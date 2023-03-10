Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Франции пообещал помощь киевскому режиму с контрнаступлением

28
Президент Франции пообещал помощь киевскому режиму с контрнаступлением

Франция вместе с Великобританией планируют оказать помощь Украине в контрнаступлении, о котором говорит Киев. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на франко-британском саммите.


В чем конкретно будет заключаться данная помощь, Макрон пояснять не стал. Но при этом французский президент отметил, что желание и Парижа, и Лондона – «помочь Украине выстоять», а затем начать контрнаступление, которое желает осуществлять киевское руководство.

Вероятно, речь может идти о дальнейших поставках вооружений, о снабжении ВСУ разведывательной информацией, переправке на Украину наемников, включая и военнослужащих регулярной армии, выступающих под видом «волонтеров».

Отметим, что подобное заявление президента Франции является резко антироссийским и таящим в себе большую опасность. Макрон не может не знать о самых тяжелых последствиях попыток Украины напасть на Крымский полуостров. Получается, что своими заявлениями он санкционирует помощь киевскому режиму в уничтожении российских военных, в создании смертельно опасных угроз для мирного населения освобожденных территорий новых регионов Российской Федерации, а также Крымского полуострова.

Нет сомнений, что подобное заявление Макрона, а особенно факты реальной помощи контрнаступлению, должны быть по достоинству оценены российским руководством и в отношении Франции приняты соответствующие меры.

Сегодня в Париже проходит франко-британский саммит с участием как президента Франции Эммануэля Макрона, так и главы британского правительства Риши Сунака. Тема военной помощи Украине является ключевой на саммите, но также Макрон и Сунак обсуждают вопросы миграции и экономическое сотрудничество двух государств.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
28 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:12
    +1
    Президент Франции пообещал помощь киевскому режиму с контрнаступлением

    Моральную.

    Контрнаступление ВСУ под Артемовском — концентрация сил
    Противник к «деблокаде» Артемовска готовится очень серьезно.
    Всего в контрнаступлении предполагается участие 20 бригад (в т.ч. 2 танковых и 3 артиллерийских). Понятно, что часть из них уже не «в комплекте», но сила грозная (и к тому же в основном это все элита ВСУ). Суммарно до 50 000 — 55 000 человек на фронте от севернее Соледара до северных окраин Торецка (не считая «мяса» из теробороны).


    По данным с украинской стороны наступление должно начаться уже на следующей неделе.
    Появилась информация, что контрудар под Бахмутом Сырский готовит на следующей неделе, сейчас на восточный фронт перебрасывают технику с Запорожья. Командующий сухопутных войск хочет использовать опыт Харьковского контрнаступления и нанести разрезающие удары в тыл противника по флангам. Для этих целей:

    В районе Бахмута сконцентрировали группу Центр, которая должна атаковать фронт: 93-я отдельная механизированная, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 24-я отдельная механизированная бригада, 77-я отдельная аэромобильная бригада, 46-я отдельная аэромобильная бригада, 3 бригада оперативного назначения, 4бригада оперативного назначения, 226-я отдельная артиллерийская бригада, Силы специальных операций Украины из задача будет наносить удар в фронт.

    Группа Север на Славянском направлении сконцентрирована 4-я отдельная танковая бригада, 44-я отдельная артиллерийская бригада, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 67-я механизированная бригада из задача ударить в правый фланг (север Бахмута) с направлением на Соледар. В Северске сформирована дополнительна группа для удара на Соледар, 81-я отдельная аэромобильная бригада и часть 10-ой отдельная горно-штурмовая бригады.

    Группа Юг должна деблокировать дороги на Бахмут, в районе Константиновки и Белокузминовки (в сторону (через Часов Яр) Богдановки и Ивановского (Красного)) 45-я отдельная артиллерийская бригада, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 47-я отдельная механизированная бригада, 28-я отдельная механизированная бригада, 17-я отдельная танковая бригада. Дополнительно В районе Иванполье и Торецка 5 отдельная штурмовая бригада.

    https://podolyaka-yurij.ru/10-03-2023-svezhie-novosti-ukrainy-segodnya-v-artyomovske-chvk-vagner-nachali-shturm-promzony-zavoda-cvetmet-vojna-na-ukraine-poslednie-svodki-svo-23-video/
    1. Слон
      Слон Сегодня, 18:35
      +6
      Возможно все это может пройти мимо Оленевода и его приближенных генералов, чтобы подставить под удар критически настроенных и добивающихся явных военных успехов Музыкантов
      1. Oleg Ogorod
        Oleg Ogorod Сегодня, 19:36
        0
        Оленевод у нас вроде мэр резиновой, а в Туве северные олени не водились, только китайцы.
        Так что министр у нас близок родственно к Китаю.
        Туви́нская Наро́дная Респу́блика (латиница — тув. Tьʙa Arat Respuʙlik, кириллица — тув. Тыва Арат Республик) — частично признанное (СССР — в 1924 и МНР — в 1926) государство в Южной Сибири с 1921 по 1944 годы. В 1921—1926 годы официально называлась Танну́-Ту́ва. Не была признана Китаем, частью которого считалась большинством стран мира. В 1944 году вошла в состав СССР как Тувинская автономная область в составе РСФСР.

        Откуда в той Южной Сибири северные олени?
        Если верить Над Пи Сям на заборе:
        В марте 1917 года после сообщения о свержении монархии в России на территории Урянхайского края началось активное создание Советов. Совдеп сразу попытался разоружить дислоцировавшуюся в Белоцарске сотню забайкальских казаков. Но казаки отказались подчиняться, разогнали совдеп и красную гвардию и ушли в Забайкалье. С исчезновением этой силы в Урянхае усилились антирусские настроения. Часть урянхайской знати вследствие революционного развала пришла к выводу об ошибочности ставки на Россию и начала подыскивать защиту со стороны других государств. Эти поиски усилились после разграбления большевиками скота русских купцов, так как знать испугалась, что большевизмом заразится и местное простонародье. Со своей стороны большевики обещали тувинцам независимость.

        В марте 1918 года на IV съезде русского населения края в Туве провозглашена советская власть. 11 июня 1918 года открылся V съезд русского населения края, а 13 июня — съезд представителей тувинского народа. Вопрос о самоопределении Урянхая составлял главный пункт в порядке дня урянхайского съезда, созванного Краевым Советом депутатов (председатели — Беспалов С. К. (25.03.1918 — 2.05.1918), Терентьев М. М.(7.05.1918—7.07.1918)). Представители советской власти декларировали, что тувинцы свободны от всех обязательств перед Россией. 18 июня 1918 года состоялось совместное заседание русского и тувинского съездов, на котором единодушно был принят Договор о самоопределении Тувы, дружбе и взаимной помощи русского и тувинского народов.

        После этого урянхайская знать вступила в прямые переговоры с правительствами Монголии и Китая о переходе в их подданство. Русским прямо говорилось: «Мы будем вынуждены подчиниться тому государству, на чьей стороне окажется право и сила…» В июне 1918 года в край прибыла китайская делегация из высокопоставленных китайских чиновников, с целью знакомства с положением в крае для торговой экспансии. Товары первой необходимости китайских и монгольских купцов стоили значительно дешевле, чем русские. Такая дешевизна естественно, вызывала симпатии тувинцев к монголам и китайцам. Недовольство русским правительством усиливалось запретами, которые они ввели на въезд китайцев и монголов на территорию края при «практически полном отсутствии на рынке русских товаров».

        Для переговоров с китайцами VI краевым русским съездом был командирован Я. И. Мальцев, отметивший наращивание военного присутствия Монголии и Китая в регионе и пришедший к выводу о вероятной в скором будущем их агрессии в Урянхай. Мальцев констатировал: «Никакие переговоры представителей русской власти с урянхайскими нойонами восстановить прежнее положение не могут. Для того чтобы сохранить в крае спокойствие […] необходима немедленная присылка сюда казачьей сотни, с правом соорганизования в случае надобности добровольческих дружин». Временное Сибирское правительство решило направить в край просимый отряд «в интересах поддержания в крае порядка, ввиду агрессивных действий монголов и китайцев, проявления большевизма, грабежей скота урянхами и для охраны складов оружия». В октябре 6-я сотня 3-го Сибирского казачьего полка, укомплектованная молодыми казаками из Павлодарского уезда, прибыла в Белоцарск.

        Осенью 1918 года началось вторжение в Туву китайских войск под командованием Ян-Шичяо. Они заняли южные и западные районы. Вслед за китайцами в Туву вошли монгольские войска под командованием крупного феодала Максаржава. Они нацелились на столицу края Белоцарск.

        Советская власть на территории Тувы продержалась недолго: в июле 1918 IV краевой съезд объявил о ликвидации Советов и о поддержке Временного Сибирского правительства П. В. Вологодского.

        Весной 1919 года в Туве вспыхнул антирусский мятеж: начались столкновения местных жителей с русскими крестьянами и купцами. Руководили восставшими тувинские чиновники. Начались грабежи русского населения. С 1 по 3 июня 1919 г. в районе реки Кемчик восставшие тувинцы, насчитывавшие до 600 человек, разграбили и сожгли все торговые фактории по Кемчику, убив до 60 русских и разогнав остальное русское население. По данным И. И. Серебренникова, восстание сопровождалось первобытными расправами над русскоподданными, которых связанными сбрасывали в реку Кемчик, не разбирая старых, молодых, женщин, детей. Малочисленность русских войск в крае, распылённых по большой территории, не позволяла справиться с повстанцами, а также парализовать агрессивные действия китайских и монгольских вооружённых сил.

        Кстати, ничего не напоминает про 1991 год...
        1. Horn
          Horn Сегодня, 20:11
          0
          Как раз в Туве есть подвид северных оленей. Гугл в помощь
  2. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 18:13
    +2
    и чем макарон поможет?!!
    бабушку свою пришлет в качестве усиления?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:18
      +9
      Присылают не бабушку(кому эта кляча сдалась),а внолне современную артиллерийскую технику,БТРы,средства наблюдения.Те же пара батарей Цезарей могут навести в нас на передке серьезную проблему
    2. Комментарий был удален.
    3. Ryzhyv
      Ryzhyv Сегодня, 19:31
      +2
      Хочет снова услышать звук русских сапог в Париже. Если как надо рассматривать его заявление, то это объявление войны. Со всеми вытекающими. Но в наше время это всего лишь красная линия.
    4. Oleg Ogorod
      Oleg Ogorod Сегодня, 19:41
      +1
      Каждому бойцу СВУ он пришлёт свою Эммануэль...
    5. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 20:07
      0
      Цитата: Василенко Владимир
      ....бабушку свою пришлет .....

      hi разным странам он обещает что-то интересное. no Будет скорей всего, как раньше делали---- свечки, надписи
      мы с тобой!
  3. Быков.
    Быков. Сегодня, 18:15
    +1
    раскрасят эфелеву башню в жёлто-синий цвет? жё сви скакуасы.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:16
    +7
    Как оценит эти заявления наше руководство?Да никак.У нас есть рычаги давления на Макарона?
    1. Aleksandr21
      Aleksandr21 Сегодня, 18:38
      +7
      Цитата: dmi.pris1
      Как оценит эти заявления наше руководство?Да никак.У нас есть рычаги давления на Макарона?


      По хорошему, уже давно пора разорвать отношения с ЕС, и со странами помогающими Киевскому режиму... + запретить Российским компаниям торговлю с недружественными странами законодательно).

      И если есть возможность, начать вставлять палки в колеса инвестициям ЕС и их торговле в ЕАЭС... пускай евро платят за русофобию).

      Жаль, только что это всего лишь пожелания и мечты, в реальности наше руководство не способно на жесткие шаги.... только делают имитацию противостояния, а по факту не применяют весь спектр экономических/политических/дипломатических возможностей.
    2. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 18:45
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      Как оценит эти заявления наше руководство?Да никак.У нас есть рычаги давления на Макарона?

      Все феодальные рычаги зняты давлением на Пригожина!
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:17
    +8
    Ему 1,5 млн. протестующих на улицах мало ? Избиратели точно "оценят", на пенсионную реформу денег нет, а на Украину находит, да и цыганенок ввязался в суровую мужскую игру которая его вышвырнет из премьер-министров.
    1. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 19:30
      +2
      Там не только пенсионная, там аграрии... если погода не смилуется...зима теплая, но вот беда малоснежная...
      "Этот февраль оказался самым засушливым с 1959 года", - отметил Бешю. По его словам, "ситуация на этот раз более серьезная, чем в прошлом году в это же время, и мы на два месяца опаздываем с подпиткой грунтовых вод"... "У нас 30 тыс. очистных сооружений, но только 77 из них позволяют очищать сточные воды до возможности повторного использования", - посетовал министр, указав на то, что страна из-за этого "лишается миллионов кубометров". https://www.interfax.ru/world/887765
      Кристоф Бешу. "Ограничения введены в четырех департаментах: Изер, Буш-дю-Рон, Вар и Восточные Пиренеи. В последнем приказ префекта запрещает физическим лицам до 30 апреля мыть свой автомобиль, поливать газоны, наполнять индивидуальный бассейн. На местном уровне все, включая фермеров, должны снизить забор воды на 50%" https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17144995
  6. vargo
    vargo Сегодня, 18:21
    +9
    Обиделся французик. Видимо поездка в Африку, ему сладкой не показалось)
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:29
    +9
    Президент Франции пообещал помощь киевскому режиму с контрнаступлением

    Владимир Владимирович! Не общайтесь больше с Макроном, пока французы не изберут нового президента. С такими людьми противно даже рядом стоять...Это же облезлый, посыпанный перхотью геронтофил, не способный ни жить по-человечески, ни любить (потому что вершина любви это чудо великое -дети)...
    Желаю, чтобы Франция воздала должное этой американской шавке...
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 18:30
    +6
    Нет сомнений, что подобное заявление Макрона, а особенно факты реальной помощи контрнаступлению, должны быть по достоинству оценены российским руководством и в отношении Франции приняты соответствующие меры.
    Россия их уже принимает на Африканском континенте...
  9. Jafar
    Jafar Сегодня, 18:31
    +7
    Что-то психоз у него какой-то, видать опять абонент не отвечал
  10. DominickS
    DominickS Сегодня, 18:47
    +1
    Asia Times
    Гонконг
    Грядущие весенние наступления на Украине
    Asia Times: Украина готовится к наступлению, спланированному не Киевом, а Пентагоном
    ИноСМИ, 1920, 09.03.2023
    В преддверии весенней оттепели и Украина, и Россия готовятся к масштабным военным кампаниям, пишет Asia Times. При этом наступление украинских войск наверняка спланировано в Пентагоне, а не в Киеве, уверен автор статьи.
    Стивен Брайен (Stephen Bryen)
    На сегодняшний день на Украине вырисовываются два потенциальных весенних наступления. Любое из них будет сопряжено со значительным риском для обеих сторон. Предсказать их исход сложно, поскольку могут вмешаться внешние игроки, особенно силы США и НАТО.
    Первое наступление хорошо известно. Это весенняя кампания российской армии. Серьезная подготовка к нему ведется уже много месяцев. Русские отточили тактику, подвезли новые наступательные вооружения и заменили утраченную в ходе боев технику — особенно танки и боевые машины пехоты.
    В одном репортаже говорится, что производство танков (в том числе Т-90 и Т-14 "Армата") вышло на высокий уровень. Ускорилось и производство другого оружия, особенно боеприпасов всех типов.
    Что неизвестно, так это то, как русские распорядятся собранным "кулаком" численностью от 200 000 до 300 000 человек. По одной из теорий, они будут двигаться с юга и востока широким фронтом, пытаясь заманить украинские силы в ловушку и окружить их.
    Этим окружением они попытаются сковать ВСУ, одновременно предприняв рывок на Киев с трех сторон (с юга, востока и севера). Пожалуй, это для них оптимальный вариант, но встают вопросы, хватит ли у них для этого сил и мобильности, чтобы не допустить украинских контратак.
    К другому весеннему наступлению всерьез готовится Украина. И наверняка оно было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве.
    НАТО стремительно укрепляет силы. В прошлую субботу в греческий порт Александруполис зашел транспортный корабль под флагом США "Либерти Прайд" с военной техникой для альянса.
    Сколько других кораблей США в данный момент находится в океане или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к расползанию конфликта с началом украинского наступления.
    Вероятнейшая цель украинского весеннего наступления — Крым и российские войска на юге. Задача состоит в том, чтобы отрезать их в районе от Херсона до Запорожья, планомерно уничтожить, а затем двинуться на Крым.
    США поставляют для этого нападения огромное количество военной техники — в том числе понтоны, которые выдерживают танки "Леопард 2" немецкого производства весом свыше 62 тонн (к слову, примерно столько же весят призрачные M1 "Абрамс", которые поступят лишь в следующем году, если вообще).
    В ходе этой операции Украина будет сильно зависеть от американской разведки и, что весьма вероятно, авиации. Однако времени на обучение украинских пилотов на F-16 не хватит, да и запасных F-16 современной комплектации, которые можно тут же бросить в бой, нет — если, конечно, в дело не вмешаются истребительные эскадрильи самих США.
    Можно ожидать, что американские самолеты получат украинские опознавательные знаки, а за штурвал усядутся американские или натовские пилоты. Эти самолеты будут работать вне зоны доступа ПВО противника и запускать оружие большой дальности классов "воздух – воздух" и "воздух – земля".
    Держась в стороне от российских систем ПВО под прикрытием остатков украинской обороны, F-16 смогут наносить удары по российской бронетехнике, командным центрам, войсковым соединениям, транспортным колоннам, средствам радиоэлектронной борьбы и радарам ПВО.
    Русские могут счесть украинское наступление при непосредственном участии НАТО поводом для войны. Как Россия ответит на прямой вызов, сказать трудно. Однако вероятнее всего ударами по складам и скоплениям техники в Польше и Румынии — и, почти наверняка, по аэродромам, откуда взлетают боевые самолеты.
    У российских стратегов есть мнение, что Польша может ввести на Украину войска. Если украинское наступление захлебнется, а русским удастся свергнуть киевское правительство, они могут захватить Львов и другие трофеи.
    Если эти прогнозы на весенние наступления хоть немного сбудутся — а уже есть свидетельства обширной подготовки — то Европа окажется на грани великой катастрофы.
    Стивен Брайен — старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:48
    +4
    Ключевым вопросом на саммите Макорон энд Сунак ,является отнюдь Украина.Главнвй вопрос маломерные суда доставляющие мигрантов из Франции в Англию.Макорон отымел шенка Сунака.Сунак ехал к Макорону с предложением 200 млн £ и макорон блокирует суда на своём берегу и забирает мигрантов.Мвкорон выбивает с Сунака 470 млн £ за блокировку судов а за мигрантов отдаваться будет всё ЕС ,а не одна Франция.Кто помнит такого футболиста Гарри Линекра,он назвал закон о депортации мигрантов - фашистским.Травить его за это начал первый Сунак - обозвав что Гарри оторван от жизни.Англичане организовали сразу опрос об увальнени Линнекера с ВВС .Я тоже проголосовал,чтобы его оставить. 85 % уволить 15 % оставить.А что макорон против Украины скажет ,если в западных СМИ: Мы украли у родителей с Украины более 700 000 детей .А по вчерашнему обстрелу Украины, фраза построена так .ВСУ пыталась сбить 6 ракет Х 22 ,но не смогла ,все ракеты упали вокруг ЗАЭС.Так что придётся воевать до победного и ещё неизвестно ЕС оставит себе место до отступления.
  12. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 18:50
    +3
    Макрон что-то совсем
    не Анри IV, и не Наполеон
  13. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 18:54
    0
    НАТО - Польша, Германия, Франция, США, Великобритания и её доминионы активно готовятся вступить в войну.
    "We are at war" 03.09.1939
  14. maxvlm
    maxvlm Сегодня, 18:57
    +3
    Как обороняться у франции богатый опыт. 14 июня 1940 года, немецкие войска без боя вошли в Париж. Основные силы французской армии были разгромлены, бежали или сдавались в плен. Так что французам есть чему научить ВСУ.
  15. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 19:11
    +1
    Галльский петушок просится в англосаксонский зверинец, несмотря на полученные уже пендели. Не тот политик нынче, не тот в европах(((
  16. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 19:22
    0
    Франция вместе с Великобританией планируют оказать помощь Украине в контрнаступлении, о котором говорит Киев.

    "Миротворец ты наш", такой же как Зелябаба.
  17. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:22
    +2
    Неугомонный микрон! В 90- х служил в 18 гвардейском авиаплоку "Нормандия-Неман". Так вот, французы прилетали к нам на юбилейные мероприятия на аэродром Галенки, Приморского края. Вполне нормальные офицеры были. С глубоким пониманием роли СССР в разгроме фашизма. Дружелюбные и легкие в общении. До сих пор храню пилотку капитана ВВС Франции. А, моя фуражка, где-то во Франции.
  18. German Brit
    German Brit Сегодня, 19:25
    0
    Нато истребляет славянский народ.В правительстве чертят линии и упорно отрицают.Занимаются отмыванием своего бизнеса.Также занялись травлей Вагнер! ФИНАЛ БЛИЗОК. Их не интересует что они за Россию кровь проливают! Отольются Вам все ваши козни и вредительство!