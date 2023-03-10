Глава МИД РФ: События в Грузии во многом напоминают киевский «майдан»

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с протестами, которая прямо сейчас набирает обороты в Грузии. При этом он отметил, что позиция Запада в данном вопросе в очередной раз указывает на политику двойных стандартов.
Глава МИД РФ подчеркнул, что события в Тбилиси очень схожи с теми, которые происходили в Киеве в 2013 году. Кроме того, он уверен, что грузинские протесты, как и в свое время украинские, «оркестрируются» извне. Об этом министр рассказал в ходе передачи «Большая игра» на Первом канале.
Как выразился Лавров, заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что принятие закона об иноагентах противоречит европейским ценностям, являются чистой воды лицемерием. Ведь, со слов российского министра, во многих странах ЕС в этом плане куда более жесткие нормы.
Говоря о двойных стандартах, Лавров привел в пример ситуацию в Молдавии, где Европа поддерживает подавление протестов, направленных против действующей «прозападной» власти. В Грузии же оппозиции позволено делать все, что ей вздумается, так как ее власти не поддержали антироссийские санкции.
В связи с этим, глава МИД РФ подчеркнул, что странам, находящимся в непосредственной близости к России, стоит задуматься о целесообразности вовлечения в «зону интересов» США и их партнеров. Ведь Запад в борьбе за свое доминирование в любой момент может использовать их в качестве очередной точки напряженности и «раздражителя» на границах России.