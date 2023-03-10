Киевский режим собрался заочно судить экс-президента Украины Януковича за склонение силовиков к дезертирству

Бывший президент Украины Виктор Янукович, а также бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины – начальник службы безопасности президента Украины будут заочно осуждены на Украине по обвинению в подстрекательстве сотрудников силового ведомства к дезертирству. Об этом сообщила генеральная прокуратура Украины.
По версии украинских следователей, Виктор Янукович 23 февраля 2014 года, вместе с начальником своей охраны, переправили в Россию не менее 20 человек. Находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, президент якобы подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины к дезертирству с военной службы.
Судя по всему, Янукович просто предлагал своим охранникам покинуть службу и уехать в Россию вместе с ним, что было с его стороны вполне обоснованным предложением, учитывая, что в стране произошел государственный переворот, легитимная власть была свергнута.
Украинская генпрокуратура сообщила, что суд принял решение осуществить процедуру специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и шефа его охраны. Эта процедура, согласно законодательству страны, позволяет проводить суд и выносить приговор по обвинению без участия самих обвиняемых.
Напомним, что с 2014 года Виктор Янукович находится на территории Российской Федерации. 24 января 2019 года он был заочно осужден Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену. Естественно, что привести приговор в исполнение украинский режим не может в связи с нахождением Януковича на территории России, так будет и в этот раз.