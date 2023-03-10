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Киевский режим собрался заочно судить экс-президента Украины Януковича за склонение силовиков к дезертирству

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Киевский режим собрался заочно судить экс-президента Украины Януковича за склонение силовиков к дезертирству

Бывший президент Украины Виктор Янукович, а также бывший заместитель начальника Управления государственной охраны Украины – начальник службы безопасности президента Украины будут заочно осуждены на Украине по обвинению в подстрекательстве сотрудников силового ведомства к дезертирству. Об этом сообщила генеральная прокуратура Украины.


По версии украинских следователей, Виктор Янукович 23 февраля 2014 года, вместе с начальником своей охраны, переправили в Россию не менее 20 человек. Находясь на территории воинской части Черноморского флота Российской Федерации в районе Казацкой бухты в Севастополе, президент якобы подстрекал военнослужащих Управления государственной охраны Украины к дезертирству с военной службы.

Судя по всему, Янукович просто предлагал своим охранникам покинуть службу и уехать в Россию вместе с ним, что было с его стороны вполне обоснованным предложением, учитывая, что в стране произошел государственный переворот, легитимная власть была свергнута.

Украинская генпрокуратура сообщила, что суд принял решение осуществить процедуру специального судебного производства – in absentia в отношении бывшего президента Украины и шефа его охраны. Эта процедура, согласно законодательству страны, позволяет проводить суд и выносить приговор по обвинению без участия самих обвиняемых.

Напомним, что с 2014 года Виктор Янукович находится на территории Российской Федерации. 24 января 2019 года он был заочно осужден Оболонским районным судом города Киева на 13 лет за государственную измену. Естественно, что привести приговор в исполнение украинский режим не может в связи с нахождением Януковича на территории России, так будет и в этот раз.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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7 комментариев
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  1. Skuns
    Skuns Сегодня, 16:52
    -3
    Первый на очереди Путин с Шойгу ! Ждите каклнацики уже идем к вам на гиляку !
  2. ААК
    ААК Сегодня, 16:55
    +1
    Данную личность, из-за трусости, глупости, неуёмной жадности и предательства которой сложилась цепь обстоятельств, приведших к вынужденному началу СВО и текущим последствиям, вполне, на мой взгляд, можно было-бы и передать бандерам на исполнение приговора, полностью заслужил... жаль только компетентное лицо там где не надо связывает себя некими обещаниями и играми в благородство...
    1. samarin1969
      samarin1969 Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: ААК
      Данную личность, из-за трусости, глупости, неуёмной жадности и предательства которой сложилась цепь обстоятельств, приведших к вынужденному началу СВО и текущим последствиям, вполне, на мой взгляд, можно было-бы и передать бандерам на исполнение приговора, полностью заслужил... жаль только компетентное лицо там где не надо связывает себя некими обещаниями и играми в благородство...


      Зачем "просто передать бандерам"? Можно обменять его на пару наших лётчиков.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 17:32
        0
        Детали вполне себе обсуждаемы, очень здравое дополнение, коллега...
    2. spirit
      spirit Сегодня, 17:03
      0
      Янык обычный алчный вор-царек, коих у нас полно .К началу СВО привели бездарные ошибки политического руководства и лично того кого "водили за нос"столько лет которые вложились в одну гнилую корзину все яйца.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:57
    +1
    Какой там по счету расстрел уже у януковича в шумерии?
  4. Комментарий был удален.
  5. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:13
    0
    Че мелочиться.
    Лукашенко надо заочно судить.
    И назначиьь своего правителя в минск. С польшей торговаться будут козыри.
    И междуморье будет ухрицским.
    И амцы с англами повысят %%, на джерси, зеле.