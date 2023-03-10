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Американское СМИ сообщило о передаче Россией части захваченного на Украине западного оружия Ирану

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Американское СМИ сообщило о передаче Россией части захваченного на Украине западного оружия Ирану

Российские вооруженные силы в результате специальной военной операции смогли захватить часть американского и западного в целом вооружения, переданного Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.


Как утверждает источник информации телеканала, часть трофейного оружия российские военные затем переправили в Иран. Якобы в исламской республике будут пытаться создать на основе образцов американского вооружения аналогичное оружие уже собственного производства.

В числе переданных вооружений могут быть противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы. Их легче всего захватить при уничтожении позиций ВСУ или пленении украинских военнослужащих.

CNN сообщает, что не располагает информацией о том, успел ли Иран изменить американское оружие, захваченное на Украине. Но ранее иранская военная промышленность уже демонстрировала успехи в разработке систем вооружений на основе захваченного или приобретенного в третьих странах американского оружия.

Подобные сообщения отражают один из главных страхов США – кражу технологий военной промышленности. Но если американское руководство действительно опасается захвата вооружений Россией или их отправки в Иран, то стоит пересмотреть военную помощь Украине. Ладно ПТРК или ПЗРК, но ведь в руки российских военных могут попасть и другие образцы американского вооружения, более тяжелого и дорогостоящего.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Photo by Sgt. 1st Class Ben Houtkooper 34th Red Bull Infantry Division
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13 комментариев
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  1. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:08
    +3
    о те раз
    так мы ж по их же словам ни чего не смогли захватить!!! belay
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 17:18
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      о те раз
      так мы ж по их же словам ни чего не смогли захватить!!! belay

      Там одних джавелинов ))) А что нормально ,мы Ирану трофеи и т.д. А они нам еще в январе два мощных сухогруза с боеприпасами ит.д. нашего калибра ! Китай уже наверное тоже подогнал втихую..
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Сегодня, 17:25
      +1
      а нельзя было? так мы не знали! предупреждать надо было
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 17:08
    0
    Тем временем Пакистан готовиться к передаче 44 танков т 80уд украм... давно предполагал об этом, даже десяток минусов наставили.. но факт остаётся фактом у паков 400+ этих танков
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:22
      0
      Тем временем Пакистан готовиться к передаче 44 танков т 80уд

      Может всё же не передать а продать? Кому война а кому мать родная. Вообще на этой СВО много кто заработает и перевооружит свои армии.
  3. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 17:12
    +1
    Так мы можем не только Ирану передать для ознакомления.....Сев.Корея тоже в очереди стоит если что.....
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 17:19
      0
      Вот тебе и ,, санкции,, Вот тебе и Иран. Иран находясь под санкциями, сделал ,, Шахидов,, лучше чем наш хваленый ВПК, без санкций и с богатейшими запасами сырья..
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:21
        +2
        Цитата: Андрей Николаевич
        Иран находясь под санкциями, сделал ,, Шахидов,, лучше чем наш хваленый ВПК
        вы в живую видели одно и другое?
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 17:13
    +1
    Ну и передали: Иран наш союзник, имеем право.
  5. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:15
    0
    Это хорошая новость, и она должна поделиться захваченными технологиями с остальными странами, дружественными России и враждебными США и их сателлитам.
  6. bars042
    bars042 Сегодня, 17:18
    +1
    Их легче всего захватить при уничтожении позиций ВСУ или пленении украинских военнослужащих

    Господи! Зачем такие сложности. Есть же такая простая профессия: украинский прапорщик.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:21
    0
    Кстати ,телеканал Аль Джазира сообщил.Что Иран в Швейцарии передал Израилю спутниковые снимки израильских баз ,стартовых позиций,хранилищ ядерного оружия ,объектов наработки оружейный ядерных материалов,с точными координатами.Молодцы иранцы всё из космоса видят.Я думаю фотки предоставила Ирану та страна которая поставила им технологию обогащения урана при помощи центрифуг.И это точно не мы. bully
  8. Aken
    Aken Сегодня, 17:33
    0
    Собственно, почему бы и нет? Что-то или кто-то удерживает?