Военное обозрение
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Губернатор Белгородской области написал об обстреле ВСУ села Ясные Зори

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Губернатор Белгородской области написал об обстреле ВСУ села Ясные Зори

Украинские вооруженные силы вновь обстреляли территорию Белгородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.


Согласно посту губернатора, обстрелу подверглось село Ясные Зори в Белгородском районе Белгородской области. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, будут устанавливаться последствия для граждан и хозяйственной инфраструктуры.

По предварительным данным, есть один пострадавший - мужчина с ранением руки. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается

- подчеркнул Гладков в своем Telegram-канале.


Отметим, что с начала специальной военной операции Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам со стороны Украины. Уже 11 апреля в регионе был введен высокий уровень опасности, а в 15 населенных пунктов затем ввели и режим чрезвычайной ситуации. Пограничные населенные пункты региона являются сейчас зоной особого риска с точки зрения регулярности украинских обстрелов.

Власти региона уже давно занимаются вопросом отселения жителей из приграничных населенных пунктов. Об этом также сообщал в своем Telegram-канале Вячеслав Гладков.

В сельской местности нет никаких объектов военной инфраструктуры. Поэтому обстрелы ВСУ деревенских домов и хозяйственных построек нельзя объяснить иначе как стремлением запугивать местное мирное население, не считаясь с возможными потерями ни в чем неповинных граждан, с повреждением их домов, хозяйственных строений и имущества.
Использованы фотографии:
Telegram-канал "Настоящий Гладков"
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3 комментария
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  1. fax66
    fax66 Сегодня, 16:37
    0
    Интересно, будет ли удар "Возмездия"? или масштаб не тот?
    Хотя. я думаю, что в этом месяце мы по Ударам Возмездия план уже выполнили.
    Теперь только "в следующем квартале"...
  2. двп
    двп Сегодня, 16:37
    0
    Название красивое! Разве нельзя как то отслеживать и уничтожать артбатареи врага?
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 17:38
      0
      Вы что хотите чтобы сво раньше времени закончилась? Вы прекратите эт самое "отслеживать и уничтожать", сказано же было " всё идёт по плану " hi