Глава европейской дипломатии допустил совместные закупки более тяжелых вооружений для Украины

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель допустил, что совместные закупки, призванные ускорить поставки, предназначенные для украинской армии, в дальнейшем могут распространиться также на тяжелые виды вооружений. По словам Борреля, это связано со способностью стран Евросоюза адаптироваться к непрерывно изменяющемуся положению дел на фронте.Как сообщает общеевропейский информационный портал Euractiv, ранее Боррель предлагал страны ЕС выделить один миллиард евро для закупки имеющихся на складах европейских стран боеприпасов для экстренных поставок украинской армии. Еще один миллиард евро глава европейской дипломатии предложил направить на закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе.Боррель полагает, что ЕС способен так же быстро реагировать и на другие потребности Киева и осуществлять совместные закупки тяжелых видов вооружений. По его мнению, война на истощение может в ближайшее время смениться войной на передвижение, в условиях которой снизится уровень расхода боеприпасов и усилится потребность в тяжелых видах вооружений.Европейский дипломат также добавил, что все решения, касающиеся действий на поле боя, должны принимать украинские власти, а задачи Евросоюза должны ограничиваться лишь обеспечением украинской армии необходимыми вооружениями и боеприпасами. По его словам, европейские страны обладают достаточными финансовыми возможностями для военной поддержки Украины.