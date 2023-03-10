Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны: В американских биолабораториях с 2017 года разрабатывались вакцины, вызывающие болезни

5
Минобороны: В американских биолабораториях с 2017 года разрабатывались вакцины, вызывающие болезни

Российское Министерство обороны располагает данными о том, что в период с 2017 года в американских биолабораториях разрабатывались мРНК-вакцины, способствующие вызыванию болезней и серьезных осложнений. Об этом в ходе брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.


Кириллов подчеркнул, что, согласно имеющейся в распоряжении Минобороны информации, на средства американского госбюджета начиная с 2017 года проводилась разработка мРНК вакцин, способных вызвать развитие сопутствующих болезней, а также серьезных осложнений, в число которых входит менингит, инсульт, инфаркт миокарда и другие.

Начальник войск РХБЗ привел слова бывшей сотрудницы ведущей американской фармакологической компании Pfizer Карен Кингстон, заявившей, что выпускаемая продукция "по определению является биологическим оружием", что обусловлено тем, что, согласно законодательству США биооружием является "любой биологический агент, токсин или устройство доставки". Вакцины мНРК полностью подходят под это определение.

По данным МО РФ, американские власти предлагали лечить возникающие после вакцинации побочные эффекты при помощи препаратов, произведенных компаниями Pfizer и "Модерна", получившими многомиллиардные государственные контракты. Это позволяло американским фармакологическим гигантам использовать новые патогены для получения практически неограниченной прибыли.

Также сообщается, что власти США не опровергли ни один факт, свидетельствующий о биологических исследованиях двойного назначения, проводимых в американских лабораториях.

Американские военные реализовали как на своей территории, так и на территориях других стран программы двойного назначения, при этом утверждая, что подобные действия направлены на обеспечение интересов США в рамках глобальной биобезопасности.
Автор:
Использованы фотографии:
Pixabay
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
5 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 16:43
    +7
    А до 2017 года,эти биолаборатории занимались детским питанием?Ладно,что теперь с этим дерьмом будем делать,и как окунуть туда хозяев этого гадюшника?
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 16:48
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      А до 2017 года,эти биолаборатории занимались детским питанием?Ладно,что теперь с этим дерьмом будем делать,и как окунуть туда хозяев этого гадюшника?

      Всегда удивлялся ,как это так на чужой территории англы спокойно размещают биолаборатории и притом закрытые и почему то вокруг России
      И ООН молчит и всякие эко тоже
    2. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 17:02
      +2
      Цитата: dmi.pris1
      А до 2017 года,эти биолаборатории занимались детским питанием?Ладно,что теперь с этим дерьмом будем делать,и как окунуть туда хозяев этого гадюшника?

      Как раз "детскими питаниями" ! Не удивлюсь, если доживу до разоблачения всех этих птичьих, свиных и прочих гриппов, всяких обезьянних лихорадок, да и СПИДа, как вышедших из тех же лабораторий !
  2. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 16:45
    +5
    Думаю они и сейчас разрабатываются, и все расположенные на сопредельных территориях, включая бывшие республики СССР , этим только и занимаются. Странно то, что мы позволяем им этим заниматься.
  3. Инок
    Инок Сегодня, 16:46
    +1
    И что, вакцинация закончилась? .....