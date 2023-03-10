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Глава МИД РФ: Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках»

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Глава МИД РФ: Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал Западу, что Россия найдет адекватный ответ в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках». Глава МИД РФ назвал подрыв газопроводов в Балтийском море террористической атакой и прямым покушением на российскую собственность.


Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету

— сообщил глава российского дипведомства в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров считает, что попытки увести расследование по ложному украинскому следу привели к тому, что западные политики сами себе «подложили свинью». Теперь у тамошних обывателей возникает все больше сомнений в правильности поддержки киевского режима и оказании беспрецедентной военной и финансовой помощи Украине.

Министр отметил, что жители Германии, столкнувшиеся с ростом цен на энергоносители после прекращения поставок российского газа, могут усомниться в правильности решения отправить Киеву танки Leopard 2. Да и со стремлением Украины на вступление в НАТО в этом случае возникает много вопросов.

Я думаю, вопросов возникает гораздо больше из-за этой попытки в буквальном смысле сделать так, чтобы концы в воду

— заключил Лавров.

Говоря о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе путем откровенного стравливания Индии и Китая, Лавров отметил, что в Пекине и Нью-Дели прекрасно понимают цели западной коалиции во главе с Вашингтоном. При том что Россия, наоборот, стремится к тому, чтобы эти две великие державы решали все спорные вопросы исключительно путем диалога.

Запад занимает прямо противоположную позицию, преследует прямо противоположные цели: натравить Индию на Китай

- считает глава российского МИД.

К счастью, отметил Лавров, в Индии это прекрасно понимают и видят истинные цели НАТО, когда блок объявляет Индо-Тихоокеанский регион зоной своей ответственности.

В свою очередь, сообщил министр, санкционное давление на Китай со стороны Запада будет только нарастать, это «практически анонсировано». Он отметил, что Россия стала для западной коалиции текущей экзистенциальной угрозой, которую необходимо устранить в кратчайшие сроки. Следующим стратегическим врагом уже объявлен набирающий все большую политическую, экономическую и военную мощь Китай.

Сейчас пока РФ занимает приоритетное место в планах Запада в его риторике и действиях, но параллельно с этим уже начались санкционные войны против Китайской Республики

— уверен Лавров.
Автор:
Использованы фотографии:
Официальный новостной канал МИД России
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23 комментария
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  1. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 16:36
    +9
    Как ответим? Выразим озабоченность или недоумение?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 16:38
      +3
      Он же ясно сказал-будем думать... hi Коммент короткий но содержательный
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 16:39
      +7
      Цитата: Алексей Александрович
      Как ответим? Выразим озабоченность или недоумение?


      Озабоченность недоумением.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:26
        0
        Цитата: Orange-Bigg
        Цитата: Алексей Александрович
        Как ответим? Выразим озабоченность или недоумение?


        Озабоченность недоумением.

        Недоуменная озабоченность озабоченным недоумением.
        Чего тут думать? Надо взрывать норвежские газопроводы, и стрелки на щеневмерликов переводить. Рецепт отработан.
    3. ААК
      ААК Сегодня, 16:48
      +6
      Как ответили непосредственно на взрывы - так же ответим и на прекращение расследования, действительность уже всё показала...
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 16:36
    0
    Интересно что будет после озабоченностей и красных линий?Только не говорите что будет обеспокоенность и синяя линия.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: Orange-Bigg
      Интересно что будет после озабоченностей и красных линий?Только не говорите что будет обеспокоенность и синяя линия.

      После красных линий не будет уже ничего, она и так по штабу МО проходит.
  3. fax66
    fax66 Сегодня, 16:38
    +5
    "Глава МИД РФ: Россия ответит Западу в случае прекращения следствия по диверсии на «Северных потоках»"
    Берите выше - будет официальная Нота Протеста!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 16:51
      +1
      И на Западе все-все сразу заботся! belay Аж укакаются!
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 16:40
    0
    Надеюсь это будет действие и оно будет предельно жёстким.
    1. Алексей Александрович
      Алексей Александрович Сегодня, 16:42
      +3
      Ну надейтесь. Надежда как говориться умирает последней))
  5. divan
    divan Сегодня, 16:40
    +1
    пора уже давно поставить хамов и террористов на место , а для этого абсолютно не нужны ни какие линии (хоть красные , хоть зелёные) У России для этого всё есть ( спасибо СССР) , нет только политической воли!
  6. Волжанин64
    Волжанин64 Сегодня, 16:43
    +2
    Уж как мы можем отвечать западу не надо вешать лапшу населению. Очередными блеяниями Лаврова и Пескова? Или "чертежники" очередные красные линии прорисуют. Когда уже у них красные карандаши кончатся?
    Или не смотря на санкции Чешская Koh-i-Noor поставит
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 16:53
    +2
    Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету
    А сейчас это расследование какое? Оно точно объективное и беспристрастное? А почему пострадавшую сторону к ознакомлению не допускают? Как то ж специалисты "Газпрома" должны понять, что сейчас с этим "расследованием"?
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 17:08
      0
      Цитата: svp67
      А сейчас это расследование какое? Оно точно объективное и беспристрастное?

      Да нет никакого расследования ..Ну наши грозятся в ООН переписку по этому делу ес опубликовать ..И что ? Им хоть ссы в глаза ,все божья роса
      Готовится к войне масштабной нужно России ! Может и пронесет ,но даже если окраина капитулирует запад на этом не остановится .
      Не дадут нам мирно пожить ,пока "осиное гнездо" за океаном
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 16:55
    +1
    Лавров пообещал Западу, что Россия найдет адекватный ответ

    Не иначе М.Захарова перекрасится в черный цвет и выразит свою глубокую озабоченность
  9. Prometey
    Prometey Сегодня, 16:58
    0
    Ну если Лавров сказал, значит очередной глухарь обозначился.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:02
    -1
    Ящик пондоры открыт .Норги уже два года ищут ,кто у них гидроакустический кабель спёр.Всё что под водой это ничьё.
  11. Minus
    Minus Сегодня, 17:03
    +1
    Ну вот. Очередной раз в люжу бзднул. Как же противно смотрет на эти мерзкие рожи и слушать лживые речи....Выражение *китайское предупреждение* уже не актуально. Настало время менять на * запупинский блеф*
  12. Skuns
    Skuns Сегодня, 17:04
    0
    Замнут все это или даже Россию обвинят в этом ..Европа сейчас плотно лежит под сша раскорячившись и оон тем более .
  13. Простой
    Простой Сегодня, 17:05
    0
    ФРГ будет расследовать "дело о трубах" так же долго как и поджог Рейхстага в 1933 году. Т.к. в обоих случаях замешаны "высшие силы".

    Так что, Сергей Викторович, это будет при нонешней власти никогда.
  14. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 17:12
    0
    Чем ответим-то? Очередной озабоченностью? Знаем, проходили.....
  15. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:17
    0
    Слышим Лаврова и появляется какая-то безнадёга от этих слов. Сколько уже было угроз от России в адрес запада, а воз и ныне там. Нужно не трепаться, а действовать. А если нет возможности (или желания) отвечать жёстко то нечего и создавать бурю в стакане. Слова на западные страны не действуют.