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Иранский КСИР расширяет свои военно-морские силы, перестраивая коммерческие суда в военные корабли

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Иранский КСИР расширяет свои военно-морские силы, перестраивая коммерческие суда в военные корабли

Новые суда, поступившие в арсенал военно-морских сил КСИР (Корпус стражей исламской революции), были частью крупной модернизации, укрепившей морские силы страны в разгар худшей рецессии в новейшей истории. В минувший четверг КСИР провел церемонию принятия корабля в портовом городе Бендер-Аббас. Стоимость проекта расширения и модернизации пока держится в секрете.


Военный корабль иранского производства «Шахид Махдави», переоборудованный из коммерческого судна, займет центральное место в обновлении флота, наряду с 99 скоростными катерами «Ашура» и «Тарик», которые были модернизированы до малых ракетных катеров.

Укрепление флота происходит на фоне растущей напряженности между Ираном и Израилем. Иран утверждает, что развернул больше оружия и радаров после угроз со стороны Израиля. Напомним, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху на днях заявил, что если мировое сообщество не остановит программу по созданию Ираном ядерного оружия, то начнётся мировая война.

Океанское судно «Махдави» готово к выполнению задач со всем необходимым оборудованием и средствами для обеспечения стабильной безопасности на море

— заявил командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири.

По словам Тангсири, 2100-тонный «Шахид Махдави», длина которого составляет 240 метров, а ширина — 27 метров, оснащен радаром с трехмерной фазированной антенной решеткой, ЗРК и ракетами класса «поверхность-поверхность», а также высокотехнологичными телекоммуникационными системами.

Он способен нести вертолеты, БПЛА, а также системы ПРО и РЛС.

Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири добавил, что дальность полета ракет на скоростных катерах составляет от 10 до 180 километров, и, по его словам, эти корабли проектируются с такой функцией впервые.

Расширение ВМС Корпуса стражей исламской революции, а также проведённые недавно его совместные учения с армией Ирана подтверждают растущую напряжённость в этом регионе.
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5 комментариев
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  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 19:15
    -3
    Пора выдавливать АУГи наглосаксов из Персидского залива И все средства хороши !
    Пусть уметываются в Мексиканский залив и там сидят ждут ..Давай Иран действуй ,настало время за все рассчитаться .!
    Сауды уже молчать будут и многие страны БВ ..Ненависть к США просто зашкаливает в этом регионе ..
    Янки гоу хоум..Слава России !
  2. svp67
    svp67 Сегодня, 19:30
    +2
    Командующий ВМС КСИР Алиреза Тангсири добавил, что дальность полета ракет на скоростных катерах составляет от 10 до 180 километров, и, по его словам, эти корабли проектируются с такой функцией впервые.
    Ну у персов сейчас проблема по защите своего судоходства, возможно это одно из решений этой проблемы. Быстроходные катера с ПКР, способны много "шороха" навести, а такой корабль, с многочисленными ракетными комплексами защиты и вместительными трюмами, будут их базой снабжения
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 19:55
      +1
      Цитата: svp67
      Быстроходные катера с ПКР, способны много "шороха"

      Кстате такие учения сша проводили и тактика с массовыми катерами иранскими им шанс АУГ м не оставляли ..А если там еще Россия кое что модернизирует ,то .. negative Ой вэй полный будет !
  3. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:54
    +1
    Такой здоровенный корабль, а весит всего 2100 тонн... Похоже, журналюги опять что-то напутали. wink
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 19:58
    0
    Военный корабль иранского производства «Шахид Махдави», переоборудованный из коммерческого судна
    Проект 10200 шифр «Халзан». В качестве прототипа решено было взять газотурбинный ролкер проекта 1609 шифр «Атлантика» «Капитан Смирнов».