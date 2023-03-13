Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (Китай)

Ракетная часть ЗРАК HJ-11
Китайская оборонная промышленность продолжает развивать направление зенитных ракетно-артиллерийских комплексов малой дальности для объектовой противовоздушной обороны. Последней известной разработкой в этом классе является ЗРАК HQ-11, впервые представленный несколько месяцев назад. В основу этого проекта легли проверенные решения и ряд готовых компонентов, и за счет последних удалось получить прирост огневых характеристик.
Первый показ
Перспективный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11 (Hong Qi-11 – «Красное знамя-11») был разработан в недавнем прошлом корпорацией China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC). Готовый ЗРАК впервые официально показали публике и специалистам в ноябре прошлого года на выставке Airshow China 2022. Любопытно, что на информационной табличке экспонат был обозначен как H-11, и это нарушало логику наименования китайских ЗРК/ЗРАК.
На выставке демонстрировались два компонента нового комплекса – пусковая установка зенитных ракет и артиллерийская система на одинаковых четырехосных шасси. Обе машины стояли на выставочной площадке в боевом положении. Их вывесили при помощи гидравлических домкратов; радиолокационные системы были подняты в рабочее положение, а пусковая установка ракет опущена на грунт.
К сожалению, первый показ ЗРАК HQ-11 обошелся без особых подробностей. Полный состав комплекса, тактико-технические характеристики и т.д. называть не стали. Впрочем, некоторые особенности облика позволяли строить предположения и делать первые выводы.
Также на Airshow China 2022 не сообщалось текущее состояние проекта и его перспективы. Вероятно, разработка HQ-11 продвинулась достаточно далеко, и это позволило показать готовые изделия на публичном мероприятии. О запуске серии и поставках изделий в части НОАК или на экспорт пока не сообщается. Однако Китай практически никогда не делится подобной информацией, и о начале производства или эксплуатации обычно становится известно со значительным опозданием.
Новый компонент
Как оказалось, на прошлогодней выставке показали не все средства комплекса. В начале марта в китайских социальных сетях появились фотографии машины, в которой однозначно опознается еще один компонент HQ-11, ранее не демонстрировавшийся на открытых мероприятиях. Неизвестный образец сняли в районе г. Шанхай на автодороге общего пользования.
Машина выполнена на четырехосном спецшасси и в целом похожа на показанную ранее самоходную пусковую установку. При этом набор специального оснащения отличается и указывает на другую роль. Так, на грузовой площадке машины имеется дополнительная кабина уменьшенной длины, а за нею находится кран-манипулятор. В кормовой части шасси присутствует стеллаж либо качающаяся установка на восемь транспортно-пусковых контейнеров с ракетами.
Внешний вид и архитектура, а также характерная форма ТПК ракет позволяют предполагать, что замеченная машина имеет прямое отношение к новому ЗРАК HQ-11. По всей видимости, это транспортно-заряжающая машина, предназначенная для обеспечения боевой работы ракетной части комплекса. Если пакет ТПК выполнен качающимся, то это может быть пуско-заряжающая установка с транспортной и боевой функцией.
Артиллерийская система LD-3000
Зенитные средства
Как сообщается, HQ-11 представляет собой зенитный ракетно-артиллерийский комплекс малой дальности, предназначенный для длительного дежурства на позиции и борьбы с широким кругом целей. Он должен засекать и поражать самолеты и вертолеты, БПЛА разных классов, высокоточное оружие и т.д. В состав комплекса включены пусковая установка, ракеты, артиллерийская система и транспортно-заряжающая или пуско-заряжающая машина. Возможно, ЗРАК может включать и другие средства, такие как отдельная РЛС или командный пункт.
Мобильная пусковая установка из состава HQ-11 фактически является самостоятельной боевой единицей. На одном шасси смонтирована кабина оператора со средствами управления, РЛС обнаружения целей с ФАР, а также пусковая установка на восемь ракет.
Тип зенитной ракеты, используемой в комплексе HQ-11, пока не сообщался. Тактико-технические характеристики тоже неизвестны. ЗРАК позиционируется как система малой дальности, что ограничивает полет ракеты 25-30 км.
Ракеты дополняются артиллерийской системой LD-3000. Она тоже выполнена на автошасси и имеет собственную операторскую кабину. В качестве огневого средства на ней используется доработанный корабельный боевой модуль H/PJ-11. Это дистанционно управляемая башня с 11-ствольной пушкой калибра 30 мм. Имеется собственная РЛС сопровождения целей и наведения; с ней сблокирована оптико-электронная станция.
РЛС и ОЛС модуля H/PJ-11 обеспечивает обнаружение и сопровождение воздушных целей на дальностях не менее 15-20 км, в зависимости от разных факторов. Скорострельность орудия находится в пределах 9-11 тыс. выстр./мин. Максимальная эффективная дальность огня достигает 5 км. Эффективная дальность по надводным целям – 2,5-3 км, по ракетам или аналогичным объектам – до 1-1,5 км. Из-за компоновки боевой машины башня не имеет круговой наводки.
Комплекс HQ-11 способен передвигаться по автотрассам или бездорожью и менять позицию. При этом для начала дежурства требуется некоторая подготовка. Средства комплекса размещаются на позиции, горизонтируются и сопрягаются друг с другом по радио. По всей видимости, ЗРАК может действовать как самостоятельная боевая единица и автономно решать задачи обнаружения и поражения целей. Также он должен иметь сетевые возможности – работать по внешнему целеуказанию или выдавать данные о воздушной обстановке другим комплексам.
Особенности и преимущества
С точки зрения общей архитектуры, функций и возможностей новый китайский ЗРАК HQ-11 похож на более старые системы, такие как HQ-6. За счет этого сохраняются характерные преимущества в виде мобильности, возможности изменения состава комплекса и т.д. При этом вместе с отработанными идеями используются новые компоненты, что дает дополнительные преимущества.
ЗРАК HQ-11 включает два типа огневых средств с принципиально разными возможностями и отличающимися характеристиками. Это делает его более гибкой системой, а также позволяет силами одного комплекса организовать оборону с двумя эшелонами. Основная часть целей должна перехватываться ракетами на большем удалении, а оставшиеся будут поражаться орудием в ближней зоне.
Транспортно-заряжающая или пуско-заряжающая машина комплекса
Новый комплекс, по всей видимости, использует свою собственную ЗУР. По основным характеристикам она может превосходить существующие изделия своего класса и давать комплексу в целом дополнительные преимущества.
В составе HQ-11 используется артиллерийская установка LD-3000 с 30-мм орудием. Последнее отличается высочайшим темпом стрельбы и соответствующими боевыми качествами. При всех ограничениях, такое вооружение должно обеспечивать высокую вероятность поражения целей, в т.ч. сложных.
HQ-11 должен отличаться высокой гибкостью применения. Каждое его средство фактически является автономной боевой машиной и способно решать задачи самостоятельно. Их совместное применение в составе комплекса дает дополнительные преимущества. При этом, вероятно, состав ЗРАК не является постоянным и может определяться с учетом требований заказчика.
Развитие продолжается
Зенитный ракетно-артиллерийский комплекс HQ-11, представленный в прошлом году, показывает, что китайская промышленность продолжает заниматься тематикой ПВО и работает над всеми основными направлениями в этой области. При этом на примере такого ЗРАК можно увидеть, что CASIC и другие организации не только разрабатывают новую технику с нуля, но и активно используют доступные компоненты.
Впрочем, точные перспективы нового китайского ЗРАК пока остаются неизвестными. HJ-11 уже дошел до той стадии, когда его можно показать публике, но пока не ясно, что будет дальше. Вполне возможно, что организация-разработчик уже готовит производство, и вскоре HJ-11 поступит на вооружение НОАК или какой-либо зарубежной страны.