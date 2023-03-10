Военное обозрение
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Глава европейской дипломатии допустил совместные закупки более тяжелых вооружений для Украины

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Глава европейской дипломатии допустил совместные закупки более тяжелых вооружений для Украины

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель допустил, что совместные закупки, призванные ускорить поставки, предназначенные для украинской армии, в дальнейшем могут распространиться также на тяжелые виды вооружений. По словам Борреля, это связано со способностью стран Евросоюза адаптироваться к непрерывно изменяющемуся положению дел на фронте.


Как сообщает общеевропейский информационный портал Euractiv, ранее Боррель предлагал страны ЕС выделить один миллиард евро для закупки имеющихся на складах европейских стран боеприпасов для экстренных поставок украинской армии. Еще один миллиард евро глава европейской дипломатии предложил направить на закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе.

Боррель полагает, что ЕС способен так же быстро реагировать и на другие потребности Киева и осуществлять совместные закупки тяжелых видов вооружений. По его мнению, война на истощение может в ближайшее время смениться войной на передвижение, в условиях которой снизится уровень расхода боеприпасов и усилится потребность в тяжелых видах вооружений.

Европейский дипломат также добавил, что все решения, касающиеся действий на поле боя, должны принимать украинские власти, а задачи Евросоюза должны ограничиваться лишь обеспечением украинской армии необходимыми вооружениями и боеприпасами. По его словам, европейские страны обладают достаточными финансовыми возможностями для военной поддержки Украины.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/ U.S. Department of State
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8 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:43
    0
    А так каждый сам по себе ссыкотно или денег не хватает? sad
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:44
    0
    Походу стратег, в академии наты обучение проходил или у нас, в Москве?
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:44
    +3
    поставки, предназначенные для украинской армии, в дальнейшем могут распространиться также на тяжелые виды вооружений.
    Надо полагать, нынешние танки и САУ это лёгкое оборонительное.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 16:02
      +2
      Вот-вот, и я о том же подумал. Также вспомнились, из истории, пушки "Дора", "Берта" (Dicke Berta), "Густав" ( Schwerer Gustav) и т.д.
      Что-то на конечный результат они не повлияли...
  4. HAM
    HAM Сегодня, 15:45
    +1
    Из Борелля такой же дипломат как и полководец...прямо стадии войны просчитывает..а хорошая у него должность--милярд туда,милярд сюда,а там и к самому что то прилипнет..
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:17
    +2
    Глава европейской дипломатии допустил совместные закупки более тяжёлых НАРКОТИКОВ для Украины.Зе и компания обоссались от радости.
  6. bars042
    bars042 Сегодня, 16:45
    +1
    Боррель предлагал ... выделить один миллиард евро

    Таких:

    ??
  7. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:24
    0
    Какие жалкости:евроассоциация пролетает.
    Потери ес банкиров придётся списать..., с борреллем. И дерлаен?
    А макарон и шулц? Вылетят все "военспецы“ в столицах европы?