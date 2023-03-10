Президент Украины обвинил «некоторые страны» НАТО в помощи киевскому режиму «для галочки»

Ряд стран Евросоюза и НАТО помогают Украине для вида, а на самом деле занимаются наращиванием торговли с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве.Какие именно страны подразумевает Зеленский, он говорить не стал. Но подчеркнул, что на словах эти государства поддерживают Киев и «даже что-то передают», но делают это «условно, для галочки». С другой стороны, эти государства продолжают торговать с Россией и зарабатывают десятки миллиардов долларов на обходе экономических санкций.По словам Зеленского, такие страны есть даже среди участников Североатлантического альянса и Евросоюза. Не называя конкретных государств, Зеленский все же продемонстрировал свою максимальную наглость: он осмеливается указывать суверенным странам, как им себя вести, с кем наращивать товарооборот, где и на чем зарабатывать и в каких объемах оказывать помощь Украине.Можно предположить, что, в первую очередь, Зеленский может говорить о таких странах Европы как Венгрия, вызывающая наибольшее негодование в Киеве, а также Австрия, Италия, Кипр. Вероятно, благосклонно украинский лидер относится только к таким «боссам» своего режима как США, Великобритания или Польша, а также к прибалтийским республикам и странам Скандинавии.Остальные государства он обвиняет в уклонении от важнейшего, по его мнению, долга западных стран в настоящий период по военной и финансовой помощи Украине.