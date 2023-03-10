Представитель ВСУ опроверг сообщения западной прессы о передаче Украине систем ПВО Patriot

Вплоть до настоящего времени Украина еще не получила систему противовоздушной обороны Patriot. Об этом заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Ранее о получении киевским режимом одного из двух обещанных ей комплексов противовоздушной обороны Patriot, обещанных США и Германией, писала газета Financial Times. По утверждению газеты, Patriot Украине передали, но в эксплуатацию он еще не введен.
Игнат, в свою очередь, заявил, что пока украинские вооруженные силы еще не получили данные комплексы. Он пообещал, что расскажет средствам массовой информации об его получении.
Что интересно, представитель ВСУ выразил сомнение в том, что с помощью американского комплекса Patriot можно сбивать российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал». По утверждению Игната, этого еще никто не делал, но «если Украине доверят» данную задачу, то украинские военные будут пробовать сбивать гиперзвуковые ракеты.
Вообще вокруг истории с поставкой Patriot на Украину происходит нечто странное. Не далее, как во вторник министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью испанской газете Razon сообщил об успешной доставке на Украину первых комплексов Patriot, причем благодаря «помощи Польши». Затем в Минобороны Польши уточнили, что комплексы еще не прибыли на Украину. Потом FT написала о доставке одного из комплексов, а украинское командование опровергло эту информацию.
Не исключено, что в США обеспокоены возможной бесполезностью комплекса против российских ракет. Поэтому если не будет видимых успехов в противовоздушной защите украинских объектов, информацию о доставке и эксплуатации комплекса попытаются скрывать как можно дольше, даже если он и был поставлен.