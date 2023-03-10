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Власти Запорожской области: ВСУ обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии западного образца

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Власти Запорожской области: ВСУ обстреляли Энергодар из тяжелой артиллерии западного образца

Днем 10 марта город Энергодар в Запорожской области Российской Федерации подвергся массированному обстрелу со стороны украинских формирований. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.


По утверждению Рогова, ВСУ обстреляли город из тяжелой артиллерии производства стран НАТО. Это еще одно свидетельство преступного характера передачи Украине западных вооружений.

Энергодар под огнем боевиков ВСУ! В городе энергетиков, в котором расположена крупнейшая в Европе Запорожская АЭС, слышны взрывы

- подчеркнул Рогов в своем Telegram-канале.

Не менее семи взрывов было зафиксировано горожанами и представителями властей в районе промышленной зоны и набережной Энергодара. Между тем, в городе находится крупнейшая в Европе атомная электростанция – Запорожская АЭС.

Российские власти неоднократно предупреждали и Украину, и мировую общественность об огромных рисках, связанных с обстрелами зоны атомной электростанции. Ведь результатом таких обстрелов может стать экологическая катастрофа невероятного масштаба.

Однако украинский режим не спешит отказываться от практики регулярного нанесения ударов по Энергодару, включая и ближайшие к атомной электростанции районы. Запад фактически покрывает столь рискованную деятельность киевского режима, никак не реагируя на обстрелы города, в том числе и из орудий западного производства.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Maxim Gavrilyuk
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8 комментариев
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  1. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:02
    0
    Рисуем красную линию, а нет, синюю, краска кончилась
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 16:18
    0
    украинский режим не спешит отказываться от практики регулярного нанесения ударов по Энергодару, включая и ближайшие к атомной электростанции районы

    Вопрос ко всем здешним минусаторам: почему нет отвёртки со стороны РФ по трансформаторам Ровенской и Хмельницкой АЭС?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:22
      0
      Потому,что Вы задаете вопросы ,ответы на которые очевидны,но нелицеприятны.Это по минусам.
    2. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 16:30
      -1
      Цитата: DefenderofTruth
      украинский режим не спешит отказываться от практики регулярного нанесения ударов по Энергодару, включая и ближайшие к атомной электростанции районы

      Вопрос ко всем здешним минусаторам: почему нет отвёртки со стороны РФ по трансформаторам Ровенской и Хмельницкой АЭС?

      Ни разу не "минусатор". В Кремле проще заставлять наших парней хлебать кровушку в Артёмовске, чем организовать хоть что-то похожее на возмездие. Чего проще: подсчитали количество прилётов, возвели в квадрат, объявили ПУБЛИЧНО и отправили "ответку". Но Матвиенко и К готовятся к переговорам, а не к войне.
  3. Daishi
    Daishi Сегодня, 16:20
    +1
    Цитата: DefenderofTruth
    Вопрос ко всем здешним минусаторам: почему нет отвёртки со стороны РФ по трансформаторам Ровенской и Хмельницкой АЭС?

    Ты что, мы же не животные, сейчас тебе скажут
    Мы всему миру это показываем, правда от этого гибнут мирные люди и наши ребята, но зато за правое дело
    Тут видимо по Кремлю или ГШ не прилетит, так и дальше будут сопли жевать
    1. Никанор1993
      Никанор1993 Сегодня, 16:51
      0
      А вот тут хз, я как вся движуха началась критически рассуждал об удар по гражданской инфраструктуре, так меня одёрнули, сказали что так принято и кинули такую картиночку:


      Я, почесав репу, пошёл читать энтот лав оф вар, и где то через часик реально нашёл там такой абзац, правда вроде номер был другим, мб переиздали. Так что всё хорошо, берём пример с самой демократичной сверхдержавы. Правда, как по мне, там это более элегантно выполнено в стиле, что творит подобное конкретный бидон, которого потом можно успешно спихнуть, чтоб его наследник свалил на него все косяки.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:20
    0
    Натовцы передали спутниковые данные по расположению наших военных в Энергодаре.Вот и результат
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:45
    0
    ..."обстреляли город из тяжелой артиллерии"...
    Безграмотно написано. Артиллерия - это род войск. Из него нельзя стрелять. Стрелять можно из орудий. Например, из орудий тяжёлой артиллерии.
    Наверное, девочка-журналисточка писала.