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МИД Приднестровья запросил содействия Украины в расследовании подготовки СБУ покушения на главу республики

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МИД Приднестровья запросил содействия Украины в расследовании подготовки СБУ покушения на главу республики

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики официально обратилось к властям Украины с просьбой о содействии в расследовании всех обстоятельств факта подготовки теракта против президента ПМР Вадима Красносельского. Об этом сообщает дипломатическое ведомство ПМР в официальном сообщении.


Ранее Министерством государственной безопасности ПМР был раскрыт факт подготовки террористического акта против президента республики Вадима Красносельского. Как оказалось, в подготовке теракта участвовали выходцы с Украины, в том числе и приехавшие в ПМР под видом беженцев. Террористическая сеть, по данным следствия, координировалась Службой безопасности Украины (СБУ).

По поручению Президента Приднестровской Молдавской Республики, в связи с предотвращенным циничным террористическим актом против руководства и мирных жителей Приднестровья были направлены официальные обращения в адрес Посольства Украины, Генерального секретаря и постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

- утверждается в сообщении на сайте МИД ПМР.

Власти ПМР намереваются поднять вопрос о теракте в Тирасполе на заседании Совета Безопасности ООН. Впрочем, маловероятно, что киевский режим будет оказывать содействие Приднестровью. Отношение к республике в Киеве сугубо негативное: ее воспринимают как однозначно пророссийский анклав. К тому же, Украина и так концентрирует войска у приднестровско-украинской границы.

Тем не менее, дипломатическое ведомство по всем международным правилам имеет право обратиться к властям Украины с требованием расследования данного инцидента. Теперь остается ожидать официальной реакции со стороны МИД Украины, если она, разумеется, последует.

Приднестровская Молдавская Республика, тем временем, ужесточает меры безопасности в связи с возросшим риском диверсионной и террористической активности на ее территории и концентрации сил ВСУ у границ страны.
Использованы фотографии:
Министерство иностранных дел ПМР
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8 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 15:37
    +3
    Два вопроса. Окраина признала Приднестровье как субъект? Приднестровье обратилось за помощью в расследовании к тому, кто это организовал? Это наивность?
    1. oppozite28
      oppozite28 Сегодня, 15:43
      0
      К сожелению приднестровская ментальность
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:16
        +1
        Политический реверанс....Пострадавшие попросили помощи у своры гиен и шакалов
        1. Alex777
          Alex777 Сегодня, 16:21
          0
          Цитата: dmi.pris1
          Пострадавшие попросили помощи у своры гиен и шакалов

          В чем они пострадавшие?
          ПМР на опережении повязали шакалов, а теперь требуют признания вины от хозяев шакалов.
          Как бы не ответили в Киеве - они проигрывают.
          Цугцванг реальный клоунам. hi
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 15:46
      +2
      Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики официально обратилось к властям Украины с просьбой о содействии в расследовании всех обстоятельств факта подготовки теракта против президента ПМР Вадима Красносельского.

      Попросили волка посторожить отару ! Смешно fool
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 15:42
    +1
    Троллинг высшего уровня. Не-а троллинг супервысшего уровня. winked
  3. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 15:48
    0
    С шулерами садиться за стол играть и надеяться на честность? Достаточно наивно. Но! Дипломатически верно.
  4. isv000
    isv000 Сегодня, 17:07
    0
    МИД Приднестровья запросил содействия Украины в расследовании подготовки СБУ покушения на главу республики

    Это как попросить волка объяснить, почему он хотел вас схавать именно так, а не иначе!