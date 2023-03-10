Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией

В Российской Федерации органами безопасности раскрываются действующие на нелегальном положении подрывные ячейки из мигрантов, которые используются американской разведкой и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов, пост на данную тему опубликован в Telegram-канале Совета.По утверждению члена СПЧ, миграционные процессы таят в себе определенные риски для национальной безопасности российского государства, особенно в текущей ситуации. подчеркнул Кабанов.Известно, что на протяжении многих лет Федеральная служба безопасности РФ раскрывала «дремлющие» экстремистские ячейки, часто укомплектованные мигрантами из бывших советских республик. В текущей ситуации, на фоне специальной военной операции и активизации украинских спецслужб, эти ячейки перестают «дремать» и могут представлять значительную угрозу для российского государства и общества.Член СПЧ подчеркнул, что позицию российского государства в вопросах миграции надо формировать с учетом мнения регионов, включая и взгляды общественности на данный вопрос.