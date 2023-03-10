Президент Франции пообещал помощь киевскому режиму с контрнаступлением

Франция вместе с Великобританией планируют оказать помощь Украине в контрнаступлении, о котором говорит Киев. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на франко-британском саммите.В чем конкретно будет заключаться данная помощь, Макрон пояснять не стал. Но при этом французский президент отметил, что желание и Парижа, и Лондона – «помочь Украине выстоять», а затем начать контрнаступление, которое желает осуществлять киевское руководство.Вероятно, речь может идти о дальнейших поставках вооружений, о снабжении ВСУ разведывательной информацией, переправке на Украину наемников, включая и военнослужащих регулярной армии, выступающих под видом «волонтеров».Отметим, что подобное заявление президента Франции является резко антироссийским и таящим в себе большую опасность. Макрон не может не знать о самых тяжелых последствиях попыток Украины напасть на Крымский полуостров. Получается, что своими заявлениями он санкционирует помощь киевскому режиму в уничтожении российских военных, в создании смертельно опасных угроз для мирного населения освобожденных территорий новых регионов Российской Федерации, а также Крымского полуострова.Нет сомнений, что подобное заявление Макрона, а особенно факты реальной помощи контрнаступлению, должны быть по достоинству оценены российским руководством и в отношении Франции приняты соответствующие меры.Сегодня в Париже проходит франко-британский саммит с участием как президента Франции Эммануэля Макрона, так и главы британского правительства Риши Сунака. Тема военной помощи Украине является ключевой на саммите, но также Макрон и Сунак обсуждают вопросы миграции и экономическое сотрудничество двух государств.