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Член СПЧ рассказал о раскрытии в России используемых Украиной и США подпольных ячеек мигрантов

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Член СПЧ рассказал о раскрытии в России используемых Украиной и США подпольных ячеек мигрантов

В Российской Федерации органами безопасности раскрываются действующие на нелегальном положении подрывные ячейки из мигрантов, которые используются американской разведкой и Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов, пост на данную тему опубликован в Telegram-канале Совета.


По утверждению члена СПЧ, миграционные процессы таят в себе определенные риски для национальной безопасности российского государства, особенно в текущей ситуации.

Мы хотим посчитать стратегические риски миграции, которые обсуждаем полушепотом. О них говорит только Совет безопасности РФ. На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией

- подчеркнул Кабанов.

Известно, что на протяжении многих лет Федеральная служба безопасности РФ раскрывала «дремлющие» экстремистские ячейки, часто укомплектованные мигрантами из бывших советских республик. В текущей ситуации, на фоне специальной военной операции и активизации украинских спецслужб, эти ячейки перестают «дремать» и могут представлять значительную угрозу для российского государства и общества.

Член СПЧ подчеркнул, что позицию российского государства в вопросах миграции надо формировать с учетом мнения регионов, включая и взгляды общественности на данный вопрос.
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:13
    -1
    А при чем тут СПЧ?Вообще этим должна заниматься полиция и ФСБ.Нет,конесро замечательно ,что раскрываются эти негодники
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 16:20
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      А при чем тут СПЧ?Вообще этим должна заниматься полиция и ФСБ.Нет,конесро замечательно ,что раскрываются эти негодники

      Показали видео где мигрант спокойно поссал в общественном транспорте на виду наших граждан...при этом он лыбился и откровенно насмехался над возмущением людей...знает ведь никто его не тронет и ничего ему за это не будет.
      Навряд ли полиция будет такой мелочью заниматься.
      Что с этим то делать? request
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 16:31
        +3
        Вообще то полиция и должна такой "мелочью"заниматься.Но,видимо он, этот дэ билл уверовал в то,что обществу нашему можно прямо на голову нагадить.И общество спокойно(за редким исключением-знаю,что пару лет назвд такому бошку пробили)снесет это
  2. Normann
    Normann Сегодня, 16:13
    +1
    А вот до этого это было не понятно, ФСБ должна работать. Потом опять - мы нанесли удар возмездия.
  3. hohohol
    hohohol Сегодня, 16:14
    0
    На примере Обнинска видим, что новые граждане не всегда адаптируются. Часть из них, по данным опросов федеральных служб различного уровня, приезжает с антироссийской идеологией

    А как вы хотели!? Им столько лет вдалбливали, что даже мамонты произошли от xoxлов, а тут раз и мордой об асфальт. Время, на всё нужно время помноженное на агитацию.
  4. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 16:20
    +2
    Ткнуть этих искателей "дремлющих" ячеек носом в огромную такую ячейку под название РУДН! Напомнить что бы сделали в 404 за такой стенд сейчас? Но мы не такие. Тьфу!

    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 16:43
      0
      Им столько лет вдалбливали, что даже мамонты произошли от xoxлов, а тут раз и мордой об асфальт. Время, на всё нужно время помноженное на агитацию.
      Это и в головах преподавателей РУДН. Соседям таких преподавателей нужно плевать на дверь, проходя мимо их квартир. Мы вывешиваем баннеры с фамилиями ГЕРОЕВ, а раз в месяц на пару дней по всем телеканалам и на баннерах показывать физии этих дегенератов, чтобы весь город знал- рядом живет потенциальный предатель. Я не призываю арестовывать их, садить, но показывать их сытые рожи надо обязательно с надписью- они готовы продать Россию. Это не дети- это взрослые дяди, у которых в голове не каша, а вполне уложившееся дерьмо.
  5. двп
    двп Сегодня, 16:30
    +4
    А господин Хиснуллин имеет противоположное мнение. Чем больше разных мигрантов,тем лучше. Ну подумаешь подожгли,убили,взорвали! Зато темпы строительства высокие,жилья больше. Больше народу в кабале грабительской ипотеки,больше прибыль банков. То что много жилья стоит , потому что купить не могут-ерунда. Да и строят-сегодня построили,через десять лет развалилось. Всё по Грефу и Кудрину. Прояснение наступит когда господина Хиснуллина выволокут из кабинета толпа среднеазиатов и поволокут к ближайшему столбу чтобы он оказался между небом и землей.
    1. valera75
      valera75 Сегодня, 17:05
      0
      Цитата: двп
      А господин Хиснуллин имеет противоположное мнение. Чем больше разных мигрантов,тем лучше. Ну подумаешь подожгли,убили,взорвали! Зато темпы строительства высокие,жилья больше. Больше народу в кабале грабительской ипотеки,больше прибыль банков. То что много жилья стоит , потому что купить не могут-ерунда. Да и строят-сегодня построили,через десять лет развалилось. Всё по Грефу и Кудрину. Прояснение наступит когда господина Хиснуллина выволокут из кабинета толпа среднеазиатов и поволокут к ближайшему столбу чтобы он оказался между небом и землей.

      Они говорят надо больше мигрантов,причина эта эдакая нехорошая СВО из-за неё теперь нехватка рабочих рук вот скоро рафшаны и джумшуты приедут ремонтировать лифты,котлы,турбины,варить ответственные швы и.т.д
      Мы ещё горя хапнем со всем этим.