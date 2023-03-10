МИД Приднестровья запросил содействия Украины в расследовании подготовки СБУ покушения на главу республики

По поручению Президента Приднестровской Молдавской Республики, в связи с предотвращенным циничным террористическим актом против руководства и мирных жителей Приднестровья были направлены официальные обращения в адрес Посольства Украины, Генерального секретаря и постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций

Министерство иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики официально обратилось к властям Украины с просьбой о содействии в расследовании всех обстоятельств факта подготовки теракта против президента ПМР Вадима Красносельского. Об этом сообщает дипломатическое ведомство ПМР в официальном сообщении.Ранее Министерством государственной безопасности ПМР был раскрыт факт подготовки террористического акта против президента республики Вадима Красносельского. Как оказалось, в подготовке теракта участвовали выходцы с Украины, в том числе и приехавшие в ПМР под видом беженцев. Террористическая сеть, по данным следствия, координировалась Службой безопасности Украины (СБУ).- утверждается в сообщении на сайте МИД ПМР.Власти ПМР намереваются поднять вопрос о теракте в Тирасполе на заседании Совета Безопасности ООН. Впрочем, маловероятно, что киевский режим будет оказывать содействие Приднестровью. Отношение к республике в Киеве сугубо негативное: ее воспринимают как однозначно пророссийский анклав. К тому же, Украина и так концентрирует войска у приднестровско-украинской границы.Тем не менее, дипломатическое ведомство по всем международным правилам имеет право обратиться к властям Украины с требованием расследования данного инцидента. Теперь остается ожидать официальной реакции со стороны МИД Украины, если она, разумеется, последует.Приднестровская Молдавская Республика, тем временем, ужесточает меры безопасности в связи с возросшим риском диверсионной и террористической активности на ее территории и концентрации сил ВСУ у границ страны.