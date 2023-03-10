Становится все более очевидным, что Украина приносится в жертву навязчивым идеям американского истеблишмента, и единственные выгодоприобретатели – это военная промышленность и западные корпорации, которые скупают Украину за бесценок

Опросы общественного мнения — не за конфликт, а за мир. Почему ЕС всерьез сейчас не рассматривает вариант мира? Почему мы должны смотреть, как продолжается этот разгром украинцев?

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес разместил в своем микроблоге выступление, в котором прямо сообщил, что президент Украины «выставил свою страну на торги». Главными бенефициарами украинского конфликта он назвал американский истеблишмент и военно-промышленный комплекс США.— уверен политик.Депутат выразил удивление, почему Евросоюз подчиняется воле Вашингтона и идет у него на поводу в вопросе дальнейшей поддержки и оказания военной помощи киевскому режиму, которая приводит лишь к продолжению страданий украинцев. И это при том, что простые жители Европы все больше требуют мирного решения конфликта.— задается справедливыми вопросами Уоллес.Политик напомнил, что Глобальный Юг выступает не на стороне тех, кто поддерживает этот прокси-конфликт, потому что это бессмысленно. Он призвал серьезно отнестись к попыткам режима Зеленского любой ценой вернуть Крым, так как это может привести к ядерной катастрофе.