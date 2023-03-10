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Премьер-министр Украины сообщил о «срочном» строительстве новых фортификационных сооружений

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Премьер-министр Украины сообщил о «срочном» строительстве новых фортификационных сооружений

В ближайшее время в срочном порядке начнется строительство новых инженерно-технических сооружений оборонительного характера. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит украинская пресса.


Данные сооружения, по словам украинского премьера, будут строиться в «отдельных районах». О каких районах идет речь, он распространяться не стал. Но заявил, что оперативно должны быть построены оборонительные сооружения «там, где это необходимо».

Интересно, что о строительстве фортификационных сооружений украинские власти рассуждают на фоне собственных разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ едва ли не по всем направлениям. Если ВСУ собираются «успешно наступать», то зачем им новые оборонительные линии? Вероятно, что в действительности киевский режим как раз ожидает дальнейшего и более активного российского наступления, в том числе в Донбассе.

Наиболее проблемным участком для ВСУ остается Артемовское направление. Если российские войска окончательно «сомнут» украинскую оборону и освободят Артемовск (украинское название – Бахмут), то откроются пути на Славянск и Краматорск.

Не исключено, что дополнительные к уже имеющимся фортификационные сооружения могут строить именно там, а также на Купянском направлении, где тоже есть большой риск дальнейшего движения российских войск в сторону Харькова. В любом случае, видно, что заявления украинских властей, рассчитанные на публику, расходятся с реальной оценкой ситуации на фронте.
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7 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 15:50
    +1
    Премьер-министр Украины сообщил о «срочном» строительстве новых фортификационных сооружений
    Ну так, народная пословица права: "В атаку готовься и закапывайся поглубже" request
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:53
    0
    Горных дивчин окопы копать?Парубки не пойдут, а то на передовой можно оказаться после земляных работ.Полный вперёд,а то разнежились там .
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:25
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Горных дивчин

      Странная порода дивчин. Раньше не слыхал про таких. wink
      1. Андрей Римский
        Андрей Римский Сегодня, 16:31
        0
        Его оправдывает то, что версии украинского языка у всех свои laughing
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 16:03
    +1
    Так или иначе, но РФ должна готовить побольше Тюльпанов со Смельчаками-М, Торнадо-С с 9М542, и побольше УПАБов-1500 и выше.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 16:27
      0
      Цитата: Румaтa
      Так или иначе, но РФ должна готовить побольше Тюльпанов со Смельчаками-М, Торнадо-С с 9М542, и побольше УПАБов-1500 и выше.

      Пару эшелонов с ОДАБами заменят все вышеперечисленное.
      Видел один, двигающийся в правильном направлении. bully
  4. VLAD-96
    VLAD-96 Сегодня, 17:14
    +1
    Ну наши не так давно тоже говорили про массовое наступление и завоевание Киева и потом строили линии обороны, такая вот она Странная Военная Операция..