"Глава МИД РФ: Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках»"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал Западу, что Россия найдет адекватный ответ в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках». Глава МИД РФ назвал подрыв газопроводов в Балтийском море террористической атакой и прямым покушением на российскую собственность.
Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету
— сообщил глава российского дипведомства в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Лавров считает, что попытки увести расследование по ложному украинскому следу привели к тому, что западные политики сами себе «подложили свинью». Теперь у тамошних обывателей возникает все больше сомнений в правильности поддержки киевского режима и оказании беспрецедентной военной и финансовой помощи Украине.
Министр отметил, что жители Германии, столкнувшиеся с ростом цен на энергоносители после прекращения поставок российского газа, могут усомниться в правильности решения отправить Киеву танки Leopard 2. Да и со стремлением Украины на вступление в НАТО в этом случае возникает много вопросов.
Я думаю, вопросов возникает гораздо больше из-за этой попытки в буквальном смысле сделать так, чтобы концы в воду
— заключил Лавров.
Говоря о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе путем откровенного стравливания Индии и Китая, Лавров отметил, что в Пекине и Нью-Дели прекрасно понимают цели западной коалиции во главе с Вашингтоном. При том что Россия, наоборот, стремится к тому, чтобы эти две великие державы решали все спорные вопросы исключительно путем диалога.
Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай
- считает глава российского МИД.
К счастью, отметил Лавров, в Индии это прекрасно понимают и видят истинные цели НАТО, когда блок объявляет Индо-Тихоокеанский регион зоной своей ответственности.
В свою очередь, сообщил министр, санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, это «практически анонсировано». Он отметил, что Россия стала для западной коалиции текущей экзистенциальной угрозой, которую необходимо устранить в кратчайшие сроки. Следующим стратегическим врагом уже объявлен набирающий все большую политическую, экономическую и военную мощь Китай.
Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики
— уверен Лавров.