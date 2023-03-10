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Майору СБУ грозит до восьми лет лишения свободы за утверждение об инсценировке инцидента в Буче

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Майору СБУ грозит до восьми лет лишения свободы за утверждение об инсценировке инцидента в Буче

Майора службы безопасности Украины (СБУ) из Волынской области, называвшую "гражданской войной" вооруженный конфликт на Украине, а также заявлявшей об инсценировке произошедшего в городе Буча, украинские власти обвинили в "оправдании российской агрессии". Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до восьми лет.


Как сообщили в специализированной военной прокуратуре западного региона Украины, майор СБУ подозревается в отрицании "вооруженной агрессии Российской Федерации", признании "аннексии Крыма", а также в утверждении, что все "преступления российской армии в Буче" являются инсценировкой украинских властей. За эти высказывания ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.

В апреле прошлого года представители Минобороны РФ подчеркнули, что все представленные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы доказывающие совершенные российской армией "преступления" в городе Буча Киевской области, являются инсценировкой с целью провокации.

В российском оборонном ведомстве отметили, что за период нахождения в этом населенном пункте российских войск от каких-либо насильственных действий не пострадал ни один из местных жителей.

В ходе заседания СБ ООН постпред России Василий Небензя подчеркнул, что российской стороне не предоставлено никаких подтверждений своих обвинений в якобы совершенных военных преступлениях против мирных жителей в городе Буча.
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Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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9 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:28
    +3
    Бежать ему надо с этой "мрачной территории".Может раскажет потом на камеру,как это все обставлялось
    1. Грэг Миллер
      Грэг Миллер Сегодня, 18:35
      +6
      Бежать уже позно... Она уже попала в лапы своих бывших коллег...
  2. Novichek)
    Novichek) Сегодня, 18:30
    +4
    . Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до восьми лет.
    . То есть обвиняемая - это женщина? А имя имеется у нее вообще то? Это значит женщине хватило мужества на это , а миллионам мужиков не удалось?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:59
      +1
      Если еп чсе же арестовали,то что тут пожелать....Не все еще зомбированы и отбиты наглухо.Смелая женщина,жаль,что ее там сломают-это они умеют.Выдержать бы ей..
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:35
    -4
    Майору СБУ грозит до восьми лет лишения свободы за утверждение об инсценировке инцидента в Буче

    Можно и так сохранить себе жизнь...А если повторит это на камеру российскому СК, может даже заработать УДО.
  4. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 18:54
    -1
    Ничего,наши потом выпустят. Есть смелые люди.
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:06
    +2
    Мужественная женщина. Интересно, мы пытаемся или пытались ей как нибудь помочь? Хотя- вряд ли.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Мужественная женщина. Интересно, мы пытаемся или пытались ей как нибудь помочь? Хотя- вряд ли.

      При таких раскладах? belay
      Цитата: ROSS 42
      Можно и так сохранить себе жизнь...А если повторит это на камеру российскому СК, может даже заработать УДО.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 19:56
    0
    Бросилось в глаза, "восемь лет, с конфискацией имущества".
    Даже в таком деле ребята добра нажить хотят. Мародёры, чистой воды!