Оружие степных индейцев

Ещё один знаменитый индеец всех времён и народов Виннету (Пьер-Луи, барон Ле Бри) со своей «серебряной двустволкой»… Кстати, индейцы любили двуствольные охотничьи ружья и охотно приобретали их у белых торговцев!
«...Всякий воин более всего боится, чтобы злосчастная звезда не привела его к смерти не разрисованным по-военному.»
«У американских индейцев», Дж. Кэтлин
«У американских индейцев», Дж. Кэтлин
Индейцы с томагавками и без них. Мы продолжаем наш цикл, посвящённый культуре индейских племён Северной Америки. В прошлый раз мы рассказали об индейцах племени кроу, отчаянно враждовавших с сиу-дакота. Но чем все эти степные индейцы сражались, помимо добытых у белых ружей и револьверов? Об этом сегодня и пойдёт наш рассказ…
Каменная булава индейцев не-персе. Национальный исторический парк не-персе
Образ индейца, неважно какого – степного или лесного, связан в нашем сознании с луком и томагавком. Об этом постарались и Фенимор Купер, и Джеймс Виллард Шульц, и много кто ещё. И – да, действительно, хотя степные индейцы использовали разнообразное вооружение, цели на расстоянии главным образом поражались из лука. Считается, что предки степных индейцев в древности применяли также палку-копьеметалку и духовую трубку, но поскольку степная культура сформировалась значительно позднее, а именно когда индейцы прерий уже встретились с европейцами и научились ездить верхом, архаические виды оружия исчезли, как более невостребованные. А вот лук и стрелы своё значение продолжали сохранять.
Лук Апачей с колчаном для стрел
Интересно, что индейцы не отказались от этого оружия, даже познакомившись с ружьями бледнолицых. Причина проста – ружья стоили дорого, к тому же индейцы не могли их ни чинить, ни самостоятельно производить порох. А вот лук мог сделать любой индеец, среди которых, как и во всяком деле, были подлинные мастера этого дела. Выгоден был лук и тем, что при массовой охоте на бизонов по отметкам на стрелах было легко определить, кому какой бизон принадлежит. К тому же выстрел из лука бесшумен, что важно и на охоте, и на войне. А ещё стрелы можно было запускать навесом и поражать врагов, спрятавшихся за укрытием. Ружьям такое было недоступно. Ну и последнее – лук и стрелы помогали использовать приём, очень эффектно и многократно показанный нам в кино: «огненные стрелы», которыми индейцы забрасывают жилища своих бледнолицых врагов.
Оружие Кроу – палица из рогов бизона
В отличие от «длинного английского лука», индейский лук был небольшим. Его длина составляла один метр или немного больше. Делали их из древесины ясеня, вяза, тиса, кедра или орешника. В повести Вилларда Шульца «С индейцами в Скалистых горах» описано, как такой лук укрепляли сухожилиями, проложенными по его плечам, и это делало его более упругим. Знали индейцы и луки из деревянной основы, обложенной роговыми накладками, и также укреплённые сухожилиями. В качестве накладок использовались полосы, отщеплённые от лосиных рогов, распрямлённые рога горного барана или полоски китового уса, который степные индейцы выменивали у племён с Тихоокеанского побережья. Самые прочные и мощные луки делали целиком из рога, но подходящие для этого рога требовалось ещё поискать. Клей, которым индейцы склеивали детали луков, они варили из бизоньих или оленьих копыт. Луки иногда обматывали сыромятной кожей или надевали на них, как чулок, шкурку гремучей змеи. Украшения луков были самые разнообразные: и мех горностая, и иглы дикобраза, и красная ткань…
Прикладная дубинка. Оружие ирокезских племён
Тетиву делали из сухожилий, взятых с позвоночника бизона. Длина стрелы обычно равнялась длине руки владельца — от подмышки и до кончиков его пальцев. Наконечники были из камня, кости и листового железа. Обычно они были простой треугольной формы, но были и ромбовидные.
Томагавк Сиу-Дакота, 1860 г.
Оперение – всегда из трех подрезанных перьев, чаще всего – перьев орла. Древки стрел, как и оперение, обычно раскрашивались, и благодаря этому владелец стрелы легко определялся. Но были и стрелы, имевшие общую, племенную раскраску. Например, у Чейеннов вдоль древка шли три волнистые линии от оперения до наконечника. Колчан со стрелами обычно носили за спиной так, чтобы стрелы можно было вынимать из-за правого плеча. При этом их укладывали наконечниками вверх.
Нож для снятия скальпов. Бруклинский музей искусств
Мощность индейских луков, которыми пользовались племена прерий, была весьма велика. Юрий Котенко в своей книге «Индейцы Великих равнин», например, сообщает, что лук Чейеннов при длине 114 см имел натяжение 51 см, дальность выстрела из него составляла 150 м, а сила, нужная для натяжения, равнялась 30,5 кг. Лук Апачей при длине 104 см, имел натяжение 56 см, дальность выстрела 110 м, а силу для натяжения 12,7 кг. Впрочем, все эти данные приблизительные. Зато известно другое: очевидцы не раз писали о том, что во время охоты на бизонов индеец мог убить огромного бизона двумя-тремя стрелами. Были индейцы, умудрявшиеся свалить его и одной стрелой… Интересно, что были у индейцев и луки-гибриды с копейным наконечником на одном из плеч. Копья-луки использовались в бою, а также в военных танцах.
Самодельный индейский нож с рукояткой из оленьего рога
А вот прямое длинное копьё хотя и применялось, но постепенно сдавало свои позиции. Интересно, что индейцы часто снабжали их вместо наконечников европейскими штыками, которые, понятно, были намного дешевле ружей. Использовались и так называемые «кривые копья», похожие именно на крюк. Таким оружием можно было, догнав всадника, сдёрнуть его за шею со спины лошади, однако чаще всего их использовали в качестве ритуальных атрибутов и поэтому очень богато отделывали.
Чрезвычайной популярностью пользовались всевозможные дубинки. «Фирменным» оружием Сиу, например, была так называемая гибкая палица. Это был камень, оплетённый лозой или обёрнутый в кожу и прикреплённый к деревянной рукоятке так, чтобы он мог висеть свободно. Естественно, сделать подобное оружие было очень легко, а вот удар им мог размозжить череп волку, да и человеку мало бы не показалось.
Нож и ножны равнинных Кри, 1850 г.
Нередко рукоятки такого оружия богато отделывались, прежде всего скальповыми прядями волос. Использовались прикладные палицы (идея их была заимствована у европейцев), имевшие форму ружья с прикладом. В том месте, где у ружья полагалось быть замку, индейцы вставляли металлическое острие, а то и три ножа. Деревянную часть обтягивали красным сукном, обивали медными обойными гвоздями – одним словом, это было и очень страшное, но и красивое оружие!
Нож индейцев Дакота с рукояткой из трубчатой кости бизона
Про топорики-томагавки здесь уже был материал, поэтому повторяться в данном случае вряд ли стоит. Главное, что томагавк вошёл не только в военную жизнь индейцев, но и в духовную. Даже свои священные трубки из катлинита – красного камня из Миннесоты, они очень часто делали в форме томагавка, а сами томагавки сплошь и рядом имели на обухе чашечку для табака.
Нож Дакота с простой деревянной рукояткой
Важной частью вооружения индейцев прерий (да и индейцев вообще) были ножи. До встречи с европейцами они у них были двух видов: кремневые, похожие на ножи многих других народов, и «жёлтые», сделанные из самородной меди. Было даже племя «Йеллоунаф» («жёлтые ножи»), представители которого занимались их изготовлением из залежей самородной медной руды высокого качества, имевшейся на территории их проживания.
Нож и ножны степных Кри, 1875 г. Рукоятка из рога
Но меновая торговля с европейцами помогла всем индейцам от мала до велика обзавестись металлическими ножами. Причём обычно у европейцев приобретались клинки. Рукоятки индейцы приделывали к ним сами, а уж о красивых, изготовленных из кожи ножнах, расшитых узорами из игл дикобраза, нечего и говорить – это настоящие произведения искусства. Интересно, что в отличие от европейцев, индейцы свои ножи затачивали только лишь с одной стороны, а не с двух. Но на их остроте это никак не отражалось!
Что же касается оружия белых, то к 1830 году кремневые ружья могли получить практически все племена прерий. Цена была не слишком-то и высока, скажем так: ружье, 100 пуль, два запасных кремня и мешочек с порохом стоили всего-навсего 20 бобровых шкурок. Капсюльные ружья были дороже: ружье, четыре коробки капсюлей, мешочек с пулями и ещё один с порохом – 45 бобровых шкур! Для ружей, опять-таки, шили чехлы из кожи и богато их расшивали, а также украшали бахромой.
Нож индейцев Тлинкитов. Они, правда, к степным индейцам не относятся, но вот ножи у них очень красивые!
Не брезговали, а напротив, очень активно использовали индейцы и револьверы. Во-первых, револьвер полагался по штату индейцу-разведчику. Во-вторых, понятно, что, познакомившись через своих собратьев с этим оружием, и другие индейцы – их соплеменники – старались от них не отстать и тоже обзаводились этим оружием, которое держали в богато расшитой кобуре.
Индейский нож, целиком выточенный из кости оленя карибу
Интересно, что некоторые индейцы имели даже европейские сабли (опять-таки в расшитых на свой манер кожаных ножнах!) и… испанские кольчуги. Так что вооружение некоторых из них было весьма и весьма пёстрым!
Нож индейцев Кроу (в прошлом материале его не было, восполняем этот пробел). Причём нож этот типичный боуи, но принадлежал индейцам этого племени!
P.S. У нас в определённой степени существует неверное представление об индейцах, касается ли оно их оружия или жизни вообще. Считается, что они несчастные, угнетаемые люди. Но вот, например, племя Шaĸoпи Mдeyaĸaнтoн имеет в собственности два казино Mutis Lake Sagino Nottel и LittleSich. Оба имеют годовой доход более 1 миллиарда долларов. Таким образом, на каждого из 500 членов племени ежегодно приходится около 1,08 млн долларов. Добавьте к этому факт, что они не платят налогов (согласно законодательству США)! Помимо двух казино, это племя также владеет полем для гольфа, на котором проводятся национальные чемпионаты, а ещё концертный зал и отель на 600 номеров. На сегодня племя Шакопи является самым большим работодателем в общине Cĸoт в штате Mиннecoтa. Многие из членов племени имеют второй дом вне резервации. Правда, не все индейские племена так богаты, поэтому Шакопи сделали с 1996 г. пожертвования для других индейских племён в размере 243 млн долларов!
P.S.S. Для иллюстрирования статьи использованы фотографии Национального музея индейцев в Вашингтоне.