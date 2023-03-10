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Глава МИД РФ: События в Грузии во многом напоминают киевский «майдан»

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Глава МИД РФ: События в Грузии во многом напоминают киевский «майдан»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с протестами, которая прямо сейчас набирает обороты в Грузии. При этом он отметил, что позиция Запада в данном вопросе в очередной раз указывает на политику двойных стандартов.


Глава МИД РФ подчеркнул, что события в Тбилиси очень схожи с теми, которые происходили в Киеве в 2013 году. Кроме того, он уверен, что грузинские протесты, как и в свое время украинские, «оркестрируются» извне. Об этом министр рассказал в ходе передачи «Большая игра» на Первом канале.

Как выразился Лавров, заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что принятие закона об иноагентах противоречит европейским ценностям, являются чистой воды лицемерием. Ведь, со слов российского министра, во многих странах ЕС в этом плане куда более жесткие нормы.

Говоря о двойных стандартах, Лавров привел в пример ситуацию в Молдавии, где Европа поддерживает подавление протестов, направленных против действующей «прозападной» власти. В Грузии же оппозиции позволено делать все, что ей вздумается, так как ее власти не поддержали антироссийские санкции.

В связи с этим, глава МИД РФ подчеркнул, что странам, находящимся в непосредственной близости к России, стоит задуматься о целесообразности вовлечения в «зону интересов» США и их партнеров. Ведь Запад в борьбе за свое доминирование в любой момент может использовать их в качестве очередной точки напряженности и «раздражителя» на границах России.
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7 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:42
    0
    Да с Западом уже всё давным давно понятно.Хватит взывать Запад играть по правилам и пытаться его пристыдить.Это совершенно бесполезно.Слезу Запад по этому поводу не пустит и совесть его не замучает.
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 16:55
      0
      Да там до смешного доходит Парламент принял закон точь в точь как у США про иноагентов И тут вопль из за океана нарушение демократии и т.д.
      Скорее всего Сакашвили хотят выдернуть из т.рьмы Ну и дальше знаете что опять начнется..
      Кто то правильно из политиков сказал ,что в случае повторения 08,08,08 будет сразу нанесен удар по Тбилиси и никакие они нам не "братья" и т.д Время авось пронесет и выражение озабоченности прошло русский медведь разозлился
  2. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 16:53
    0
    Хорошо, что у нас такой умный министр иностранных дел.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 16:55
    -1
    Глава МИД РФ: События в Грузии во многом напоминают киевский «майдан»
    Еще бы... режиссер тот же, сценарий не менялся, исполнители и массовка та же, антураж от туда
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:58
    0
    По сценарию госдепа ,как на Украине,в Тбилиси должны появится " неизвестные " снайпера.Боевики с " грузинского легиона " с украины уже прибыли.Оружие думаю не проблема,американцы подсуропят .
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:03
    0
    Грузины хотят украинский сценарий, а могли бы жить спокойно. Вроде умный народ, но делают большую глупость.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:07
    0
    Украинский майдан- уникален! Ни один народ не додумался, надетькастрюли и дуршлаги- на головы.