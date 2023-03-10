Майору СБУ грозит до восьми лет лишения свободы за утверждение об инсценировке инцидента в Буче

Майора службы безопасности Украины (СБУ) из Волынской области, называвшую "гражданской войной" вооруженный конфликт на Украине, а также заявлявшей об инсценировке произошедшего в городе Буча, украинские власти обвинили в "оправдании российской агрессии". Обвиняемой грозит лишение свободы сроком до восьми лет.Как сообщили в специализированной военной прокуратуре западного региона Украины, майор СБУ подозревается в отрицании "вооруженной агрессии Российской Федерации", признании "аннексии Крыма", а также в утверждении, что все "преступления российской армии в Буче" являются инсценировкой украинских властей. За эти высказывания ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества.В апреле прошлого года представители Минобороны РФ подчеркнули, что все представленные киевским режимом фото- и видеоматериалы, якобы доказывающие совершенные российской армией "преступления" в городе Буча Киевской области, являются инсценировкой с целью провокации.В российском оборонном ведомстве отметили, что за период нахождения в этом населенном пункте российских войск от каких-либо насильственных действий не пострадал ни один из местных жителей.В ходе заседания СБ ООН постпред России Василий Небензя подчеркнул, что российской стороне не предоставлено никаких подтверждений своих обвинений в якобы совершенных военных преступлениях против мирных жителей в городе Буча.