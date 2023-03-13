«Возбудите эмоцию, а затем предложите способ реагирования на эту эмоцию»: как пропаганда манипулирует массами

«целый народ под действием известных влияний иногда становится толпой [3].»

«Кажется, что массы жадно добиваются свободы; в действительности же они её всегда отталкивают и беспрестанно требуют от государства, чтобы оно ковало для них цепи. Они слепо повинуются самым тёмным сектантам и самым ограниченным деспотам [3]»,

Массовое общество и возрастание роли информационных технологий

«мы живём не в мире, о котором у нас есть какая-то информация. Напротив, мы обитаем в мире, созданном информацией.»

«Верховный властелин современности – общественное мнение, и было бы совершенно невозможно не следовать за ним. Для оценки социальной важности какой-нибудь идеи нет более верного мерила, чем та власть, какой она пользуется над умами [3]»,

Апелляция к эмоциям: как пропаганда убеждает разум, тронув сердце

«Во-первых, следует взять ситуацию под свой контроль и обеспечить благоприятный климат для вашего послания, подобный процесс мы называем предубеждением. Предубеждение включает в себя манипулирование тем, как структурирована проблема и как сформулировано решение. Вполне успешно осуществлённое предубеждение определяет то, «что всем известно» и «что все считают само собой разумеющимся» (даже если это отнюдь не так). Умело организуя формулировку и обсуждение вопроса, коммуникатор может влиять на когнитивные реакции и получать согласие, внешне даже не пытаясь нас убеждать. Затем коммуникатору следует создать положительный образ в глазах аудитории. Эту стратагему мы называем доверием к источнику. Другими словами, коммуникатор должен казаться внушающим симпатию, авторитетным или заслуживающим доверия либо обладающим любым другим качеством, облегчающим убеждение. Третья стратагема заключается в том, чтобы создать и донести до адресата послание, которое фокусирует его внимание и мысли именно на том, что нужно коммуникатору, — например, отвлекая от доводов против данного предложения, или сосредоточивая его внимание на ярком и мощном образе, или даже побуждая его убедить самого себя. Наконец, эффективное влияние контролирует эмоции мишени и следует простому правилу: возбудите эмоцию, а затем предложите мишени способ реагирования на эту эмоцию, который «случайно» окажется именно желательным образом действия. В таких ситуациях мишень озабочена необходимостью справиться с эмоциями, исполняя требование в надежде избежать негативной эмоции [1].»

«Теперь [из Кувейта] ежедневно просачиваются новые известия об ужасных злодеяниях, совершаемых силами Саддама... о систематическом оскорблении души нации, смертных казнях без суда и следствия, ставших обычными пытках... новорожденных младенцах, выброшенных из роддомов... беспомощных пациентах, оторванных от капельниц... Гитлер вернулся [1].»

Почему пропаганда влияет на людей?

Использованная литература:

[1]. Аронсон Э., Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения, повседневное использование и злоупотребление – СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003.

[2]. Токвиль А. де. Демократия в Америке. – М., 2000.

[3]. Гюстав Лебон. Психология народов и масс. – М., 2011.

[4]. Черкасова В.П. Медиа-манипулирование общественным политическим сознанием: Телевидение и Интернет. – М.: Издательство «Весь Мир», 2019.

[5]. Jacques Ellul. Propaganda: The Formation of Men's Attitudes (англ.) / Trans. Konrad Kellen & Jean Lerner. — Vintage Books. — N. Y., 1973.