Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы

Днем 10 марта город Энергодар в Запорожской области Российской Федерации подвергся массированному обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.По утверждению Рогова, ВСУ обстреляли город из тяжелой артиллерии производства стран НАТО. Это еще одно свидетельство преступного характера передачи Украине западных вооружений.- подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.Не менее семи взрывов было зафиксировано горожанами и представителями властей в районе промышленной зоны и набережной Энергодара. Между тем, в городе находится крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС.Российские власти неоднократно предупреждали и Украину, и мировую общественность об огромных рисках, связанных с обстрелами зоны атомной электростанции. Ведь результатом таких обстрелов может стать экологическая катастрофа невероятного масштаба.Однако украинский режим не спешит отказываться от практики регулярного нанесения ударов по Энергодару, включая и ближайшие к атомной электростанции районы. Запад фактически покрывает столь рискованную деятельность киевского режима, никак не реагируя на обстрелы города, в том числе и из орудий западного производства.