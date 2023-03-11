День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны

Жаль, что так рано приходится расставаться с жизнью. Повоевали немного, но успели убить более сотни гитлеровцев. Отомстите за нас, друзья. Прощайте!

В годы Великой Отечественной войны весь тыл огромной страны жил и работал под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!». Одним из ярчайших символов единения и самоотверженности советских граждан в те трудные времена лихолетия стало формирование Уральского добровольческого танкового корпуса. Сегодня, 11 февраля, отмечается восемьдесят лет этого Дня народного подвига.В 1943 году приказом Народного комиссара обороны СССР было образовано уникальное танковое соединение. Оно было создано в кратчайшие сроки благодаря безвозмездному сверхурочному труду и личным пожертвованиям жителей Пермской (в то время Молотовской), Свердловской и Челябинской областей. Всего жители Урала собрали свыше 70 млн рублей, которые пошли на закупку боевой техники, вооружения и обмундирования. Название «30-й Уральский добровольческий корпус» (30-й УДТК) войсковому соединению присвоил лично Иосиф Сталин.С почином формирования на народные средства и за счет добровольного сверхурочного труда бронетанкового соединения выступили в январе 1943 года свердловские танкостроители, которые обязались изготовить столько боевых машин и самоходных орудий, сколько требуется для укомплектования армейского корпуса. Эту инициативу свердловчан поддержали также рабочие заводов в Челябинской и Молотовской (Пермской) областях.В бронетанковое соединение также были призваны уральские рабочие. Причем формирование подразделения было на особом контроле руководства страны, попасть в его состав можно было только после особого отбора. Желающих служить в добровольском воинском соединении было много: всего с заявлениями на призыв в военкоматы обратились 115 тысяч уральцев. В результате были отобраны 9661 человек. Командованием были сформированы три танковые бригады, четыре полка, одна мотострелковая и другие боевые части, вошедшие в структуру армейского корпуса. Осенью 1945 года корпус был переименован в 10-ю гвардейскую Уральско-Львовскую танковую дивизию.Первого мая 1943 года все добровольцы в торжественной обстановке приняли военную присягу и получили боевое оружие . Девятого мая 1943 года в Свердловском театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, посвященное проводам добровольческого корпуса на фронт. Второго июня 1943 года корпус был передислоцирован с Урала в Подмосковье, где завершил своё формирование.Уральский добровольческий танковый корпус прошёл все ключевые сражения Великой Отечественной войны от Орла до Праги, в том числе участвовал в боях на Курской дуге. За два года сражений 30-й УДТК освободил сотни городов и тысячи населенных пунктов. Его воинам вручено более 42 тысяч орденов и медалей, 27 солдат и сержантов стали полными кавалерами орденов Славы, 37 гвардейцам корпуса присвоено звание Героя Советского Союза. Верховный главнокомандующий советских войск Иосиф Сталин 27 раз объявлял корпусу и его частям благодарности.Уральские добровольцы сражались очень героически. В Орловской наступательной операции на Курской дуге один из танков «Челябинский Пионер» был подбит, экипаж не сумел выбраться из горящей машины. Однако командир танка Павел Бучковский успел написать короткую записку, которую спрятал в стволе пистолета ТТ:Этот праздник стал хорошим поводом еще раз вспомнить героический труд наших предков, совершивших настоящий трудовой подвиг. Сегодня российская промышленность вновь встает на военные рельсы, дабы обеспечить всем необходимым наших бойцов, как и их предки вступивших в битву с нацизмом.Одновременно тысячи россиян, общественные объединения и бизнес на собственные средства закупают технику, оборудование и обмундирование для бойцов, находящихся в зоне спецоперации. Тем самым граждане нашей страны по примеру уральцев сохраняют преемственность поколений, оказывая добровольную поддержку российской армии.