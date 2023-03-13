Оружие степных индейцев



Ещё один знаменитый индеец всех времён и народов Виннету (Пьер-Луи, барон Ле Бри) со своей «серебряной двустволкой»… Кстати, индейцы любили двуствольные охотничьи ружья и охотно приобретали их у белых торговцев!

«...Всякий воин более всего боится, чтобы злосчастная звезда не привела его к смерти не разрисованным по-военному.»

«У американских индейцев», Дж. Кэтлин



Каменная булава индейцев не-персе. Национальный исторический парк не-персе



Лук Апачей с колчаном для стрел



Оружие Кроу – палица из рогов бизона



Прикладная дубинка. Оружие ирокезских племён



Томагавк Сиу-Дакота, 1860 г.



Нож для снятия скальпов. Бруклинский музей искусств



Самодельный индейский нож с рукояткой из оленьего рога



Нож и ножны равнинных Кри, 1850 г.



Нож индейцев Дакота с рукояткой из трубчатой кости бизона



Нож Дакота с простой деревянной рукояткой



Нож и ножны степных Кри, 1875 г. Рукоятка из рога



Нож индейцев Тлинкитов. Они, правда, к степным индейцам не относятся, но вот ножи у них очень красивые!



Индейский нож, целиком выточенный из кости оленя карибу



Нож индейцев Кроу (в прошлом материале его не было, восполняем этот пробел). Причём нож этот типичный боуи, но принадлежал индейцам этого племени!