Среди польских пользователей социальных сетей все больше распространяются антивоенные настроения, поляки начинают обвинять США в развязывании вооруженного конфликта на Украине.По словам специалиста по соцсетям Анны Межиньской, в стране неуклонно растет количество противников продолжения поддержки Украины. В эфире радиостанции TOK FM Межиньская подчеркнула, что не поддерживает подобную инициативу, поскольку полагает, что это способствует росту противоречий в польском обществе.После публикации комментария специалиста по соцсетям на интернет-портале радиостанции, под статьей появилось внушительное количество комментариев читателей, утверждающих, что в странах Западной Европы уровень поддержки Украины значительно уступает польскому. Пользователи также выступили против пропаганды поддержки украинской власти, выразили нежелание воевать за чужую страну, а также сравнили ситуацию в Польше с антиутопическими произведениями Джорджа Оруэлла.С начала марта текущего года власти Польши обязали находящихся в стране беженцев из Украины оплачивать за свой счет половину расходов на проживание. Подобное решение ожидаемо вызвало крайне негативную реакцию среди украинских беженцев.По последним оценкам, в Польше в настоящее время находится около 950 тысяч беженцев из Украины, а всего в стране постоянно проживает более 2,3 миллионов украинских граждан, основная часть которых является трудовыми мигрантами.