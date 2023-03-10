Американское СМИ сообщило о передаче Россией части захваченного на Украине западного оружия Ирану

Российские вооруженные силы в результате специальной военной операции смогли захватить часть американского и западного в целом вооружения, переданного Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Министерстве обороны США.
Как утверждает источник информации телеканала, часть трофейного оружия российские военные затем переправили в Иран. Якобы в исламской республике будут пытаться создать на основе образцов американского вооружения аналогичное оружие уже собственного производства.
В числе переданных вооружений могут быть противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы. Их легче всего захватить при уничтожении позиций ВСУ или пленении украинских военнослужащих.
CNN сообщает, что не располагает информацией о том, успел ли Иран изменить американское оружие, захваченное на Украине. Но ранее иранская военная промышленность уже демонстрировала успехи в разработке систем вооружений на основе захваченного или приобретенного в третьих странах американского оружия.
Подобные сообщения отражают один из главных страхов США – кражу технологий военной промышленности. Но если американское руководство действительно опасается захвата вооружений Россией или их отправки в Иран, то стоит пересмотреть военную помощь Украине. Ладно ПТРК или ПЗРК, но ведь в руки российских военных могут попасть и другие образцы американского вооружения, более тяжелого и дорогостоящего.