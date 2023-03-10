Минобороны: В американских биолабораториях с 2017 года разрабатывались вакцины, вызывающие болезни

Российское Министерство обороны располагает данными о том, что в период с 2017 года в американских биолабораториях разрабатывались мРНК-вакцины, способствующие вызыванию болезней и серьезных осложнений. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов подчеркнул, что, согласно имеющейся в распоряжении Минобороны информации, на средства американского госбюджета начиная с 2017 года проводилась разработка мРНК вакцин, способных вызвать развитие сопутствующих болезней, а также серьезных осложнений, в число которых входит менингит, инсульт, инфаркт миокарда и другие.
Начальник войск РХБЗ привел слова бывшей сотрудницы ведущей американской фармакологической компании Pfizer Карен Кингстон, заявившей, что выпускаемая продукция "по определению является биологическим оружием", что обусловлено тем, что, согласно законодательству США биооружием является "любой биологический агент, токсин или устройство доставки". Вакцины мНРК полностью подходят под это определение.
По данным МО РФ, американские власти предлагали лечить возникающие после вакцинации побочные эффекты при помощи препаратов, произведенных компаниями Pfizer и "Модерна", получившими многомиллиардные государственные контракты. Это позволяло американским фармакологическим гигантам использовать новые патогены для получения практически неограниченной прибыли.
Также сообщается, что власти США не опровергли ни один факт, свидетельствующий о биологических исследованиях двойного назначения, проводимых в американских лабораториях.
Американские военные реализовали как на своей территории, так и на территориях других стран программы двойного назначения, при этом утверждая, что подобные действия направлены на обеспечение интересов США в рамках глобальной биобезопасности.