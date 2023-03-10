"Глава МИД РФ: Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках»"

Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету

Я думаю, вопросов возникает гораздо больше из-за этой попытки в буквальном смысле сделать так, чтобы концы в воду

Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай

Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики