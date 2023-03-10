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Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»

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Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»

Ряд стран Евросоюза и НАТО помогают Украине для вида, а на самом деле занимаются наращиванием торговли с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.


Какие именно страны подразумевает Зеленский, он говорить не стал. Но подчеркнул, что на словах эти государства поддерживают Киев и «даже что-то передают», но делают это «условно, для галочки». С другой стороны, эти государства продолжают торговать с Россией и зарабатывают десятки миллиардов долларов на обходе экономических санкций.

По словам Зеленского, такие страны есть даже среди участников Североатлантического альянса и Евросоюза. Не называя конкретных государств, Зеленский все же продемонстрировал свою максимальную наглость: он осмеливается указывать суверенным странам, как им себя вести, с кем наращивать товарооборот, где и на чем зарабатывать и в каких объемах оказывать помощь Украине.

Можно предположить, что, в первую очередь, Зеленский может говорить о таких странах Европы как Венгрия, вызывающая наибольшее негодование в Киеве, а также Австрия, Италия, Кипр. Вероятно, благосклонно украинский лидер относится только к таким «боссам» своего режима как США, Великобритания или Польша, а также к прибалтийским республикам и странам Скандинавии.

Остальные государства он обвиняет в уклонении от важнейшего, по его мнению, долга западных стран в настоящий период по военной и финансовой помощи Украине.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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17 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:26
    +2
    Вот все ему мало..Может в итоге рога вырастут(как в известном мультике)
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:38
      +3
      Зеленский обвинил американцев во лжи !!! из-за публикаций о диверсии на "Северных потоках",

      Он ответил на просьбу прокомментировать появившуюся в американских СМИ информацию, что диверсию совершила некая "проукраинская группировка":
      "Украинцы точно этого не делали", — заявил Зеленский. Байден получается фуфлогон по версии Зе.
    2. стар
      стар Сегодня, 19:12
      0
      Все уже привыкли, что должны денег Украине. Если не хотим попасть в этот ряд, надо побеждать.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:28
    +2
    Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»
    . Ха, как раз таки "галочка", ещё какие-то притензии предьявляет... оборзели, берега потерял.
  3. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 18:32
    +1
    Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»

    Это уже похоже на хамство.И как только его терпят?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:08
      0
      Ничего необычного.Хамам там зачастую улыбаются.Да и аппетит приходит во время еды
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:33
    -1
    Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»

    Что же, клоун тряпичный, никто за просто так разрываться на станет...Мало того, скоро вас погонят домой отовсюду. Заставят отрабатывать миллиарды...
    И не думай никуда слинять...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:50
      0
      Цитата: ROSS 42
      Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»

      Что же, клоун тряпичный, никто за просто так разрываться на станет...Мало того, скоро вас погонят домой отовсюду. Заставят отрабатывать миллиарды...
      И не думай никуда слинять...

      Отрабатывать будет хох. ляцкий народ! А Зе если не повесят, то он слиняет!
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 18:40
    0
    Он забыл, что некоторые страны могут думать о своей выгоде, а не только о том, чтобы России навредить.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:18
      0
      И не подумал, что реакция может быть и обратной, - тогда и "для галочки" прекратится.
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 18:42
    0
    Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»
    Так их, детей собаки, нагайкой по голой заднице.... только они не знают, шо це нагайка? request
  7. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 18:55
    +2
    Зеленский все же продемонстрировал свою максимальную наглость: он осмеливается указывать суверенным странам, как им себя вести, с кем наращивать товарооборот, где и на чем зарабатывать и в каких объемах оказывать помощь Украине.

    А вы как думали? Вседозволенность рождает безнаказанность. А безнаказанность рождает запредельную наглость и безапелляционность в требованиях.
    Сами вырастили этого монстра. Теперь хлебайте.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:04
    +2
    Зеленский на редкость неблагодарная; как там Батька сказал: "Гн...а..."
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:21
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Зеленский на редкость неблагодарная; как там Батька сказал: "Гн...а..."

      Ждём когда и другие евролидеры начнут называть так же.
  9. Skuns
    Skuns Сегодня, 19:07
    0
    Остальные государства он обвиняет в уклонении от важнейшего, по его мнению, долга западных стран в настоящий период по военной и финансовой помощи Украине.

    Я такого наглеца в мировой истории ,что то не припомню Уже 100 лярдов за го влили на войну и т.д. Там беженцев халявщиков ЕС содержит пару миллионов И ему все мало мало ..Кто его так поддерживает интересно ? Помнится Зе еще даже презиком не стал ,а его уже по всей европе перетаскали и принимали ВСЕ ,как уже решенное дело ..Улыбались руки жали и т.д. Теперь все в крови замазаны ..Слава Богу наш ВВП его полностью игнорирует,понимая ,что это пешка кровавая

    фото очень знаковое и о многом может сказать ..
  10. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 19:09
    0
    Да! Какая дерзкая уверенность! И, ведь, что досадно- извиняться и дадут еще! И, эти "галочки", кровью отливаются.
  11. Олег Апушкин
    Олег Апушкин Сегодня, 19:28
    0
    Иудейский нацист разогрелся, интересно что с ним будет после выборов; Дата президентских выборов на Украине может быть перенесена в случае продолжения российско-украинской войны, согласно конституции Украины.