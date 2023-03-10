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Западная пресса: В Германии приступили к наращиванию производства деталей для танков Leopard 2

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Западная пресса: В Германии приступили к наращиванию производства деталей для танков Leopard 2

Германская компания Renk AG, производящая компоненты для танков немецкого производства Leopard 2, наращивает темпы их выпуска. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, которое взяло интервью у исполнительного директора компании Сюзанны Виганд.


По утверждению Виганд, компания начала наращивание производства компонентов для танков еще до того, как поступит официальный заказ от Министерства обороны ФРГ. Это делается для того, чтобы быть готовым к оперативным поставкам компонентов после поступления заказа.

Компания Renk занимается производством компонентов для немецких танков Leopard 2 и французских танков Leclerc. Сейчас она увеличила количество работников предприятий на 13%. В компании ожидают выделения правительством 100 млрд евро на задачи модернизации вооруженных сил: какая-то часть из этих денег перепадет и компании.

Однако пока правительство Германии не торопится с отправкой новых заказов предприятиям. Но изменение ситуации в связи с событиями на Украине заставило руководство страны предпринимать более активные шаги в направлении обеспечения обороноспособности Германии, в том числе и производства вооружений и компонентов к ним.

По утверждению Виганд, сейчас немецкое общество стало более одобрительно относиться к увеличению расходов на оборону страны. Раньше рост военных расходов вызвал бы критику со стороны большей части немецкого общества. Впрочем, понять топ-менеджера компании можно: военная промышленность является главным бенефициаром от украинского конфликта – что в США, что в европейских странах. Учитывая поставки танков Leopard 2 Украине, компоненты к ним также станут более востребованными.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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3 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:32
    0
    RenkAG количество персонала 3 000 человек2022 г (конечно не все у станков стоят),будет 3390 человек .Как думаете много они запчастей сделают?
    1. Mol_18
      Mol_18 Сегодня, 17:36
      +1
      Процесс в большинстве сейчас автоматизирован на всех предприятиях, что у нас, что и у них.
  2. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 17:36
    0
    Запад не спеша и уверенно только начинает раскручивать маховик своей промышленности, вот они уж точно еще и не начинали. Без расстрелов Россия погибнет.

    Только Россия смертельно заражена вирусом либерализма на всех уровнях. Лечится ли это?



    Еще прикрылся якобы верой, сволочь! Можно подумать до тебя 1000 лет от древней Руси до Российской Империи когда была смертная казнь все были неверующими!