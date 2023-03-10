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Депутат Европарламента: Президент Украины «выставил свою страну на торги»

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Депутат Европарламента: Президент Украины «выставил свою страну на торги»

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес разместил в своем микроблоге выступление, в котором прямо сообщил, что президент Украины «выставил свою страну на торги». Главными бенефициарами украинского конфликта он назвал американский истеблишмент и военно-промышленный комплекс США.


Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели – это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок

— уверен политик.

Депутат выразил удивление, почему Евросоюз подчиняется воле Вашингтона и идет у него на поводу в вопросе дальнейшей поддержки и оказания военной помощи киевскому режиму, которая приводит лишь к продолжению страданий украинцев. И это при том, что простые жители Европы все больше требуют мирного решения конфликта.

Опросы общественного мнения — не за конфликт, а за мир. Почему ЕС всерьез сейчас не рассматривает вариант мира? Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?

— задается справедливыми вопросами Уоллес.

Политик напомнил, что Глобальный Юг выступает не на стороне тех, кто поддерживает этот прокси-конфликт, потому что это бессмысленно. Он призвал серьезно отнестись к попыткам режима Зеленского любой ценой вернуть Крым, так как это может привести к ядерной катастрофе.
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Использованы фотографии:
Телеграм-канал Зеленского
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:11
    0
    Очевидное-невероятное.Невероятное то,что это выложил "депутат европарламерта"Та еще конторка
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 17:30
      0
      Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?
      На разгром Ирака, Ливии смотрели же и не "фыркали", а тут понимаешь "зудит" во всех местах у них. Как угробим окончательно нацизм, всё и закончится.
  2. Skuns
    Skuns Сегодня, 17:14
    0
    Украина уже давно вся распродана ,поэтому запад так и бьется за это ..Особенно клан Байденов ,там скупил наверное большую часть всего И 100 лярдов вложенные в войну это минимум стоимости всего..
    Читал недавно ,что территория которая присоединилась к России за время СВО оценивается экспертами в 12 трлн долларов Это полезные ископаемые, земля предприятия и т.д. Так что битва идет жестокая !
  3. JokerSL
    JokerSL Сегодня, 17:27
    0
    Да, этот парень еще год назад жег напалмом. Типа НАТО и США используют УА как таран против РФ. Молодчик! https://www.irishtimes.com/news/politics/mick-wallace-ukraine-being-used-by-us-and-nato-to-undermine-russia-1.4834111