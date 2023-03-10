Премьер-министр Украины сообщил о «срочном» строительстве новых фортификационных сооружений

В ближайшее время в срочном порядке начнется строительство новых инженерно-технических сооружений оборонительного характера. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, слова которого приводит украинская пресса.Данные сооружения, по словам украинского премьера, будут строиться в «отдельных районах». О каких районах идет речь, он распространяться не стал. Но заявил, что оперативно должны быть построены оборонительные сооружения «там, где это необходимо».Интересно, что о строительстве фортификационных сооружений украинские власти рассуждают на фоне собственных разговоров о грядущем контрнаступлении ВСУ едва ли не по всем направлениям. Если ВСУ собираются «успешно наступать», то зачем им новые оборонительные линии? Вероятно, что в действительности киевский режим как раз ожидает дальнейшего и более активного российского наступления, в том числе в Донбассе.Наиболее проблемным участком для ВСУ остается Артемовское направление. Если российские войска окончательно «сомнут» украинскую оборону и освободят Артемовск (украинское название – Бахмут), то откроются пути на Славянск и Краматорск.Не исключено, что дополнительные к уже имеющимся фортификационные сооружения могут строить именно там, а также на Купянском направлении, где тоже есть большой риск дальнейшего движения российских войск в сторону Харькова. В любом случае, видно, что заявления украинских властей, рассчитанные на публику, расходятся с реальной оценкой ситуации на фронте.