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Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств

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Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств

В Пекине в течение трех дней проходили трехсторонние переговоры, на которых хозяева встречи принимали представителей Тегерана и Эр-Рияда. В итоге Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств.

Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.

Решили возобновить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства в течение следующих двух месяцев

- говорится в сообщении.

От Тегерана на мероприятии, которое продолжалось с 6 по 10 марта, присутствовал секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Саудитов представлял советник по национальной безопасности Мусаид Аль Айбан. Сторонам удалось урегулировать все разногласия и достичь примирения.

В совместном заявлении по итогам переговоров представители Эр-Рияда и Тегерана поблагодарили власти Ирака и Омана за посредничество в переговорном процессе и предоставление площадок для встреч в 2021 и 2022 годах, а также китайское руководство за организацию недавно завершившегося раунда переговоров.

Далее предстоит встретиться министрам иностранных дел двух стран, чтобы выработать механизм реализации достигнутых договоренностей и согласовать обмен послами.

Прекращение контактов между Тегераном и Эр-Риядом произошло в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии священника-шиита шейха Нимра аль-Нимра. За этим последовало нападение демонстрантов на посольство саудитов в Иране. В ответ Эр-Рияд объявил о разрыве дипломатических отношений.
Использованы фотографии:
https://nournews.ir/
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21 комментарий
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  1. ААК
    ААК Сегодня, 18:00
    -9
    И тут Китай, а где же в этом значимом международном событии российская дипломатия и её выдающийся руководитель - апологет переговорного процесса?
    1. Skuns
      Skuns Сегодня, 18:08
      +4
      Решили возобновить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства в течение следующих двух месяцев

      Одна маленькая ,но хитрая страна ,наверное в ярости ..Ждем провокаций кровавых
      1. surfdude
        surfdude Сегодня, 19:31
        0
        Да нет,Белоруссии всё равно.;))) И не кровавых,а картофельных.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:20
      +4
      Хорошая бы компания против США получилась Россия-Китай-Иран-Саудовская Аравия, опрокинут доллар и не будет ""мирового гегемона. Россия захватила часть американского оружия, которое поставлялось Украине, и отдала Ирану для создания аналогов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне. В частности "аналог джавелина" очень понравится Израилю.
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 18:29
      +7
      Цитата: ААК
      И тут Китай,

      И что с того? Китай великая держава, мало того, она играет очень заметную роль в экономической жизни обоих этих государств...
      Цитата: ААК
      а где же в этом значимом международном событии российская дипломатия и её выдающийся руководитель - апологет переговорного процесса?

      Привыкайте к мысли, что Мир МНОГОПОЛЯРЕН
      1. Reptiloid
        Reptiloid Сегодня, 20:17
        0
        трёхсторонние переговоры

        После всяких американских угроз всем подряд, а Китаю ---- особенно! laughing lol точно, штатники злятся.
  2. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:00
    +8
    Израиль наверно в не себя от ярости.В случае конфликта Израиля с Ираном Саудовская Аравия теперь не даст использовать своё воздушное пространство ВВС Израиля.Теперь Иран и Саудовская Аравия в одном прокитайском лагере. Китай зря время не теряет пользуясь вовлечённостью США в конфликт на Украине.Так же китайский МИД попросил США вывести свои войска из Сирии.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 18:22
      -1
      Цитата: Orange-Bigg
      ак же китайский МИД попросил США вывести свои войска из Сирии.

      С 2015 года наши в договоре с Асадом и за всё время ни одного раза не поставили вопрос о выводе американских войск из Сирии...
      Молодцы китайцы! Если Асад заключит с Си Цзиньпином договор о военном сотрудничестве, то китайский НОАК может на законном основании проверить хвалёную американскую крепость в ногах.
      А как иначе? На полном международном праве...Заодно и потренируются...
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:14
    +7
    Когда США на встречах и в процессе переговоров нет, страны по хорошему всегда могут договориться.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:21
      +4
      Когда США исчезнет как государство с планеты Земля, то и войны прекратятся.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 18:44
        0
        Скорее, англосаксонская призма мировоззрения. США её главный проводник.
  4. Skuns
    Skuns Сегодня, 18:16
    0
    Сауды конкретно пошли в разнос и выходят из под влияния англосаксов ..Чуют ,что если США опустят ,то и им хана придет .
    И с Россией заигрывать стали ,прям "друганы" ..Но мы помним ,кто финансировал поставлял оружие вахабитам на Кавказ и т.д.
    Так что разговор еще будет ..И Иран тоже предъявит счета !
    А вот с Израилем начнутся сложности .Давление на Россию увеличится в разы ,чтобы мы предали Иран или что то подобное
  5. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:16
    +2
    Ну сейчас омеригосы начнут гадости делать. Сами и своих союзников подтянут.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:26
    0
    Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств
    . Соседи меж собой договорятся, если никто извне вмешиваться не будет.
    Хотя, как раз из за вмешательства, всяких разных, повод договорится возникает ещё чаще.
  7. svp67
    svp67 Сегодня, 18:27
    0
    Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств
    И это действительно ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 18:30
    0
    Саудовцы на примере Ирака понимают что происходит с отработавшими для американцев свое государствами. Ирак воевал с Ираном и все им прощалось даже покупка оружия СССР и химическое оружие против курдов, как только Ирак перестал воевать с Ираном его ЦРУ ( обещая не защищать Кувейт при нападение Ирака, как и нам типа окраину не будут тоже защищать) привели на заклание в 91 году. Учитывая конкуренцию сланцевикам саудиты следующие на заклание и не помогут закупки на десятки миллиардов оружия в США. Вопрос в зрелости элит арабов и персов, смогут увидеть будущее и не погрязнуть в раздрае совместном хорошо будет для всех и для нас тоже, кроме США и Израиля.
  9. ilpine
    ilpine Сегодня, 18:34
    0
    Это действительно прорыв на Ближнем Востоке. Это снимает для России ряд серьёзных проблем и открывает новые перспективы.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:57
    0
    Когда ждать демократические выступления против нарушений прав человека в обеих странах?

    Ну естественно - с обязательным комментарием Неда Прайса о том, что "мы поддерживаем мирные протесты и призываем власти воздержаться от насилия, так как мы можем ввести санкции в ответ на непропорциональное применение силы"
    1. Кузмицкий
      Кузмицкий Сегодня, 19:34
      0
      В Иране, вроде, что-то такое "демократическое" уже было. Теперь Запад может попробовать саудитов подраскачать.
  11. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:16
    0
    Израилевка явно нервничает, перспектива на будущее тускнеет. Арабский мир всё равно заберёт своё.
  12. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:31
    0
    Вопрос в том, сможет ли наше руководство как то использовать это обстоятельство нам на пользу? Очень сомневаюсь. У них другие интересы да и цели.