв технику, укрылась в здании школе № 134, которая оказалась полностью блокирована противником. Неравный бой продолжался до вечера, бандеровцы обстреливали школу из танка, подожгли здание зажигательными снарядами. Часть группы попыталась вырваться, остальные прикрывали ее отход — большинство из них погибло или попало в плен.Разбирая те события, автор приходит к выводу, что те силы и средства, которые были выделены для занятия города, оказались явно недостаточными для его штурма. По его мнению, занять город планировали мирно, однако харьковские власти, руководители силовых структур, областная администрация и т. д. подставили под удар российских военных.Как пишет ТГ-канал «Военный Осведомитель» со ссылкой на участников событий, по изначальному плану, в штурме Харькова помимо 2-й ОБрСпН должны были принимать участие силы 25-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады и части Росгвардии, однако они так и не зашли в город. По одной версии, их колонны попали под обстрел ещё на подходе к Харькову и встали, по другой — даже и не выдвинулись в город.Опуская эмоции, можно резюмировать, что штурм Харькова был неподготовлен совершенно. Как и весь первый этап СВО, в ходе которого, очевидно, на полном серьезе ждали ключей от городов, принесенных местными элитами, панического бегства тех, кто не хотел и не мог сотрудничать с Россией и рассыпания тех организованных структур, которые были способны оказывать сопротивление.

      https://svpressa.ru/war21/article/364882/

      Так что жизнь заставила так или иначе вносить коррективы в изначальные цели.
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:46
    +2
    Замглавы Минобороны Украины: Стратегические цели РФ остаются неизменными
    Это так.
    стратегическими целями России, если исходить из заявления Маляр, является «захват и уничтожение» Украины.
    А вот здесь ошибка. Результатом СВО может стать уничтожение Украины, так это совсем не о целях России. foolСами довели до уничтожения. request
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:49
    +4
    Правильно мыслит маляр нацистского покрасочного цеха.Украину мы перекрасим полностью, фашистской свастике там не место.
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 15:49
    +1
    По большому счету он прав, т.к. идея украинства ничего кроме враждебности, нацизма, предательства корней, не несет.
    Отсюда острая необходимость сочинять новую историю, т.к. реальная довольно отвратительна. У Прилепина есть отличный ролик: "От Дорошенко до Порошенко", где коротко и ясно разобрана суть украинства.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 15:55
    0
    В то же время, стратегическими целями России, если исходить из заявления Маляр, является «захват и уничтожение» Украины.

    Заявление Маляр да Богу в уши.
    Пескову и Лаврову про переговоры молчать!!!
  6. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 15:57
    -2
    Та Украина которая против нас будет бузить, да будет уничтожена. Изменится будем просто соседствовать мирно, как с Грузией. Вряд ли такое возможно слишком много ещё орков осталось готовых просто так умереть. Они не хотят жить а нам приходится расхлёбывать. Это тока (не ожидал) ходаковскому в голову взбрендила мысль что орки воюют с оккупантами. Да есть на окраине и такие и махровые бендеровцы, но большинство просто как скотина на конвейере мясокомбината тупо смирно идёт на убой.
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 17:37
    0
    стратегическими целями России, если исходить из заявления Маляр, является «захват и уничтожение» Украины.

    Это не цель. Это закономерный итог войсковой операции. А цель её - денацификация! И если в результате этого будет захвачена и уничтожена Украина - то это только пойдет ей на пользу.