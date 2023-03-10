Губернатор Белгородской области написал об обстреле ВСУ села Ясные Зори

По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается

Украинские вооруженные силы вновь обстреляли территорию Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Согласно посту губернатора, обстрелу подверглось село Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, будут устанавливаться последствия для граждан и хозяйственной инфраструктуры.- подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.Отметим, что с начала специальной военной операции Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам со стороны Украины. Уже 11 апреля в регионе был введен высокий уровень опасности, а в 15 населенных пунктов затем ввели и режим чрезвычайной ситуации. Пограничные населенные пункты региона являются сейчас зоной особого риска с точки зрения регулярности украинских обстрелов.Власти региона уже давно занимаются вопросом отселения жителей из приграничных населенных пунктов. Об этом также сообщал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.В сельской местности нет никаких объектов военной инфраструктуры. Поэтому обстрелы ВСУ деревенских домов и хозяйственных построек нельзя объяснить иначе как стремлением запугивать местное мирное население, не считаясь с возможными потерями ни в чем неповинных граждан, с повреждением их домов, хозяйственных строений и имущества.