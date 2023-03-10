Решили возобновить дипломатические отношения и вновь открыть свои посольства в течение следующих двух месяцев

В Пекине в течение трех дней проходили трехсторонние переговоры, на которых хозяева встречи принимали представителей Тегерана и Эр-Рияда. В итоге Иран и Саудовская Аравия договорились о нормализации отношений и открытии посольств.Об этом сообщает иранское информагентство Tasnim.- говорится в сообщении.От Тегерана на мероприятии, которое продолжалось с 6 по 10 марта, присутствовал секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани. Саудитов представлял советник по национальной безопасности Мусаид Аль Айбан. Сторонам удалось урегулировать все разногласия и достичь примирения.В совместном заявлении по итогам переговоров представители Эр-Рияда и Тегерана поблагодарили власти Ирака и Омана за посредничество в переговорном процессе и предоставление площадок для встреч в 2021 и 2022 годах, а также китайское руководство за организацию недавно завершившегося раунда переговоров.Далее предстоит встретиться министрам иностранных дел двух стран, чтобы выработать механизм реализации достигнутых договоренностей и согласовать обмен послами.Прекращение контактов между Тегераном и Эр-Риядом произошло в 2016 году. Этому предшествовала казнь в Саудовской Аравии священника-шиита шейха Нимра аль-Нимра. За этим последовало нападение демонстрантов на посольство саудитов в Иране. В ответ Эр-Рияд объявил о разрыве дипломатических отношений.