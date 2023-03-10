Военное обозрение
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Польское СМИ: жители страны все чаще обвиняют США в разжигании конфликта на Украине

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Польское СМИ: жители страны все чаще обвиняют США в разжигании конфликта на Украине

Среди польских пользователей социальных сетей все больше распространяются антивоенные настроения, поляки начинают обвинять США в развязывании вооруженного конфликта на Украине.


По словам специалиста по соцсетям Анны Межиньской, в стране неуклонно растет количество противников продолжения поддержки Украины. В эфире радиостанции TOK FM Межиньская подчеркнула, что не поддерживает подобную инициативу, поскольку полагает, что это способствует росту противоречий в польском обществе.

После публикации комментария специалиста по соцсетям на интернет-портале радиостанции, под статьей появилось внушительное количество комментариев читателей, утверждающих, что в странах Западной Европы уровень поддержки Украины значительно уступает польскому. Пользователи также выступили против пропаганды поддержки украинской власти, выразили нежелание воевать за чужую страну, а также сравнили ситуацию в Польше с антиутопическими произведениями Джорджа Оруэлла.

С начала марта текущего года власти Польши обязали находящихся в стране беженцев из Украины оплачивать за свой счет половину расходов на проживание. Подобное решение ожидаемо вызвало крайне негативную реакцию среди украинских беженцев.

По последним оценкам, в Польше в настоящее время находится около 950 тысяч беженцев из Украины, а всего в стране постоянно проживает более 2,3 миллионов украинских граждан, основная часть которых является трудовыми мигрантами.
Автор:
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2 комментария
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  1. Aken
    Aken Сегодня, 17:31
    0
    Надо такие разговоры пресекать. А то так и против демократии выступать начнут.
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:36
    0
    Сегодня президент Мексики выступил против США, которые намеревались провести военную интервенцию в Мексике, напомним, что они уже захватили половину мексиканской территории. Мексике нужно перевооружаться и строить мощную оборонительную армию с российским оружием.